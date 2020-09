Le CGF lance une nouvelle coalition pour accélérer les actions systémiques visant à supprimer la déforestation et la dégradation forestière des principales chaînes d'approvisionnement des produits de base

- La Forest Positive Coalition of Action du Consumer Goods Forum (CGF) compte parmi ses membres 17 entreprises de biens de consommation dont la valeur marchande collective s'élève à 1,8 milliard de dollars américains.

- Le lancement de la Forest Positive Coalition of Action est prévu le mardi 22 septembre à 10 h 00 (Heure de l'Est) lors de la Semaine du climat 2020

PARIS, 25 septembre 2020 /PRNewswire/ -- À l'occasion de la Semaine du climat 2020, le Consumer Goods Forum (CGF) a officiellement lancé aujourd'hui la Forest Positive Coalition of Action, réunissant 17 fabricants, détaillants et marques de biens de consommation d'envergure mondiale. Ils travailleront de concert pour faire entendre collectivement leur voix et accélérer les actions systémiques visant à supprimer la déforestation, la dégradation et la conversion forestières des principales chaînes d'approvisionnement des produits de base (huile de palme, soja, papier, emballages à base de fibres et de pulpe). L'objectif est de promouvoir un changement profond dans l'industrie.

La Coalition est conduite par les PDG respectifs des entreprises et coparrainée au niveau du conseil du CGF par Carrefour et Mars, Incorporated. Elle réunit les plus grandes marques de biens de consommation au monde, dont la valeur marchande collective s'élève à 1,8 milliard de dollars américains. En s'appuyant sur les connaissances et le rayonnement du collectif, ses ressources et réseaux mondiaux, cette initiative vise à mobiliser les producteurs, fournisseurs et commerçants, ainsi que les gouvernements et la société civile, pour mener une action concertée et faire émerger des solutions favorables à la préservation des forêts. Voici les membres de la Forest Positive Coalition of Action:



Carrefour

Colgate-Palmolive Company

Danone

Essity

General Mills

Grupo Bimbo

Jerónimo Martins

Mars, Incorporated

METRO AG

Mondelēz International

Nestlé

P&G

PepsiCo

Sainsbury's

Tesco

Unilever

Walmart

La Forest Positive Coalition of Action s'engage à agir dans les domaines clés suivants :

1) Collaborer avec les fournisseurs et les commerçants pour les inciter à déployer des mesures favorables à la préservation des forêts dans l'ensemble de leurs opérations liées aux produits de base ;

2) S'unir pour trouver des solutions aux défis en matière de conservation forestière dans les principaux espaces de production ;

3) Encourager les gouvernements et les parties prenantes à établir un cadre propice à la conservation des forêts ;

4) Garantir une action transparente et responsable en publiant régulièrement des rapports sur les progrès réalisés.

Dans le cadre de leurs engagements, les membres de la Coalition travailleront dans un esprit constructif avec les gouvernements (aussi bien dans les pays producteurs que dans les pays importateurs) afin de les inciter à mettre en place des mesures concrètes favorables à la durabilité des terres forestières. La Coalition défendra et soutiendra des pratiques visant à faire évoluer les comportements et les procédés de manière globale dans l'optique de protéger les forêts partout dans le monde, pas uniquement dans une région spécifique.

Grant Reid, PDG de Mars, Incorporated et coparrain de la Forest Positive Coalition au niveau du conseil du CGF, a déclaré : « Nous sommes convaincus que la protection des forêts est un moteur de la croissance économique, et non une initiative préjudiciable à celle-ci. La protection des forêts permet d'assurer la bonne santé des écosystèmes, tout en soutenant les espaces productifs et en favorisant la résilience des communautés. Dans un contexte marqué par la crise COVID-19, nous devons veiller à inscrire les efforts de protection des forêts dans une réponse mondiale. Cette réponse nécessite l'engagement de toutes les parties prenantes qui souhaitent mettre un terme à la déforestation et qui comptent faire partie intégrante de la solution. »

Alexandre Bompard, PDG de Carrefour et coparrain de la Forest Positive Coalition au niveau du conseil du CGF, a déclaré : « Nous nous employons actuellement à changer notre modèle d'entreprise afin d'avoir une incidence positive sur les terres forestières. Nous sommes pleinement engagés à mobiliser les acteurs de la chaîne d'approvisionnement, à déployer des actions sur le terrain et à œuvrer collectivement en faveur du changement. Une action associant de multiples parties prenantes est cruciale, notamment en matière d'engagement politique tant à l'échelle régionale que nationale. De même, le soutien massif des investisseurs est incontournable. »

La Forest Positive Coalition of Action sera officiellement lancée dans le cadre de la Semaine du climat 2020. À cette occasion, des membres de la Coalition, des représentants gouvernementaux d'Indonésie et du Royaume-Uni, ainsi que la Tropical Forest Alliance se rencontreront pour débattre et répondre aux questions du public sur la Coalition, ses ambitions et la feuille de route établie pour concrétiser les objectifs de la Coalition.

Wai-Chan Chan, directeur général du Consumer Goods Forum a déclaré : « La déforestation demeure, à ce jour, un enjeu majeur pour la planète. Notre événement lors de la Semaine du climat à New York permettra de montrer précisément comment notre Coalition compte déployer des mesures à fort impact sur le terrain, mais également de présenter notre méthode pour y parvenir. Par ailleurs, nous réunissons une multitude de points de vue autour de la table pour garantir une coopération dès le départ, mais aussi pour écouter de manière efficace les préoccupations des personnes qui luttent pour promouvoir l'enjeu de la déforestation dans l'actualité et qui défendent des solutions innovantes émanant de la nature. Nous sommes tous unis dans ce combat. »

L'événement se tiendra sur Zoom de 10 h 00 à 11 h 00 (Heure de l'Est) le mardi 22 septembre 2020. Veuillez vous inscrire ici : cwnyc.tcgfforestpositive.com

Pour en savoir plus sur l'événement Semaine du climat 2020, rendez-vous sur : https://www.climateweeknyc.org/event/breaking-chains-cgf-forest-positive-coalition-action

Pour en savoir plus sur la Coalition, ses membres et ses objectifs, rendez-vous sur :

www.tcgfforestpositive.com

À propos du Consumer Goods Forum :

The Consumer Goods Forum (CGF) est un réseau d'industries mondial et paritaire dont les membres souhaitent encourager l'adoption mondiale de pratiques et de standards utiles au secteur international des biens de consommation. Il rassemble à lui seul les PDG et comités de direction de quelque 400 détaillants, fabricants, prestataires de services et autres parties prenantes répartis dans 70 pays, reflétant ainsi la diversité de l'industrie en matière de localisation, d'échelle, de catégories et de formats de produit. Les ventes combinées de ses sociétés membres atteignent un volume de 3 500 milliards d'euros et ces dernières emploient près de 10 millions de personnes à travers le monde, sans compter les quelque 90 millions d'emplois apparentés émaillant toute la chaîne de valeur. Le CGF est dirigé par un conseil d'administration regroupant 58 PDG fabricants et détaillants. Pour plus de renseignements, consultez la page : www.theconsumergoodsforum.com.

