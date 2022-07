Le Clarence homenageado com a classificação global 28º na lista do "World's 50 Best Restaurants"

A identidade do Le Clarence nasceu de uma receita mágica. Os principais ingredientes incluem as misturas audaciosas de um experiente Chef "rebelde", Christophe Pelé, mesclado com a visão de um empresário ousado, o Príncipe Robert de Luxemburgo, presidente e CEO da empresa familiar, Domaine Clarence Dillon. Em novembro de 2015, eles criaram em parceria uma mistura única de cozinha moderna instintiva e brilhantemente executada, justaposta ao charme tradicional de um castelo francês.

Alojado em uma elegante mansão do século 19 localizada em Paris, a apenas alguns metros da mais famosa avenida do mundo, a Champs Elysées, o Le Clarence está situado no epicentro do triângulo dourado da Cidade Luz e, assim, no centro expressivo da cultura europeia e no setor global de artigos de luxo.

É com enorme alegria e orgulho que o Chef Christophe Pelé, em nome de toda sua equipe, cumprimenta o 50 Best Committee e declara: "Este extraordinário voto de confiança de um painel tão distinto de conhecedores epicuristas nos toca profundamente. Vocês podem ter certeza de que isso só acrescentará ao nosso desejo entusiasmado de encantar ainda mais nossos hóspedes e de nos superar com todos os serviços."

Encantado, o Príncipe Robert de Luxemburgo comentou: "No Le Clarence, nosso objetivo era criar um ambiente único onde o tempo parasse. Em todas as ocasiões em que tenho o prazer de desfrutar da culinária do Chef Pelé, fico profundamente emocionado com a elegância, a delicadeza e as sutilezas de suas composições. Não tenho dúvidas de que esta honra excepcional conferida a nós por este expressivo júri de colegas incentivará nossas equipes a alcançar novos patamares. Somos profundamente gratos ao 50 Best Restaurants por este excelente reconhecimento concedido ao nosso estabelecimento relativamente jovem."

Christophe Pelé

Diretor geral e chef executivo do restaurante Le Clarence

Desde muito jovem, Christophe Pelé desenvolveu um gosto por cozinhar, mas foi apenas aos 25 anos que ele teve consciência de seu destino.

Após ter trabalhado nos estabelecimentos parisienses mais prestigiados - Ledoyen, Lasserre, Pierre Gagnaire, Le Bristol -, foi no the Royal Monceau que algo se destacou quando ele conheceu Bruno Cirino. Este foi um momento de virada em sua vida. Ele assumiu as rédeas da cozinha do Royal Monceau do Chef em 2004.

Em 2007, o chef Pelé abriu o La Bigarrade, que ele imaginava ser um simples "restaurante de bairro" em Paris. O guia Michelin lhe concedeu sua primeira estrela em 2008 e sua segunda em 2009. Ele fechou seu restaurante em 2013 e reservou algum tempo para explorar novos horizontes e descobrir outras culturas culinárias.

Em 2014, Christophe Pelé conheceu o Príncipe Robert de Luxemburgo e, juntos, abriram o Le Clarence em novembro de 2015. O Le Clarence recebeu duas estrelas do guia Michelin em 2017.

Domaine Clarence Dillon

Fundada em 1935, a empresa familiar Domaine Clarence Dillon produz alguns dos vinhos mais prestigiados do mundo, incluindo Château Haut-Brion, Château La Mission Haut-Brion, Château Quintus e Clarendelle.

Domaine Clarence Dillon é proprietária de uma mansão em Paris, uma verdadeira embaixada da arte francesa de viver tão premiada por seu presidente, o Príncipe Robert de Luxemburgo. Este edifício abriga o restaurante gastronômico de duas estrelas, Le Clarence, mas também o prestigiado comerciante de vinhos, La Cave du Château (www.lcdc.wine ). Esta excepcional boutique, focada principalmente nos melhores vinhos e destilados franceses, oferece uma coleção de mais de 2.500 referências. Uma segunda loja foi aberta em Chateau Haut-Brion, em Bordeaux, em 2021.

Em 2005, foi criada também a Clarence Dillon Wines, hoje uma das mais importantes empresas atacadistas de Bordeaux (Negociant), (www.clarencedillonwines.com).

Em 2018, o Príncipe Robert de Luxemburgo, representando a 4ª geração da família Dillon, ingressou na Primum Familiae Vini, uma associação internacional de 12 famílias que possuem algumas das mais prestigiadas propriedades vinícolas do mundo.

Restaurante Le Clarence

Nº 31 da Avenida Franklin D. Roosevelt, 75008, Paris

+33 1 82 82 10 10

www.le-clarence.paris

Aberto de quarta-feira a sábado para o almoço e de terça-feira a sábado para o jantar.

