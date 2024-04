Le chiffre d'affaires 2023 du Chiesi Group dépasse la barre des 3 milliards d'euros, reflétant une croissance de 10 % d'une année à l'autre (+12 % à taux de change constant), soulignant l'engagement en faveur de pratiques innovantes et durables

Points saillants du rapport financier 2023 du Chiesi Group :

• Les ventes ont augmenté à plus de 3 milliards d'euros, en hausse de 10 % par rapport à 2022 (+12 % à taux de change constant), grâce à la croissance des unités commerciales Rare (65 % à taux de change constant), et à la croissance régulière de tous les produits dans toutes ses régions

• 24 % des ventes de 2023 ont été consacrées à la R&D pour créer des solutions thérapeutiques innovantes, axées sur les besoins des patients, des soignants et de l'ensemble de la communauté des soins de santé

• La rentabilité est restée autour de 30 % pour la quatrième année consécutive, ce qui a permis à l'entreprise de poursuivre sa stratégie d'expansion.

PARME, Italie, 22 avril 2024 /PRNewswire/ -- En 2023, Chiesi, un groupe biopharmaceutique international axé sur la recherche dont le siège est à Parme (Italie), avec 31 affiliés dans le monde entier, a présenté l'efficacité de son modèle opérationnel axé sur la valeur partagée, la durabilité et des normes éthiques élevées. Grâce à cette approche, Chiesi continue d'offrir des avantages tangibles aux patients, aux personnes et à la planète.

Croissance de l'entreprise en 2023 pour répondre aux besoins des patients

Chiesi a atteint plus de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, soit une croissance de 10 % (+12 % à taux de change constant) par rapport à l'année précédente, maintenant un EBIDTA d'environ 30 % pour la quatrième année consécutive.

Revenus du groupe 2022 2023 Croissance à taux de change constant Total 2 749 M€ 3 026 M€ 12 % Air 1 634 M€ 1 708 M€ 6 % Rare 332 M€ 540 M€ 65 % Care 783 M€ 778 M€ 2 % Instruments financiers 2022 2023 Croissance EBITDA 827 M€ 893 M€ 8 % EBITDA % 30,1 % 29,5 %



En 2023, l'entreprise a renforcé son élan dans tous les secteurs géographiques et commerciaux. À taux de change constant, une croissance a été observée dans les trois secteurs d'activité du groupe (AIR - maladies respiratoires, RARE - maladies rares et ultra rares, et CARE - soins spécialisés, néonatologie et soins de santé des consommateurs) et dans toutes ses régions (Les États-Unis ont progressé de 25 %, l'Europe de 7 % et la Chine et l'international de 22 %).

L'accent mis sur l'innovation continue d'être au cœur de la croissance du Chiesi Group. Les investissements en R&D ont atteint près de 24 % du chiffre d'affaires total dans l'année, alimentant à la fois le pipeline interne et accélérant les collaborations externes.

Faits saillants des domaines thérapeutiques

AIR

La franchise AIR englobe des produits et des services pour le traitement des maladies respiratoires. C'est la franchise la plus importante, représentant plus de 56 % des ventes et affichant une croissance de 6 % à taux de change constant.

La triple formulation fixe de Chiesi pour le traitement de l'asthme et de la BPCO (bronchopneumopathie chronique obstructive) a atteint une croissance de 27 % à taux de change constant. De plus, en 2023, la franchise a été introduite en Chine, présentant une opportunité cruciale de croissance et d'élargissement de l'accès au traitement pour un plus grand nombre de patients.

En mars 2023, Chiesi a enrichi son portefeuille AIR grâce au partenariat avec Affibody AB afin de développer et commercialiser des traitements innovants pour les maladies respiratoires. En novembre 2023, Chiesi a signé un accord de licence avec Haisco Pharmaceutical pour développer, fabriquer et commercialiser une nouvelle solution pour la bronchiectasie.

RARE

L'unité commerciale RARE Diseases, le dernier ajout au portefeuille de Chiesi, se consacre à la fourniture de traitements avancés pour les personnes vivant avec des maladies génétiques rares ou ultra-rares. L'unité a réalisé plus de 500 millions d'euros de ventes propulsées par une forte expansion organique et l'acquisition stratégique d'Amryt Pharma Plc en avril 2023. Cette réalisation historique a marqué une étape importante dans la poursuite de la croissance inorganique de l'entreprise au cours d'une année record pour les investissements, élargissant davantage le spectre des régions desservies par les maladies rares et étendant notre impact à un plus grand nombre de patients dans le besoin.

En février 2023, la FDA a approuvé la première thérapie pharmacologique pour le traitement des manifestations du système nerveux non central de l'Alpha-Mannosidosis, une maladie évolutive ultra-rare avec un large éventail de symptômes, chez les patients adultes et pédiatriques. En 2023, le traitement de substitution enzymatique de Chiesi indiqué pour le traitement des adultes atteints de la maladie de Fabry confirmée a été approuvé en Europe, aux États-Unis et au Royaume-Uni. En décembre 2023, un gel topique pour le traitement de l'épidermolyse bullosa, déjà disponible en Europe et au Royaume-Uni, a également reçu l'approbation de la FDA.

CARE

La franchise CARE (soins spécialisés, néonatologie et soins de santé aux consommateurs) a continué de croître de manière constante dans les régions de Chiesi, avec une augmentation des ventes de 2 % à taux de change constant. Le surfactant naturel de Chiesi, utilisé dans le traitement des nouveau-nés prématurés atteints du SDR (syndrome de détresse respiratoire), a continué à exceller, démontrant une croissance de 6 % à taux de change constant et réaffirmant son rôle en tant que solution efficace pour les nourrissons prématurés. À la fin de 2023, Chiesi et Oak Hill Bio ont conclu un accord pour développer, fabriquer et commercialiser un médicament candidat expérimental conçu pour traiter les complications des naissances extrêmement prématurées. Cette étape importante souligne l'engagement inébranlable de l'entreprise à faire progresser les solutions innovantes et à améliorer les résultats pour les nouveau-nés les plus vulnérables.

L'entreprise a consolidé la croissance du portefeuille de soins intensifs, avec une augmentation de 22 % à taux de change constant (en particulier aux États-Unis, où elle était alimentée par deux produits cardiovasculaires conçus pour le milieu hospitalier aigu).

Chiesi, l'endroit idéal

Chiesi a atteint des jalons importants liés à son engagement envers le bien-être des personnes. Pour la troisième édition consécutive, l'entreprise a obtenu la certification « Great Place to Work™ », couvrant désormais 27 pays depuis les huit premiers en 2019. Progressant dans son défi mondial de l'égalité des sexes en adhérant aux cadres juridiques et aux principes d'équité et de justice applicables, Chiesi maintient un écart salarial mondial nul entre les sexes et a été reconnu par la certification « Fair Pay » au début de 2024.

Notre engagement envers la planète

Chiesi reste fidèle à son engagement d'atteindre la carboneutralité des émissions de gaz à effet de serre (GES) d'ici 2035. En 2023, l'entreprise a renforcé son engagement dans la lutte contre le changement climatique en s'engageant activement dans le projet CDP (Carbon Disclosure Project), où elle a obtenu une note A- au questionnaire du CDP sur le changement climatique. En outre, l'engagement de Chiesi en matière de durabilité a été récompensé par une médaille Platine dans l'évaluation de la durabilité d'Ecovadis : Ecovadis, un leader mondial de l'évaluation de la durabilité, évalue les performances des entreprises en matière d'environnement, d'éthique, de droits du travail et de critères d'approvisionnement durable.

Ces réalisations soulignent l'engagement résolu du Chiesi Group à l'égard de normes éthiques et de durabilité élevées, renforcé par son modèle de gouvernance fondé sur la transparence et la responsabilité en tant que Benefit Corporation (en Italie, aux États-Unis et en France) et société certifiée B Corp.

Commentant les performances de 2023, Giuseppe Accogli, PDG du Chiesi Group, a déclaré : « L'entreprise a connu une transformation importante, en adoptant un nouveau modèle d'exploitation et en s'adaptant à la dynamique du marché en créant des franchises commerciales et des régions géographiques. Cette conception organisationnelle vise à rendre le Chiesi Group encore plus efficace à l'échelle mondiale. Cet engagement se reflète également dans le nombre croissant de cadres supérieurs possédant une précieuse expertise internationale et multiculturelle et dans notre capacité à attirer des talents pour promouvoir la prospérité et le développement à long terme. L'évolution accélérée expérimentée par le Chiesi Group en 2023 était conforme à notre approche de valeur partagée. Cela signifie qu'il faut relever ensemble les défis sociaux et les opportunités commerciales, en favorisant une culture d'inclusion, de respect et d'autonomisation parmi les 7 000 collaborateurs du Chiesi Group. »

Vers une année 2024 brillante

En 2024, l'entreprise vise une croissance régulière à un taux à un chiffre moyen à élevé, en s'appuyant sur quatre années de rentabilité constante à 30 %. Avec une importante génération de liquidités et un potentiel d'investissement continu, le Chiesi Group est bien positionné pour stimuler la croissance grâce à des acquisitions stratégiques et à de nouveaux investissements en R&D. En renforçant son engagement en faveur des soins aux patients, l'entreprise étendra sa proposition de valeur dans les unités AIR, RARE et CARE, tout en renforçant son pipeline.

De plus, Chiesi s'apprête à inaugurer les opérations de son nouveau centre d'excellence en biotechnologie , à Parme, en Italie, ce qui marque un bond important dans les capacités de développement et de production de médicaments biologiques.

Conformément à son engagement en faveur de la durabilité, en 2024, Chiesi prévoit d'établir de nouveaux objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) nets zéro conformément à la norme Corporate Net-Zero de l'initiative Science Based Targets (SBTi).

Le Chiesi Group reste déterminé à soutenir ses employés en tant que parents et soignants et à offrir des possibilités de formation et de perfectionnement continus pour soutenir les futurs leaders.

Positionné à l'avant-garde des tendances de l'industrie, Chiesi s'engage à fournir une valeur pertinente, à améliorer les résultats pour les patients et à créer une valeur partagée dans la communauté, l'environnement et les intervenants.

À propos du Chiesi Group

Chiesi est un groupe biopharmaceutique international axé sur la recherche qui développe et commercialise des solutions thérapeutiques innovantes dans les domaines de la santé respiratoire, des maladies rares et des soins spécialisés. La mission de l'entreprise est d'améliorer la qualité de vie des personnes et d'agir de manière responsable envers la communauté et l'environnement.

En changeant son statut juridique pour devenir une Benefit Corporation en Italie, aux États-Unis et en France, l'engagement de Chiesi à créer une valeur partagée pour la société dans son ensemble est juridiquement contraignant et central dans la prise de décision à l'échelle de l'entreprise. En tant que société certifiée B Corp depuis 2019, nous faisons partie d'une communauté mondiale d'entreprises qui répondent à des normes élevées en matière d'impact social et environnemental. L'entreprise vise à atteindre la carboneutralité de ses émissions de gaz à effet de serre (GES) d'ici 2035.

Avec plus de 85 ans d'expérience, Chiesi a son siège à Parme (Italie), avec 31 affiliés dans le monde entier, et compte plus de 7 000 employés. Le centre de recherche et de développement du groupe à Parme travaille aux côtés de six autres centres de R&D importants en France, aux États-Unis, au Canada, en Chine, au Royaume-Uni et en Suède.