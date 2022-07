Le cinquième CIIE : Salué par les élites du monde des affaires, défendu par les entreprises étrangères

Depuis sa création en 2018, l'exposition a pris de l'ampleur et a gagné en influence. La superficie de son exposition commerciale est passée de 270000 mètres carrés en 2018 à 366000 mètres carrés en 2021. Les exposants des quatre dernières CEI ont lancé plus de 1 500 nouveaux produits, technologies et services et conclu des ententes provisoires d'une valeur de plus de 270 milliards de dollars.

Alors que la CIIE entre dans sa cinquième année, les exposants multinationaux ont continué à exprimer leur espoir de participer à la cinquième édition du salon en novembre.

Lors d'une cérémonie en ligne tenue récemment, plus de 30 entreprises et institutions de poids lourds ont signé des accords pour assister au cinquième CIIE, démontrant leur optimisme à l'égard du marché chinois.

Marc-Antoine Jamet, secrétaire général de LVMH, a salué la Chine comme un marché dynamique, énorme et en croissance et une source d'inspiration majeure pour le groupe lors de la cérémonie. Il a ajouté que la tenue du CIIE comme prévu dans le contexte de la COVID-19 témoigne de la confiance de la Chine et de ses perspectives économiques prometteuses.

Parmi les entreprises sous contrat se trouvaient non seulement des entreprises ayant des liens de longue date avec la Chine et le CIIE comme LVMH, Bristol-Myers Squibb et Marubeni, mais aussi des nouveaux venus comme Gilead Science, Rio Tinto et BHP Billiton.

Jusqu'à présent, plus de 80 pour cent de la zone d'exposition d'affaires prévue a été réservée et plus de 260 entreprises Fortune Global 500 et chefs de file de l'industrie participeront à l'exposition.

De nombreux pays ont confirmé leur participation à l'exposition nationale, tandis qu'un nouveau rapport sur l'ouverture mondiale et l'indice de l'ouverture mondiale seront publiés au Forum économique international de Hongqiao, une partie importante de l'exposition.

Avec autant de gens qui manifestent leur intérêt, l'espace se remplira rapidement. Assurez-vous de vous inscrire à la cinquième édition cette année. Cliquez ici pour vous inscrire : https://www.ciie.org/exhibition/f/book/register?locale=en .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1864544/5th_CIIE.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1077995/CIIE_Logo.jpg

Contact :

Nie Qingxin

Tél. : 0086-21-67008870/67008988

SOURCE CIIE