Le Clarence wird mit dem 28. Platz in der Liste der „World's 50 Best Restaurants" ausgezeichnet

PARIS, 19. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Anlässlich des zwanzigjährigen Jubiläums hielten die „World's 50 Best Restaurants" und ihre Jury aus 1.080 internationalen kulinarischen Experten am 18. Juli in London ihre jährliche Preisverleihung ab. Laut dieser hoch angesehenen Jury ist das Le Clarence das 28-beste Restaurant der Welt und das zweit-beste Restaurant in Frankreich.

