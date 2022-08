Le cinquième forum sur la coopération entre la Chine et l'Afrique dans le domaine des médias encourage le développement des médias numériques et renforce les partenariats stratégiques

PÉKIN, 31 août 2022 /PRNewswire/ -- Le cinquième forum sur la coopération entre la Chine et l'Afrique dans le domaine des médias (le « forum »), organisé conjointement par l'Administration nationale de la radio et de la télévision de Chine, le gouvernement populaire de la municipalité de Pékin et l'Union africaine de radiodiffusion, s'est achevé avec succès le 26 août à Pékin, en Chine.

The 5th Forum on China-Africa Media Cooperation Promotes Digital Media Development, Strengthen Strategic Partnership. Four Major Achievements Released during the Event, Highlighting Comm. Tech Innovation, Cultural Exchange and Emotional Bonding between China and Africa.

Le forum, placé sous le thème « Nouvelle vision, nouveau développement et nouvelle coopération », a présenté les résultats de la coopération entre les médias chinois et africains dans les quatre catégories suivantes :

Co-diffusion de programmes : près de 30 remarquables productions audiovisuelles de 20 pays africains seront diffusées sur les chaînes de télévision provinciales et municipales ainsi que sur les plateformes internet, notamment Youku et MangoTV.

: près de 30 remarquables productions audiovisuelles de 20 pays africains seront diffusées sur les chaînes de télévision provinciales et municipales ainsi que sur les plateformes internet, notamment Youku et MangoTV. Création de documentaires : la Chine a produit une série de documentaires centrés sur les cultures et la coopération entre la Chine et l'Afrique, dont « Lion Heart » et « Chinese Meet Africa », qui seront bientôt diffusés.

: la Chine a produit une série de documentaires centrés sur les cultures et la coopération entre la Chine et l'Afrique, dont « » et « Chinese Meet Africa », qui seront bientôt diffusés. Innovations en matière de programmes : la Chine a mis au point des programmes et des forums spéciaux pour les jeunes Chinois et Africains destinés à explorer de nouvelles opportunités et de nouveaux défis dans les échanges culturels et éducatifs. À titre d'exemple, iFeng.com a produit des programmes tels que « Global Youth » et « Dialogue with the World ».

: la Chine a mis au point des programmes et des forums spéciaux pour les jeunes Chinois et Africains destinés à explorer de nouvelles opportunités et de nouveaux défis dans les échanges culturels et éducatifs. À titre d'exemple, iFeng.com a produit des programmes tels que « Global Youth » et « Dialogue with the World ». Coopération avec les nouveaux médias : une série de projets vidéo ont été développés en collaboration avec des pays africains afin de promouvoir les échanges industriels et le commerce de produits.

Fondé en 2012, le forum a été une plateforme clé pour les médias chinois et africains afin de faciliter une coopération étendue et approfondie dans le domaine de la radiodiffusion, y compris des grands projets tels que la projection de saisons d'excellentes séries télévisées chinoises en Afrique, la coproduction et la codiffusion de contenus télévisés, l'installation de la télévision par satellite pour 10 000 villages africains, et bien plus. Plus de 3 000 professionnels de la radiodiffusion ont été formés par les médias chinois.

Axée sur l'application des technologies audiovisuelles avancées et l'intégration du développement numérique, l'exposition interactive des technologies audiovisuelles du Forum a mis en vedette un certain nombre de sociétés chinoises de contenu et de technologie pour présenter les derniers produits et technologies en matière d'IPTV, de RV, de RA, de jeux sur le cloud, d'audiovisuel immersif, de terminaux intelligents, d'ultra HD et plus encore.

Au cours du forum, iQIYI Inc. a présenté QIYU VR, son casque phare conçu et développé dans le but de révolutionner l'expérience visuelle. Le système de lunettes intelligentes AR de XLOONG s'appuie sur les technologies avancées de la réalité augmentée, de l'affichage optique fluoroscopique, de l'enregistrement 3D et du SLAM, de l'intelligence artificielle et de la stabilisation de l'image pour obtenir des fonctions pratiques et efficaces telles que l'enregistrement vidéo d'informations brèves, la diffusion en direct et la connexion vidéo pour soutenir la production et la diffusion en plus des équipements de diffusion médiatique existants. LUSTER LightTech a présenté son système de capture de mouvement optique FZMotion et son système de suivi de caméra LuXR, qui utilisent la capture de mouvement et le suivi et le positionnement de drones dans le processus de production vidéo, permettant ainsi de simuler des scènes numériques virtuelles de la ville.

Le forum a également publié une déclaration commune qui passe en revue et résume les résultats des dix années de coopération entre la Chine et l'Afrique dans le domaine des médias et définit les perspectives et les attentes pour le développement futur des médias.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1887785/1.jpg

SOURCE The 5th Forum on China-Africa Media Cooperation