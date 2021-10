Le Christ en tant qu'homme des Douleurs de Sandro Botticelli sera la vedette de la série d'enchères des Masters Week de Sotheby's en janvier 2022

Le Christ en tant qu'homme des Douleurs fera partie d'une vente aux enchères suite à la vente record de Sotheby's du Portrait d'un jeune homme tenant un médaillon de Botticelli en janvier 2021, qui a été vendu 92,2 millions de dollars, ce qui en fait l'un des portraits les plus chers jamais vendus toutes époques confondues, et l'une des Peintures Vieux Maîtres les plus chères jamais vendues aux enchères, et le travail de plus grande valeur jamais vendu dans une vente aux enchères Vieux Maîtres. En dépit de la vente historique conclue plus tôt cette année, les œuvres de Botticelli – toutes périodes confondues – demeurent extrêmement rares aux enchères. Ses dernières œuvres, en particulier, apparaissent très rarement sur le marché. Seules trois autres œuvres de cette période (soit après 1492) sont connues comme étant aux mains de propriétaires privés.

George Wachter, président de Sotheby's et directeur co-international des Peintures Vieux Maîtres, a commenté : « Mettre aux enchères une œuvre de cette qualité de Botticelli est un événement majeur dans le monde des Vieux Maîtres, mais le faire un an après la vente historique du Portrait d'un jeune homme tenant un médaillon de Botticelli est un phénomène qui ne se produit qu'une fois par génération. Cette peinture extraordinaire est un excellent exemple de ce qui fait de Botticelli un artiste aussi captivant : un style visuel audacieux couplé à une approche singulièrement humaine du portrait. En se plongeant dans le sujet assez difficile et sombre du Christ à la suite de sa persécution, Botticelli crée un portrait profondément complexe et émouvant qui est vraiment intemporel. »

Christopher Apostle, directeur des Peintures Vieux Maîtres de Sotheby's à New York, a déclaré : « Au cours de la dernière décennie de sa vie, le travail de Botticelli était nettement différent de sa carrière antérieure, qui est souvent caractérisée comme la quintessence des idéaux de la Renaissance d'humanisme et de beauté. Le Christ en tant qu'homme des Douleurs est un portrait remarquablement réaliste du Christ symbolisant sa souffrance et sa mort, mais avec un degré d'humanité stupéfiant qui est la marque du portrait de Botticelli, et met en valeur la divinité du Christ avec une profondeur psychologique stupéfiante. La peinture met en lumière l'intense spiritualité de Botticelli qui a grandement influencé son travail et sa vie lors de ces dernières années, et présente un aperçu unique de l'homme Botticelli et de l'artiste Botticelli. »

Le Christ en tant qu'homme des Douleurs sera dévoilé dans une exposition publique à Hong Kong du 7 au 11 octobre, où l'intérêt pour l'artiste a atteint un sommet historique à Sotheby's et sur la scène artistique au sens large : le tableau record de Botticelli Portrait d'un jeune homme tenant un médaillon a été sous-estimé par un collectionneur asiatique, et l'année dernière, une exposition de l'artiste au Musée d'art de Hong Kong a reçu un large succès (« Botticelli and His Times – Masterworks from the Uffizi », du 23 octobre au 24 février 2021).

Après l'exposition à Hong Kong, Le Christ en tant qu'homme des Douleurs partira en tournée mondiale à Los Angeles, Londres et Dubaï avant de revenir à New York pour une exposition précédant la vente en janvier.

