Le changement climatique au cœur de la conférence internationale de botanique d'Almaty

Des scientifiques et des universitaires de 12 pays ont exploré de nombreux thèmes tels que le rôle crucial des jardins botaniques dans la préservation d'une flore scientifiquement significative, les méthodes de conservation ex situ et in situ de la diversité des espèces, et la promotion de la culture scientifique chez les jeunes afin de minimiser le facteur humain dans les incendies de forêt.

« Changer notre attitude à l'égard de la nature a été le principe directeur de la reconstruction du Jardin qui a coûté 15 millions de dollars en 2019. Il s'agissait de construire un nouvel approvisionnement en eau et de lancer la culture de 175 000 nouvelles plantes. Depuis sa rénovation, les visiteurs ont afflué au Jardin, qui est fier d'avoir accueilli son millionième visiteur en août 2022, » a conclu Almaz Sharman .

La Fondation Bulat Utemuratov est une fondation multiprojets qui soutient activement des initiatives dans le domaine de la santé, de la culture et de l'éducation. Par la promotion de ces initiatives, la Fondation vise à faire du Kazakhstan un meilleur endroit où vivre. En 2019, le Jardin botanique a subi d'importants travaux de reconstruction sous les auspices de la Fondation Bulat Utemuratov. Il est rattaché au ministère de l'Écologie, de la Géologie et des Ressources naturelles de la République du Kazakhstan. Le Jardin botanique principal compte neuf sites d'exposition dendrologique, des collections botaniques conservées sur six sites distincts et une zone scientifique où sont menés les travaux de recherche internationale sur la conservation des gisements phytogénétiques.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1898782/Botanical_gardens.jpg

SOURCE The Bulat Utemuratov Foundation