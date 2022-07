Le Clarence ha sido galardonado con la clasificación global 28 en la lista "World's 50 Best Restaurants"

La identidad de Le Clarence nace a partir de una receta mágica. Los principales ingredientes incluyen las audaces creaciones de un experimentado chef "rebelde", Christophe Pelé, mezcladas con la visión de un atrevido emprendedor, el príncipe Robert de Luxemburgo, presidente y director ejecutivo de la empresa familiar Domaine Clarence Dillon. Juntos crearon en noviembre de 2015 una mezcla única de cocina moderna instintiva y ejecutada de manera brillante, en yuxtaposición con el cálido encanto tradicional de un chateau francés.

Situado en una elegante mansión del siglo XIX ubicada en París, a solo metros de la avenida más famosa del mundo, los Campos Elíseos, Le Clarence se encuentra en el epicentro del triángulo de oro de la ciudad de las luces y, por lo tanto, en el excelso corazón de la cultura europea y la industria global de bienes de lujo.

Es con enorme alegría y orgullo que el chef Christophe Pelé,, en nombre de todo su equipo, rinde homenaje al Comité 50 Best y afirma: "Este extraordinario voto de confianza de un panel tan distinguido de conocedores epicúreos nos conmueve profundamente. Es seguro que esto solo se sumará a nuestro deseo de deslumbrar aún más a nuestros huéspedes y superarnos con cada servicio".

Maravillado, el príncipe Robert de Luxemburgo comentó: "En Le Clarence, nuestro objetivo fue crear un entorno único donde el tiempo se detuviera. En cada ocasión en que tengo el placer de disfrutar de la cocina del chef Pelé, me siento profundamente conmovido por la elegancia, la delicadeza y la sutileza de sus composiciones. No tengo duda de que este excepcional honor que nos ha conferido este excelso jurado de pares motivará a nuestros equipos a alcanzar nuevas alturas. Estamos profundamente agradecidos con 50 Best Restaurants por este extraordinario reconocimiento otorgado a nuestro establecimiento relativamente joven".

Christophe Pelé

Director general y chef ejecutivo del restaurante Le Clarence

Desde muy temprana edad, Christophe Pelé desarrolló un gusto por la cocina, pero solo a los 25 años se dio cuenta de su destino.

Tras haber trabajado en los establecimientos parisinos más prestigiosos —Ledoyen, Lasserre, Pierre Gagnaire, Le Bristol—, fue en Royal Monceau donde algo despertó en él cuando conoció a Bruno Cirino. Este fue un importante punto de inflexión en su vida. Tomó las riendas de la cocina de Royal Monceau de manos del chef en 2004.

En 2007, el chef Pelé abrió La Bigarrade, que imaginaba que era un simple "restaurante de barrio" en París. Michelin Guide le otorgó su primera estrella en 2008 y la segunda en 2009. Cerró su restaurante en 2013 y se tomó un tiempo para explorar nuevos horizontes y descubrir otras culturas culinarias.

En 2014, Christophe Pelé se reunió con el príncipe Robert de Luxemburgo y juntos abrieron Le Clarence en noviembre de 2015. Le Clarence fue galardonado con dos estrellas por Michelin Guide en 2017.

Domaine Clarence Dillon

Fundada en 1935, la empresa familiar Domaine Clarence Dillon produce algunos de los vinos más prestigiosos del mundo, entre los que se incluyen Château Haut-Brion, Château La Mission Haut-Brion, Château Quintus y Clarendelle.

Domaine Clarence Dillon es propietaria de una mansión en París, una verdadera embajada del arte de vivir a la francesa tan apreciado por su presidente, el príncipe Robert de Luxemburgo. Este edificio es sede del restaurante gastronómico de dos estrellas Le Clarence, así como del prestigioso centro de venta de vino La Cave du Château (www.lcdc.wine). Esta excepcional boutique, que se centra principalmente en los vinos y licores franceses más finos, ofrece una colección de más de 2.500 referentes. En 2021 se inauguró una segunda tienda en Chateau Haut-Brion en Bordeaux.

Además, en 2005 se creó Clarence Dillon Wines, actualmente una de las empresas mayoristas de Bordeaux más importantes (Negociant) (www.clarencedillonwines.com).

En 2018, el príncipe Robert de Luxemburgo en representación de la 4.a generación de la familia Dillon se incorporó a Primum Familiae Vini, una asociación internacional de 12 familias dueñas de algunas de las propiedades vitivinícolas más prestigiosas del mundo.

