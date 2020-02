Le Championnat d'Europe des courses de camions de la FIA devrait continuer à mettre en évidence le manque de chauffeurs de camions à travers l'Europe par le biais de la campagne #onetruckfamily

L'initiative #onetruckfamily vise à émotionnaliser et à donner une image positive des courses de camions et de leurs chauffeurs sur la route, mais aussi à célébrer l'importance et le professionnalisme dont font preuve les personnes qui travaillent dans le secteur.

L'examen médiatique de 2019 a montré que la FIA ETRC fournit une plateforme idéale pour émotionnaliser les messages de la marque et créer une forte adhésion du consommateur à la marque.

192 millions de personnes ont participé à cette série sur les réseaux sociaux, et au cours de sa première année, 52 200 personnes de la communauté intéressées par les courses de camions ont adopté la campagne #onetruckfamily.

« L'année dernière, nous avons découvert qu'il existe un grand emballement pour la culture des camions ainsi qu'un réel enthousiasme et une véritable compréhension de l'importance du secteur pour la société dans son ensemble », a déclaré M. George Fuchs, directeur de l'ETRA. « La campagne #onetruckfamily est notre réponse et notre contribution à l'un des plus grands défis du secteur : la pénurie de chauffeurs. Nous souhaitons améliorer les perspectives en exprimant à quel point la profession de chauffeur de camions est variée et cool. »

Pour célébrer la vocation de chauffeur de camions et souligner l'importance de cette profession pour la société et le secteur partout en Europe, la FIA ETRC a organisé l'année dernière plusieurs événements #onetruckfamily, lors desquels, en collaboration avec Goodyear, IVECO, Grammer, Mercedes et SWL, une sélection de chauffeurs de camions issus de tous horizons ont été invités à participer aux courses.

Lesdits héros de la route ont pu découvrir le paddock, le contrôle des courses et le centre de presse de la FIA ETRC. Ils ont été présentés à la foule dans le cadre des cérémonies précédant le départ des courses, et ont été interviewés sur leur travail et sur leur appréciation à leur juste valeur par le grand public.

« Voir les héros de la route vivre leur moment de gloire lors des courses était incroyable car que ce soit au niveau sportif ou professionnel, nous pensons qu'ils devraient être davantage reconnus pour le professionnalisme et le dévouement dont ils font preuve jour après jour sur les routes d'Europe. »

« À l'occasion de la FIA ETRC, nous pensons que le secteur des camions peut se promouvoir davantage par le biais d'une profession attrayante, intéressante et gratifiante pour les générations futures. De plus, cette idée peut être communiquée de manière éducative, émotionnelle et divertissante par l'intermédiaire de #onetruckfamily. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1087642/FIA_ETRC_celebrations.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1087643/FIA_ETRC_Road_Heroes.jpg

http://www.etra-promotion.com/



SOURCE FIA European Truck Racing Championship