Le chien robot Jueying Lite2 de DEEP Robotics fait ses débuts au CES 2022

Jueying Lite2 a été présenté lors de l'exposition CES 2022 par Alisys, le partenaire de DEEP Robotics. DEEP Robotics est un pionnier asiatique dans plusieurs technologies robotiques, avec une attention particulière portée aux algorithmes de contrôle des mouvements qui guident les robots quadrupèdes, au développement de composants et de systèmes clés pertinents ainsi qu'à la perception intelligente de l'environnement, tandis qu'Alisys s'engage à améliorer les capacités des robots grâce à des solutions logicielles et technologiques en cloud, en mettant l'accent sur les solutions en cloud, l'intelligence artificielle (IA) et la blockchain.