Le collezioni THOMAS SABO illuminano il 2019 di un cromatismo paradisiaco

THOMAS SABO gioca con tonalità paradisiache e moderne forme geometriche per dare vita a gioielli portatori di buona sorte ed energia positiva. Ideate per gli amanti dell'individualità, le nuove creazioni "Paradise Colours" incantano per gli elevati livelli di qualità e il design d'eccellenza che da sempre contraddistingue il brand tedesco di gioielli e orologi. Estivi a carismatici, questi gioielli rispecchiano tutta la varietà THOMAS SABO scandendo una tendenza multicolor pensata come fonte d'ispirazione per creazioni uniche e personali.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/806433/THOMAS_SABO_STERLING_SILVER_SS19_MODEL_1.jpg )



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/806434/THOMASSABO_STERLING_SILVER_SS19_STILL_1.jpg )



Con il loro stile inconfondibile, la direttrice creativa Susanne Kölbli e il fondatore dell'azienda Thomas Sabo presentano un paradiso fatto di gioielli: motivi legati al mondo della natura e dalla forte valenza simbolica vanno ad arricchire l'iconica gamma Sterling Silver e il minuzioso universo della collezione Generation Charm Club. Le nuove creazioni emozionano con la loro vitalità gioiosa e la loro espressività e si abbinano a meraviglia con i gioielli già esistenti della gamma. Modellati in argento sterling 925 e illuminati in parte da una finitura in oro, molte delle new entry sono impreziosite da pietre dai colori armoniosi e madreperla iridescente.

Le novità primavera-estate 2019 saranno disponibili tra metà gennaio e fine marzo in tutti i rivenditori autorizzati THOMAS SABO, nello store online http://www.thomassabo.com e presso partner selezionati.

Si prega di cliccare qui per scaricare immagini per l'utilizzo a scopi editoriali:

http://images.thomassabo.com/www/2/2019/01/THOMAS-SABO_Paradise-Colours_SS19.zip

Su THOMAS SABO

THOMAS SABO è un'azienda internazionale leader nel settore della gioielleria e dell'orologeria che crea e commercializza prodotti di lifestyle per uomini e donne. Fondata nel 1984 da Thomas Sabo a Lauf an der Pegnitz, nel sud della Germania, oggi l'azienda è presente con circa 300 punti vendita propri nei cinque continenti e conta approssimativamente 1.800 collaboratori. Nella sua sede di origine, THOMAS SABO dà lavoro a circa 500 dipendenti. Su scala mondiale THOMAS SABO coopera inoltre con approssimativamente 2.800 partner commerciali così come con le principali compagnie aeree.

SOURCE THOMAS SABO GmbH & Co.KG