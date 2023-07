Le Comité organisateur de la Biennale de Shanghai annonce sa prochaine édition.

Accessibilité : 9 novembre 2023

Conservateur en chef : Anton Vidokle

Conservateurs : Zairong Xiang, Hallie Ayres, Lukas Brasiskis, Ben Eastham

Cosmos Cinema : La 14e Biennale de Shanghai

SHANGHAI, 26 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Intitulée Cosmos Cinema, la 14e Biennale de Shanghai offrira aux visiteurs l'espace et le temps nécessaires pour mener une réflexion sur les opérations de l'univers et y réinventer notre place.

Le cosmos façonne chaque aspect de notre existence, que ce soit sciemment — l'interprétation des étoiles et des planètes a donné naissance à nos histoires d'origine, à nos religions, à nos calendriers, à nos économies, à nos agricultures, à nos sciences et à nos ordres sociaux — ou involontairement, comme dans les effets des marées ou des éruptions solaires. Cosmos Cinema considère comment notre relation matérielle et psychologique au cosmos conditionne toute la vie sur terre.

Regarder le ciel, c'est regarder un écran sur lequel le cosmos est projeté en points de lumière. C'est la raison pour laquelle Cosmos Cinema adopte les techniques du cinéma, principalement la lumière, l'ombre et l'agencement des images dans le temps, pour ses principes d'organisation. L'exposition s'articule autour de la proposition suivante : le cinéma n'est pas seulement un médium narratif, mais un phénomène cosmique. L'exposition sera donc structurée sur le même schéma qu'un film expérimental.

Les œuvres incluses dans l'histoire sont aussi diverses dans leurs formes et approches que les lectures des constellations. Ils réfléchissent sur diverses cosmologies et réalités microcosmiques, mais tous partent d'un point d'émerveillement : comment s'insérer dans les systèmes qui gouvernent le temps et l'espace ? Les mêmes principes fonctionnent-ils à toutes les échelles, et comment notre interprétation pourrait-elle changer notre comportement sur Terre et dans la société ? Comment vivons-nous ensemble, en tant qu'espèce et avec d'autres non-humains, sur terre et au-delà ?

Cosmos Cinema émet l'hypothèse que la réflexion sur le cosmos permet de contrer les aliénations —entre êtres humains, entre les êtres humains et la nature, voire entre les êtres humains et le temps— de notre moment historique. Tout comme notre monde ne peut être séparé de l'influence du soleil, de la lune et des corps célestes, la réflexion sur nos liens avec le cosmos pourrait, selon la 14e Biennale de Shanghai, encourager des façons plus complexes de penser aux défis profondément enchevêtrés auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui.

Créée en 1996, la Biennale de Shanghai est la plus ancienne et la plus influente exposition internationale d'art contemporain en Chine. Depuis 2012, il a lieu à la Power Station of Art et a présenté plus de 1 000 artistes de Chine et du monde entier.

Pour en savoir plus : https://www.e-flux.com/announcements/547126/theme-and-artistic-team-of-14th-edition/

SOURCE E-flux