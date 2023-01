Le centre technologique mondial de Citi à Bahreïn est en passe d'employer 1 000 codeurs bahreïnis

MANAMA, Bahreïn, 11 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Citi Bahreïn a célébré le premier anniversaire de son Global Technology Hub (centre technologique mondial), qui est en passe d'employer 1 000 codeurs bahreïnis sur 10 ans. Le centre compte actuellement 110 employés bahreïnis, dont 91 ont commencé à travailler dans les locaux de Citi dans le quartier de Seef, et 19 autres devraient bientôt les rejoindre. Les femmes représentent 22 % de l'ensemble des Bahreïnis du centre, une proportion supérieure à la moyenne des femmes dans les autres centres technologiques de Citi dans le monde.

First Anniversary Citi Global Tech Hub in Bahrain

Au moment de sélectionner un pays dans lequel établir son centre technologique mondial, Citi a effectué un test de codage technique et un processus d'entretien rigoureux, et les talents bahreïnis ont obtenu le meilleur taux de réussite par rapport aux autres régions. La présence de talents féminins dans le vivier de candidats bahreïnis est particulièrement prometteuse, car Bahreïn se classe au premier rang mondial dans plusieurs sous-indices selon l'Inclusive Internet Index (indice d'inclusion Internet) de Meta (2022), notamment la formation des femmes aux compétences numériques et à l'enseignement des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STIM), les politiques d'ouverture des données et les réglementations en matière de protection de la vie privée.

À propos de cet anniversaire et de la contribution des participantes au centre, S.A. Shaikha Hessa bint Khalifa Al-Khalifa, membre du Conseil suprême des femmes et présidente du Bahrain Women in Fintech Committee (comité des femmes pour la technologie financière), a déclaré : « Nous sommes heureux de constater les réalisations de Citi un an après l'inauguration du centre. De telles initiatives contribuent favorablement à la réalisation des objectifs du comité qui travaille dans le cadre du programme national pour la promotion des femmes bahreïnies et de l'initiative nationale pour l'équilibre entre les sexes dans les sciences du futur, conformément aux directives de la vision économique 2030 de Bahreïn ainsi qu'aux initiatives de transformation numérique du Royaume. Nous sommes fiers que les femmes bahreïnies contribuent directement aux opérations et à la croissance du centre technologique mondial de Citi. »

Par ailleurs, à cette occasion, S.E. le gouverneur de la Banque centrale de Bahreïn, M. Rasheed Mohammed Al Maraj, a ajouté : « Le secteur des services financiers a progressé au cours des 10 dernières années, et nous prévoyons d'autres changements dans les années à venir, à mesure que le rythme de la numérisation s'accélère. Nous sommes fiers de voir les talents et les compétences des Bahreïnis contribuer à la mise en place de centres mondiaux affiliés à des institutions financières de renom, afin de promouvoir les solutions numériques dans le secteur financier. »

Selon Michel Sawaya, PDG de Citi Bahreïn, la société a enregistré d'excellents résultats depuis le lancement du centre. « Les codeurs ont fortement contribué au développement de nos plateformes numériques, telles que Citi Velocity et CitiFX Pulse. Leur contribution positive a permis de mettre en œuvre d'importantes fonctionnalités et, par la suite, de prendre part à des projets plus importants qui nous ont aidés à mieux répondre aux besoins des clients de Citi dans le monde entier », a-t-il indiqué.

Citi a inauguré son centre technologique mondial l'année dernière dans le cadre d'un partenariat stratégique entre Tamkeen, le fonds pour l'emploi de Bahreïn, et le Bahrain Economic Development Board (conseil de développement économique de Bahreïn), l'agence de promotion des investissements du Royaume. Ce centre, unique en son genre dans la région, a pour objectif de développer et d'améliorer les solutions numériques pour les clients régionaux et internationaux de Citi, tout en créant 1 000 emplois technologiques pour les Bahreïnis sur une période de 10 ans.

