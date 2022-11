Le chiffre d'affaires de Daewoong Pharmaceutical dépasse les 300 milliards de KRW au troisième trimestre, les ventes de Nabota ayant augmenté de 93 %, entraînant une croissance globale du chiffre d'affaires

Les exportations de Nabota ont augmenté de manière significative, atteignant une croissance de 93,3 % en glissement annuel, et le revenu global dépasse les 40,4 milliards de KRW

Le Fexuclue, un nouveau médicament mis sur le marché en juillet dernier, affiche une forte croissance de sa part de marché en Corée

Nabota fait son entrée sur le marché européen et Fexuclue commence à être largement utilisé sur ordonnance pour les indications relatives à la gastrite, ce qui laisse présager la poursuite de ventes importantes

SÉOUL, Corée du Sud, 16 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Daewoong Pharmaceutical Co., Ltd. (PDG Jeon Sengho, Lee Changjae) a annoncé les résultats financiers du troisième trimestre. Le chiffre d'affaires du troisième trimestre s'est élevé à 301,5 milliards de KRW et le bénéfice d'exploitation à 30,3 milliards de KRW, soit une augmentation de 13,7 % et de 26,7 % respectivement en glissement annuel, tandis que le revenu consolidé s'est élevé à 331,9 milliards de KRW et le bénéfice d'exploitation à 30,1 milliards de KRW.

Daewoong Pharmaceutical (ci-après, Daewoong) a dépassé pour la première fois les 300 milliards de KRW de recettes trimestrielles, grâce aux bonnes performances à l'exportation de la toxine botulique Nabota, à des taux de change favorables et à la croissance des produits à forte valeur ajoutée, notamment Fexuclue, qui a été lancé en juillet dernier.

Il convient de noter tout particulièrement le Nabota, un produit à base de toxine botulique qui a connu une croissance de 93,3 % de son chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente, atteignant 40,4 milliards de KRW de ventes. Sur ce chiffre, les exportations ont représenté 32,6 milliards de KRW, soit une augmentation de 130,2 % par rapport aux 14,2 milliards de KRW de la même période l'année dernière. Daewoong a pris pied en Europe, le deuxième plus grand marché pharmaceutique au monde, avec la sortie de Nabota au Royaume-Uni en septembre dernier. L'entreprise accroît sa part de marché grâce à un marketing actif aux États-Unis, son principal marché. Les résultats thérapeutiques plus naturels des produits à base de toxines de haute pureté étant de plus en plus connus, les ventes ont également augmenté en Asie du Sud-Est et en Amérique centrale et du Sud, régions dont les marchés de la chirurgie plastique esthétique sont importants.

Déjà présent au Royaume-Uni, Daewoong prévoit de pénétrer les marchés européens importants, notamment l'Allemagne et l'Autriche, dans le courant de l'année, tout en renforçant les efforts de marketing et de formation destinés aux professionnels de la santé étrangers pour l'ère post-COVID, dans le but d'augmenter et de développer les ventes et les canaux de distribution à l'étranger.

Quant aux médicaments éthiques (ETC), les ventes ont enregistré 209,5 milliards de KRW, soit une augmentation de 6,5 % par rapport aux 196,7 milliards de KRW du même trimestre de l'année dernière. Fexuclue, un traitement pour le reflux gastro-œsophagien (RGO), a été mis à disposition pour être inclus dans les prestations de soins de santé en juillet dernier, après quoi il a connu une croissance rapide de sa part de marché et une augmentation des ordonnances en pharmacie extérieure, ainsi que l'établissement d'une présence stable dans les principaux hôpitaux universitaires et généraux et sur les marchés locaux. En outre, les produits à forte rentabilité, notamment les traitements de l'hyperlipidémie Crezet et Litorvazet, le traitement du RGO Nexierd et Axid, un produit anti-ulcéreux, ont également contribué à la croissance de la catégorie des articles.

Avec une efficacité et une sécurité cliniquement prouvées, le Fexuclue a de fortes chances d'être de plus en plus accepté et utilisé dans les hôpitaux généraux primaires, surtout depuis qu'il a acquis des indications supplémentaires traitables pour la gastrite aiguë et les lésions de la muqueuse gastrique associées à la gastrite chronique, que l'on rencontre fréquemment chez les patients coréens. On s'attend à ce que la visibilité et les ventes du produit augmentent considérablement lorsque les prescriptions réelles commenceront au second semestre de l'année.

Dans le domaine des produits en vente libre (OTC), le revenu s'est élevé à 34,8 milliards de KRW, soit une augmentation de 15,9 % par rapport aux 30 milliards de KRW du même trimestre de l'année précédente. EZN 6, un analgésique antipyrétique, a connu une croissance de 55 % en glissement annuel en raison de la pandémie de COVID, tandis que Urusa, un remède contre la fatigue, a connu une croissance de 10 % en glissement annuel. EasyDerm, un pansement humide, a également connu une croissance de 28 % par rapport à l'année précédente, tandis que l'effort visant à accroître sa distribution dans les pharmacies devrait se poursuivre au cours du second semestre de l'année également. Les aliments fonctionnels de santé ont connu une croissance de 40 % en glissement annuel, les canaux de distribution hors ligne de Senomega, une marque de produits conçus pour améliorer la circulation sanguine, étant appelés à se développer.

Un responsable de Daewoong a déclaré : « Avec l'introduction réussie de Fexuclue, le 34e médicament développé au niveau national, sur le marché et les excellentes performances de Nabota sur le marché de la toxine botulique aux États-Unis et en Europe, un chiffre d'affaires sans précédent de 300 milliards de KRW a été atteint », ajoutant : « Comme ce résultat est attribuable en grande partie à Fexuclue et Nabota, entièrement développés par Daewoong, ce chiffre d'affaires est particulièrement significatif pour nous. Nous poursuivrons nos efforts pour devenir une entreprise pharmaceutique mondiale dotée d'un avantage concurrentiel dans divers domaines d'activité. »

Entre-temps, Daewoong continue d'acquérir des indications thérapeutiques supplémentaires pour Fexuclue et d'introduire Nabota sur le marché des indications thérapeutiques, tout en s'efforçant d'obtenir l'autorisation de mise sur le marché d'Enavogliflozin, le premier inhibiteur de SGLT-2 développé par une société pharmaceutique coréenne, auprès du ministère de la Sécurité alimentaire et des médicaments dans le courant de l'année, et de travailler à l'obtention de l'autorisation de produit biomédical en Chine pour Nabota. En outre, des essais cliniques sont actuellement en cours pour le DWN12088, un candidat médicament potentiel pour la fibrose pulmonaire désigné pour une approbation accélérée par la Food and Drug Administration américaine en juillet dernier. Daewoong mène également un certain nombre de programmes de R&D pour développer des médicaments cellulaires et génétiques, tout en poursuivant ses efforts pour obtenir un nouveau pipeline de médicaments à base de cellules souches et pour introduire des plateformes technologiques pour la préparation et la formulation de médicaments.

