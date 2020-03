Le CFA Institute reporte sa session d'examens du mois de juin

NEW YORK, 20 mars 2020 /PRNewswire/ -- Le CFA Institute, l'association mondiale dédiée aux professionnels en gestion de placements, a annoncé qu'en raison de la crise mondiale de santé publique due à l'épidémie du nouveau Coronavirus (COVID-19), l'organisation a pris la décision sans précédent de reporter la tenue des examens du programme CFA de juin 2020 dans le monde entier.

« Les effets du coronavirus sur les familles, les communautés, les entreprises, les marchés financiers et l'économie mondiale sont profonds », a déclaré Margaret Franklin, CFA, présidente et directrice générale du CFA Institute. « Avec l'intensification de la pandémie et sans certitude quant au moment où elle s'atténuera, nous avons pris cette décision avec regret, mais en sachant qu'elle est dans l'intérêt de toutes les personnes impliquées. »

Les candidatures enregistrées pour les examens du mois de juin seront transférées vers l'une des deux prochaines sessions d'examens. Le CFA Institute travaille actuellement avec ses partenaires mondiaux pour définir précisément les dates de ces deux prochaines sessions ; le meilleur délai ne sera cependant pas à prévoir avant le mois de décembre 2020 pour tous les niveaux et les candidats auront la possibilité de choisir une date ultérieure.

« Nous comptons des centaines de milliers de candidats à travers le monde et nous savons combien ils ont investi dans la préparation de leurs examens du mois de juin », a dit Franklin. « Nous remercions les candidats pour leur patience alors que nous traversons cette crise de santé publique sans précédent. »

Le premier examen du programme CFA s'est tenu en 1963. Le CFA Institute dispose de centres d'examens dans 193 villes de 95 pays. Le 12 mars 2020, au moment de la fermeture des inscriptions, plus de 245 000 candidats dans le monde s'étaient inscrits aux examens du mois de juin 2020.

Pour en savoir plus sur le report, veuillez consulter le site https://www.cfainstitute.org/en/about/press-room/cfa-institute-coronavirus

SOURCE CFA Institute