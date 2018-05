Le Champions Trophy 2018 des Stihl TIMBERSPORTS® à Marseille

La couronne du champion 2018 revient au Canada. Stirling Hart a remporté la victoire lors du Stihl TIMBERSPORTS® Champions Trophy au Vieux-Port de Marseille. Devant 1 200 spectateurs sur l'esplanade comble, l'athlète de 28 ans a remporté la victoire face à onze des meilleurs athlètes mondiaux dans le domaine du bûcheronnage sportif. Lors d'une finale palpitante, il a vaincu le Néozélandais Jason Wynyard en terminant les quatre disciplines à la hache et à la scie en un temps de seulement 1 minute 3 secondes et 40 centièmes. L'Australien Mitch Argent est arrivé troisième.

Une compétition de bûcheronnage sportif de classe mondiale riche en action

« L'année dernière, j'étais si près de remporter le Champions Trophy... j'ai eu cette pensée à l'esprit pendant tout ce temps », a admis Stirling Hart. « Je suis ravi d'avoir gagné. Je me concentre déjà sur la prochaine compétition internationale. Je prendrai quelques jours de congé pour fêter ma victoire puis je commencerai à me préparer pour le World Championship. » Mitch Argent, qui a fini troisième, a réalisé le temps époustouflant de 58,12 secondes en quart de finale, le temps le plus rapide de la journée, mais a perdu contre Hart en demi-finale. Lors du match pour la médaille de bronze, Argent a gagné contre le Tchèque Martin Komarek, qui était le meilleur athlète européen.

Derrière Komarek, nous avons Michal Dubicki (Pologne), Arden Cogar (États-Unis), Pierre Puybaret (France), Ferry Svan (Suède), Armin Kugler (Autriche), Paolo Vicenzi (Italie), Simon Bond (Grande-Bretagne) et Andrea Rossi (Italie).

Des duels à élimination directe palpitants et des nerfs d'acier

Le format de la compétition utilisé lors du Champions Trophy demande une endurance, une précision et une force maximales. Quatre disciplines à la scie et à la hache de la Stihl TIMBERSPORTS® Series sont réalisées l'une après l'autre, le gagnant de chaque duel accédant au tour suivant. Les athlètes doivent faire preuve d'une concentration absolue lors du Stock Saw avec une tronçonneuse, l'Underhand Chop avec une hache, le Single Buck avec une scie tronçonneuse à un seul homme de deux mètres de long et le Standing Block Chop.

Samedi également, huit des meilleurs jeunes athlètes mondiaux de bûcheronnage sportif ont concouru lors du Stihl TIMBERSPORTS® Rookie World Championship. L'Australien Daniel Gurr a remporté la victoire face à l'Italien Michael Del Pin à la seconde place et le Nord-Américain Chas Haas.

Les meilleurs athlètes mondiaux se rencontreront ensuite les 19 et 20 octobre 2018 lors du Stihl TIMBERSPORTS® World Championship qui se déroulera à Liverpool, en Angleterre.

