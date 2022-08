LE CENTRE TOURISTIQUE SILK ROAD SAMARKAND PRÊT A ACCUEILLIR SES PREMIERS VISITEURS

Le plus grand complexe touristique d'Asie centrale est pratiquement achevé

SAMARKAND, Ouzbékistan, 24 août 2022 /PRNewswire/ -- La société de gestion, Silk Road Samarkand, a le plaisir d'annoncer le premier événement officiel d'inauguration du plus grand complexe touristique d'Asie centrale. De hauts fonctionnaires locaux et étrangers, des diplomates, des universitaires et des dignitaires culturels ont assisté à la cérémonie, qui a été présidée par le président Shavkat Mirziyoyev.

Le lancement officiel a eu lieu dans la Cité éternelle, pièce maîtresse du complexe de plus de 17 hectares, qui s'étend sur une superficie totale de plus de 260 hectares.

A performance from the official opening Tuesday night. Photo credit: Mukhiddin Alee Scenes from the Eternal City, Samarkand. Photo credit: Silk Road Samarkand Scenes from the Eternal City, Samarkand. Photo credit: Silk Road Samarkand

Autres faits saillants :

Huit hôtels, soit environ 1 200 chambres ;

Des espaces verts où sont plantés 30 000 arbres ;

Un palais des congrès pouvant accueillir 3 500 visiteurs ;

31,8 km de chemins et de routes ;

46 hectares de canal d'aviron rénové ;

Un Village écologique comprenant 14 villas construites en bois.

La Cité éternelle, créée et aménagée par le célèbre artiste ouzbek moderne Bobur Ismoilov, offrira aux visiteurs une rare occasion d'explorer une combinaison de cultures hellénistiques et islamiques qui constituent la diversité du patrimoine ancien de l'Ouzbékistan. La zone accueille des galeries d'art et des ateliers d'artisans de tout l'Ouzbékistan, dont plus de 100 maîtres qui résident actuellement dans la Cité éternelle.

Huit hôtels de classe mondiale devraient ouvrir leurs portes le 20 septembre 2022, dont deux établissements cinq étoiles et deux quatre étoiles. L'hôtel Samarkand Regency Amir Temur (5*) marquera l'ouverture du premier hôtel d'Asie centrale membre de la prestigieuse association LHW.

Le Village écologique, spécialement conçu, allie une architecture durable en bois à un luxe moderne et sera mis à la disposition des visiteurs comme lieu d'hébergement. Comme commodités, le Village offre entre autres des piscines et des équipements de cuisine de première classe.

Des pistes piétonnes et cyclables, des routes, des canaux, des ponts, des parcs, le plus grand palais des congrès d'Asie centrale, des espaces de loisirs et de bien-être et des installations médicales permettront aux touristes de loisirs et d'affaires de vivre une expérience sans précédent.

L'ensemble du complexe illustre de manière impressionnante le rôle de Samarcande en tant que capitale touristique montante de l'Asie centrale, rôle renforcé par le nouveau terminal de l'aéroport international ouvert plus tôt cette année.

Artyom Yegikyan, directeur général de la société de gestion, Silk Road Samarkand, a déclaré :

« Trois ans après le début des travaux engagés avec fierté et une certaine appréhension, nous sommes maintenant à la veille de l'ouverture du centre touristique Silk Road Samarkand. Je suis sûr que ce complexe touristique unique deviendra un modèle d'hospitalité de classe mondiale pour toute l'Asie centrale. L'ouverture de Silk Road Samarkand est un événement important non seulement pour les personnes impliquées dans sa création, mais aussi pour le pays en général. »

Enter Engineering, l'entrepreneur général du projet, a supervisé la construction, les travaux d'installation électrique et l'aménagement paysager. L'entreprise a installé 46 000 km de câbles, fabriqué 2 700 tonnes d'acier et 384 000 m3 de structures en béton, érigé 12 ponts, nettoyé et aménagé 46 hectares de canaux artificiels, dont un canal d'aviron de 2 215 m, et posé plus de 20 km de routes.

Plus de 10 000 spécialistes ont participé à la conception et à la construction de ce projet de 580 millions de dollars, dont plus de 2 000 étrangers.

Ulugbek Usmanov, directeur général d'Enter Engineering, a déclaré :

La construction du centre touristique de Samarcande est une étape majeure pour notre entreprise. Je suis sûr qu'aujourd'hui, en contemplant toute cette splendeur, les milliers de bâtisseurs qui ont travaillé à la construction du complexe ont le cœur rempli de fierté. En tant qu'entreprise, le projet nous a permis d'acquérir une expérience incomparable, qui, j'en suis certain, nous servira à l'avenir. »

Les festivités d'ouverture ont été couronnées par une magnifique représentation théâtrale en deux parties, qui a d'abord plongé le public dans les rues, pour ensuite l'immerger dans un spectacle théâtral à grande échelle sur la scène principale de la Cité éternelle, transformée en observatoire du luminaire historique ouzbek, Mirzo Ulugbek. Produit par une équipe de chorégraphes, d'artistes, de metteurs en scène et de spécialistes techniques ouzbeks et internationaux, le spectacle était une déclaration d'amour aux traditions historiques, à la culture et aux aspirations modernes de l'Ouzbékistan.

Renseignements supplémentaires

Notes à l'intention des rédacteurs

À propos de Silk Road Samarkand

https://www.srs-tc.com/

À seulement 20 minutes du centre-ville, le complexe touristique multifonctionnel Silk Road Samarkand s'étend sur 260 hectares et propose des installations culturelles, gastronomiques, médicales et de tourisme d'affaires. Il comprend un parc historique de la Cité éternelle, un palais des congrès et huit hôtels construits conformément à des normes internationales élevées et comptant 1 200 chambres, plusieurs restaurants, des commerces et des terrains de loisirs.

Le centre accueillera non seulement les voyageurs, mais aussi les hommes d'affaires et les touristes médicaux. Le palais des congrès de haute technologie pourra accueillir 3 500 personnes et comptera treize salles de conférence.

Le tourisme de santé apportera une autre dimension au projet. Le pôle médical du complexe est représenté par quatre Wellness Park Hotels, chacun d'entre eux étant doté d'un équipement permettant d'offrir des examens médicaux complets et un bien-être physique et spirituel.

Plus de 50 000 roses, 30 000 arbres et plus de 238 000 arbustes originaires d'Allemagne, de Belgique, d'Italie et de Hollande sont plantés dans le parc. Le complexe compte au total 50 espèces, dont : 5 variétés de sakura, magnolia, bambou, saule, et autres. Les visiteurs pourront découvrir 10 000 plantes locales : les meilleures variétés de pommes, raisins, grenades, mûres, ainsi que des pruniers, pêchers et abricotiers.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1884066/Silk_Road_Samarkand_1.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1884064/Silk_Road_Samarkand_2.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1884138/Silk_Road_Samarkand_3.jpg

SOURCE Silk Road Samarkand