Le Centre financier international de Kigali (KIFC) et le Centre financier international d'Astana (AIFC) signent un protocole d'accord, qui marque le début d'un nouveau partenariat financier entre le Rwanda et le Kazakhstan

Le protocole d'accord a été signé par Nick Barigye, PDG de Rwanda Finance Limited (RFL), et Temirlan Mukhanbetzhanov, président par intérim du conseil d'administration de l'autorité AIFC.

Le protocole d'accord établit un cadre formel de coopération et d'assistance entre le KIFC et l'AIFC.

Le protocole d'accord renforcera la collaboration entre les deux entités dans des domaines tels que les marchés de capitaux, la gestion d'actifs, l'assurance/réassurance, la Fintech, la recherche et les stratégies globales de croissance des marchés financiers.

Les deux centres financiers s'attacheront également à faciliter les échanges d'informations sur la finance verte et durable, l'ESG (environnement, social et gouvernance), les obligations durables, la RSE (responsabilité sociale des entreprises) et l'ISR (investissement socialement responsable).

ASTANA, Kazakhstan, 20 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Le Centre financier international de Kigali (KIFC), l'un des centres financiers les plus récents et les plus prometteurs d'Afrique, et le Centre financier international d'Astana (AIFC), l'un des principaux centres financiers d'Asie centrale, ont signé aujourd'hui un protocole d'accord. Cette signature marque le début d'une nouvelle ère de partenariat et de coopération pour les deux pays.

L'accord jettera les bases d'une collaboration entre les deux centres financiers dans des domaines clés tels que les services financiers, la gestion d'actifs, la finance durable, l'assurance et la technologie, entre autres.

Le partenariat vise également à faciliter le partage d'informations et d'expertise entre les deux entités afin de mettre en place une coopération efficace. Ce volet comprendra l'organisation de programmes conjoints d'éducation et de formation financière professionnelle, de recherches et d'ateliers, mais aussi des publications et des échanges de délégations d'entreprises, entre autres. Le renforcement des capacités des deux parties est également au centre des préoccupations, grâce à l'assistance technique, au détachement de personnel et à l'échange de bonnes pratiques et d'expériences dans la création d'un centre financier.

Le protocole d'accord est une nouvelle réussite pour le Centre financier international de Kigali (KIFC), qui continue de s'affirmer comme l'un des principaux centres financiers internationaux pour les investissements panafricains et cherche à rester un centre financier international attrayant, conforme et crédible, étayé par son ouverture aux marchés internationaux et des normes réglementaires solides.

Nick Barigye, PDG de Rwanda Finance Limited (RFL), a déclaré :

« Ce protocole d'accord est une étape importante dans le renforcement des relations du Centre financier international de Kigali avec d'autres centres de classe mondiale tels que l'AIFC. Ce jour marque un approfondissement bienvenu de notre coopération, qui améliorera nos capacités d'échange d'informations, renforcera le développement des capacités et élargira notre partage d'expertise dans des domaines clés. Nous nous réjouissons de ce partenariat, qui profitera fortement à nos économies et apportera des emplois, des investissements et d'autres opportunités aux deux pays. »

Temirlan Mukhanbetzhanov, président par intérim du conseil d'administration de l'Autorité AIFC, a fait remarquer :

« Nous sommes ravis d'entamer un partenariat avec un centre financier de premier plan afin de développer une voie financière pour les investissements internationaux et les opérations transfrontalières en Afrique. Nous avons mutuellement convenu d'échanger nos expériences et nos meilleures pratiques sur un certain nombre de questions clés telles que la finance verte et durable, les principes ESG, le marché des obligations durables, la responsabilité sociale des entreprises et l'investissement socialement responsable. Ce protocole d'accord facilitera les possibilités de mise en réseau et le partage des connaissances dans le domaine de la promotion de l'innovation, de l'utilisation des dernières technologies dans le secteur financier, ainsi que le développement de divers projets fintech entre l'Asie centrale et l'Afrique. »

À propos du Centre financier international de Kigali (KIFC)

Le Centre financier international de Kigali est un centre financier qui facilite les investissements internationaux et les transactions transfrontalières en Afrique. Grâce au KIFC, le Rwanda se positionne comme une juridiction financière privilégiée pour les investissements en Afrique en offrant une destination attrayante pour les investisseurs avec un cadre juridique et réglementaire entièrement conforme aux meilleures pratiques internationales

À propos de Rwanda Finance Limited (RFL)

Rwanda Finance Limited est l'agence chargée de promouvoir le développement du Rwanda en tant que destination privilégiée des investissements internationaux et des transactions transfrontalières en Afrique. RFL travaille avec les principales parties prenantes pour développer et soutenir le Centre financier international de Kigali par la promotion des investissements, la défense des politiques et le perfectionnement des compétences dans le secteur.

À propos du Centre financier international d'Astana (AIFC)

Le Centre financier international d'Astana (AIFC) est une juridiction indépendante dotée d'un environnement juridique et réglementaire favorable et d'une infrastructure mise en place pour démarrer et faire des affaires, attirer des investissements, créer des emplois et développer l'économie du Kazakhstan. À ce jour, le nombre de participants enregistrés à l'AIFC a dépassé les 2 100 entreprises provenant de 78 pays.

