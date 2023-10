Le Comité pour la restauration de la valeur actionnariale de Nymox envoie une lettre aux actionnaires de Nymox Pharmaceutical et publie les documents de procuration pour la prochaine assemblée extraordinaire

Le Comité estime que la direction et le conseil d'administration de Nymox doivent être tenus pour responsables de la sous-performance prolongée et des pratiques de gouvernance déplorables

Il exhorte les actionnaires à voter sur la carte de procuration BLANCHE afin d'installer une nouvelle direction et un nouveau conseil d'administration lors de la prochaine assemblée extraordinaire

CARSON CITY, Nevada, et LONDRES, 26 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Le Comité pour la restauration de la valeur actionnariale de Nymox (Committee to Restore Nymox Shareholder Value, Inc., « CRNSV »), dont l'objectif est de récupérer la valeur actionnariale de Nymox Pharmaceutical Corporation (NYMX-F) (la « société » ou « Nymox »), a annoncé aujourd'hui avoir envoyé une lettre aux actionnaires de Nymox et publié une circulaire de sollicitation de procurations et la carte de sollicitation de procurations BLANCHE qui l'accompagne (les « documents de sollicitation de procurations pour l'assemblée extraordinaire ») dans le cadre de l'assemblée extraordinaire des actionnaires qui doit se tenir le 8 novembre 2023, et qui est convoquée par le Conseil d'administration de Nymox Pharmaceutical Corporation, 2023, convoquée par CRNSV conformément à l'ordonnance de la Cour suprême, Division commerciale, du Commonwealth des Bahamas, datée du 3 octobre 2023 et déposée le 5 octobre 2023.

Les documents relatifs à l'assemblée extraordinaire peuvent être consultés à l'adresse www.crnsv.com . Le texte intégral de la lettre adressée aux actionnaires de Nymox est reproduit ci-dessous :

Chers actionnaires de longue date :

IL EST TEMPS POUR Nymox Pharmaceutical DE CHANGER DE DIRECTION

Le conseil d'administration et la direction actuels doivent être tenus pour responsables de la supervision d'une sous-performance prolongée et de pratiques de gouvernance déplorables

Veuillez signer, dater et renvoyer la carte de procuration BLANCHE aujourd'hui

Le Comité pour la restauration de la valeur actionnariale de Nymox (« CRNSV ») a été formé par d'anciens cadres et administrateurs de Nymox Pharmaceutical Corporation (« Nymox » ou la « société »), qui ont été abusivement démis de leurs fonctions, dans le but de restaurer la valeur actionnariale de Nymox. Malgré les efforts répétés de la société pour éviter à tout prix de rendre des comptes et son mépris total pour la bonne gouvernance, nos voix ont finalement été entendues . Conformément à l'ordonnance de la Cour suprême, Division commerciale, du Commonwealth des Bahamas (la « Cour suprême des Bahamas »), datée du 3 octobre 2023 et déposée le 5 octobre 2023 (« l'ordonnance de la Cour suprême des Bahamas »), CRNSV convoque une assemblée extraordinaire des actionnaires de Nymox, qui se tiendra au Margaritaville Beach Resort, 2 Bay St., Nassau, Bahamas, à 9 heures (HNE) le 8 novembre 2023 (« l'assemblée extraordinaire »).

La direction de Nymox et son conseil d'administration (le « conseil ») ne peuvent plus ignorer nos demandes de transparence et de responsabilité. La Cour suprême des Bahamas nous a offert une opportunité cruciale de redresser la barre chez Nymox, mais c'est en fin de compte à nous, les actionnaires, qu'il revient d'agir et de saisir cette opportunité vitale. C'est pourquoi nous vous demandons de voter lors de l'assemblée extraordinaire pour révoquer les administrateurs en poste de Nymox, Paul Averback, James G. Robinson, David Morse et Patrick Doody (sans admettre que M. Doody a été correctement élu en tant qu'administrateur) (les « administrateurs en poste ») et les remplacer par nos cinq candidats hautement qualifiés, Chris Riley, Randall Lanham, M. Richard Cutler, Bill Oldham et Mario Patone (collectivement, les « candidats »). Nos candidats possèdent l'expérience et les compétences requises pour améliorer les performances de Nymox et, surtout, sont déterminés à servir en permanence les intérêts des actionnaires. Conformément à l'ordonnance de la Cour suprême des Bahamas, nous demandons également aux actionnaires d'approuver, entre autres, le licenciement de Paul Averback (« M. Averback ») de tous les postes qu'il a occupés au sein de la société, y compris ceux de PDG, de président du conseil d'administration, de président et de directeur scientifique.

LA DIRECTION ET LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE NYMOX N'ONT PAS RÉUSSI À ASSURER UNE SURVEILLANCE EFFICACE ET À INSTAURER UNE BONNE GOUVERNANCE

Sous la direction du conseil d'administration et de l'équipe de direction, le cours de l'action de la société a chuté, passant de niveaux records de plus de 9,00 dollars en 2011 et de 5,00 dollars en 2017 à un niveau de 0,19 dollar le 30 juin 2023. Dans le même temps, la société n'a pas déposé les documents requis auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») pour rendre compte de ses activités et de ses revenus, a émis des déclarations fausses et matériellement trompeuses à l'intention des actionnaires dans ses communiqués de presse et ses documents déposés auprès de la SEC, et n'a pas respecté les exigences du NASDAQ en matière de maintien de la cotation, ce qui a entraîné la radiation de Nymox de la liste du NASDAQ et sa relégation sur le marché OTC « rose » . Malgré cette performance désastreuse et son mépris total pour la gestion d'une société cotée en bourse, M. Averback a unilatéralement géré la société dans son propre intérêt, recevant une rémunération excessive sous forme de paiements annuels en espèces et d'actions Nymox, en violation de son contrat de travail écrit avec Nymox. Pour illustrer davantage les transactions personnelles de M. Averback, en 2018, il a vendu pour son propre compte des actions ordinaires de Nymox d'une valeur de plus de 4 390 000 dollars. En outre, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022, il s'est versé plus de 1 400 000 dollars en espèces de la société.

L'incapacité de M. Averback et des autres administrateurs en poste à superviser correctement la société et leur mépris apparent pour une bonne gouvernance et le respect de la loi sont également mis en évidence par le licenciement abusif de plusieurs dirigeants et administrateurs, dont trois de nos candidats, MM. Riley, Lanham et Cutler. Nous sommes heureux de présenter ces candidats à la prochaine assemblée extraordinaire, car ils sont les mieux à même de contribuer au redressement de la société, compte tenu de leur expérience antérieure chez Nymox.

Comme beaucoup d'entre vous, nous avons eu et continuons à avoir des préoccupations majeures concernant divers aspects des opérations, de la structure financière, de la gouvernance et de la stratégie de Nymox, y compris une longue période de sous-performance et de mauvaise gestion, des problèmes qui existent depuis de nombreuses années et qui ne montrent aucun signe d'amélioration. De nombreux actionnaires de toutes tailles ont ressenti la même douleur et la même frustration, se décrivant eux-mêmes comme « souffrant depuis longtemps » et « sous l'eau ». Malheureusement, le statu quo inquiétant n'a pas changé et ne fait que s'aggraver, comme en témoignent la dévaluation continue du cours de l'action et le retrait de la société de la cote du NASDAQ le 7 juillet dernier.

À l'instar d'un grand nombre de nos collègues actionnaires, nous avons tout mis en œuvre pour engager des discussions avec M. Averback afin de répondre à ces préoccupations et de saisir les occasions de créer de la valeur pour les actionnaires, y compris, mais sans s'y limiter, des changements au niveau de la direction générale et du conseil d'administration, la fixation d'une rémunération appropriée pour la direction et l'amélioration de la situation financière et des opérations de Nymox (y compris le financement, les dépenses, la stratégie d'entreprise, la rémunération, l'endettement et la dilution des actions). Dans le cadre de ce processus, nous avions espéré résoudre ces questions en collaboration avec la direction, mais M. Averback a rejeté cette approche.

Après avoir épuisé toutes les autres possibilités, nous n'avons eu d'autre choix que de demander réparation à la Cour suprême des Bahamas. Au cours de cette procédure, nous avons découvert que Nymox n'avait pas correctement maintenu son existence aux Bahamas, sa juridiction administrative, et qu'elle avait donc été « radiée » en tant que société juridiquement viable aux Bahamas. Pour remettre la société sur la bonne voie, notre première action a été de déposer les documents nécessaires auprès de la Cour suprême des Bahamas pour réintégrer Nymox. Après une audience tenue le 28 septembre 2023, la Cour a accordé la réintégration de Nymox.

Nous avons simultanément déposé une plainte et une demande d'injonction visant à obliger Nymox à organiser une assemblée des actionnaires afin que ces derniers puissent choisir les personnes qu'ils jugent les plus qualifiées pour diriger la société. La requête visait également à remédier à plusieurs autres actes d'abus de confiance et de malversation commis par les administrateurs en poste et, en particulier, par M. Averback. Après avoir présenté à la Cour suprême des Bahamas des preuves suffisantes pour démontrer la gravité de la situation dans laquelle se trouve la société sous le contrôle et la direction de M. Averback, la Cour a statué en notre faveur et a accepté notre requête , déposant l'ordonnance de la Cour suprême des Bahamas le 5 octobre 2023, exigeant la convocation d'une assemblée des actionnaires.

Plus précisément, l'ordonnance de la Cour suprême des Bahamas exigeait que la société, avant 17 heures, heure des Bahamas, le 9 octobre 2023, notifie l'assemblée générale annuelle de 2023 ou, à défaut, une assemblée extraordinaire devant se tenir à une date ne dépassant pas 28 jours à compter de la date de cette notification. L'ordonnance de la Cour suprême des Bahamas prévoit en outre que si la société ne convoque pas d'assemblée des actionnaires, nous serons autorisés à le faire. Elle interdit également à la société de prendre des mesures importantes concernant ses actifs ou d'émettre des actions de la société. Enfin, l'ordonnance de la Cour suprême des Bahamas interdit à M. Averback et à l'administrateur James Robinson d'exercer les droits de vote attachés à une partie importante de leurs actions Nymox, dont il est allégué qu'elles ont été acquises par le biais d'opérations intéressées et/ou de manquements aux obligations fiduciaires, lors de l'assemblée extraordinaire et jusqu'à la tenue d'un procès ou d'une nouvelle ordonnance. Il est important de noter que cette procédure nous permet à nous, la minorité privée de ses droits, de contrôler notre propre destin et d'écarter ceux qui ont exploité et pris illégalement les ressources de la société pour leur profit personnel.

Cela nous amène à aujourd'hui. Bien que nous ne soyons pas surpris, nous sommes à nouveau déçus par le fait que la société n'ait pas tenu compte de l'ordre de la Cour suprême des Bahamas de convoquer une assemblée des actionnaires, et c'est pourquoi nous convoquons nous-mêmes l'assemblée extraordinaire. La décision de la société de s'opposer à l'ordonnance de la Cour suprême des Bahamas plutôt que de convoquer une assemblée des actionnaires souligne le mépris constant de la société pour les normes de gouvernance d'entreprise et illustre une fois de plus la nécessité urgente d'un changement au sein de Nymox. En conséquence, nous sollicitons votre soutien lors de l'assemblée extraordinaire afin de mettre en place une nouvelle direction et un nouveau conseil d'administration pour Nymox. Des détails supplémentaires concernant les antécédents de M. Averback au sein de Nymox et les échecs des autres administrateurs en poste, ainsi que des informations supplémentaires concernant les propositions présentées à l'assemblée extraordinaire, sont disponibles dans notre circulaire de sollicitation de procurations, qui peut être consultée à l'adresse www.crnsv.com .

Nous ne saurions trop insister sur l'importance de saisir cette opportunité cruciale de tourner une nouvelle page pour Nymox lors de la prochaine assemblée extraordinaire. Nous, les actionnaires, avons désormais le pouvoir de provoquer le changement : faisons entendre haut et fort que le statu quo ne sera plus toléré.

IL EXISTE UNE MEILLEURE VOIE À SUIVRE

Il ne fait aucun doute que Nymox est à la croisée des chemins dans sa vie d'entreprise et que nous, en tant qu'actionnaires, devons prendre une décision vitale lors de l'assemblée extraordinaire. La société doit-elle poursuivre sur la même voie qu'au cours des 20 dernières années, marquée par une sous-performance constante et une gouvernance déplorable ? Une voie dans laquelle M. Averback vous maintient, vous et les autres actionnaires, dans l'ignorance ou, pire encore, continue de vous induire en erreur, tout en profitant personnellement de votre investissement durement gagné ? Une entreprise faite de promesses creuses et dont la valeur s'amenuise ?

Nous pensons que la réponse est clairement non et que les actionnaires de Nymox ont assez souffert. La seule voie que nous percevons pour améliorer les performances, les opérations, la gouvernance, la transparence et la responsabilité de Nymox est la mise en place d'une nouvelle direction et d'un nouveau conseil d'administration composé de nos candidats hautement qualifiés, dont la plupart ont une expérience directe avec Nymox. Il est important de noter que nos candidats s'engagent à protéger les intérêts de la société et de ses actionnaires à tout moment.

Si nous parvenons à révoquer ce conseil peu performant et mal orienté, nos candidats prendront des mesures immédiates pour redynamiser le leadership de Nymox et améliorer les revenus, les opérations, les performances, la gouvernance et la conformité réglementaire de la société. Dans un premier temps, le nouveau conseil d'administration s'efforcera de démettre M. Averback de toutes ses fonctions et de lancer immédiatement une recherche à l'échelle du secteur pour trouver un nouveau PDG possédant une solide expérience dans les domaines pharmaceutique et biotechnologique et ayant fait ses preuves. Nous pensons qu'il est essentiel que le nouveau conseil d'administration choisisse et nomme un directeur général intègre qui puisse commencer à rétablir la confiance des actionnaires dans la société et sa direction. Pendant la période intérimaire, nous avons l'intention de nommer notre candidat, M. Lanham, PDG intérimaire, qui, selon nous, est bien placé pour aider à diriger la société, compte tenu de sa vaste expérience antérieure au sein de Nymox. Le nouveau conseil d'administration s'efforcera également d'identifier et de nommer d'autres cadres supérieurs pour rejoindre l'équipe de direction de Nymox, notamment en nommant notre candidat M. Riley au poste de directeur financier.

Le nouveau conseil d'administration et la nouvelle direction devront travailler ensemble pour établir rapidement un flux de revenus croissant, puis développer une stratégie de croissance différenciée et durable à long terme. En raison de la situation financière actuelle de la société, nous pensons qu'il sera nécessaire et urgent de lever des capitaux pour la société afin de remettre Nymox sur pied et de financer ses applications pharmaceutiques. En outre, le nouveau conseil d'administration agira pour mettre en place une bonne gouvernance au sein de Nymox, notamment en modifiant les statuts obsolètes afin de garantir la conformité avec l'IBCA, d'assurer la transparence et d'améliorer l'engagement des actionnaires.

Nos intérêts sont directement en phase avec les vôtres. Nous sommes impatients de partager des détails supplémentaires concernant nos projets de redressement pour Nymox. L'un des éléments clés de notre stratégie sera de continuer à négocier, conclure et faciliter l'accord précédemment proposé avec AscellaHealth LLC (« AscellaHealth »), que M. Averback a rejeté pour des raisons, à notre avis, intéressées. AscellaHealth est une pharmacie spécialisée mondiale et une entreprise de services de santé qui, grâce à un large éventail de capacités et de services disponibles, bénéficie à toutes les parties prenantes de l'industrie : patients, fabricants de sciences de la vie ou détenteurs de propriété intellectuelle (Nymox), payeurs et fournisseurs.

Comme décrit plus en détail dans notre circulaire de sollicitation de procurations, nous pensons qu'AscellaHealth est le partenaire idéal pour la recherche de pré-lancement sur le marché et les services de lancement commercial complets. AscellaHealth a précédemment proposé de financer Nymox sur la base des flux de trésorerie pendant 2 ans avec une injection de 12 millions de dollars sans recours et d'acheter des actions propres à 2,00 dollars pour tenter de relever le défi lié au retrait de la cote du NASDAQ. Le lancement de la thérapie de Nymox sur le marché serait financé par AscellaHealth, qui assurerait également le financement de l'important fonds de roulement nécessaire à la fabrication du produit Nymozarfex sur une base continue.

UN CHANGEMENT AU SEIN DE NYMOX EST NÉCESSAIRE ET URGENT - IL EST TEMPS DE RENDRE DES COMPTES

Nous pensons qu'avec une équipe de direction et un conseil d'administration adéquats, Nymox peut mettre en œuvre des mesures visant à augmenter les revenus et à réduire les dépenses, ce qui se traduira à terme par une rentabilité et une création de valeur pour l'actionnaire. En conséquence, nous vous demandons instamment de soutenir un changement global chez Nymox en votant en faveur d'une nouvelle direction et d'un nouveau conseil d'administration lors de la prochaine assemblée extraordinaire. Vous trouverez ci-dessous des informations complémentaires sur nos candidats hautement qualifiés.

Christopher Riley est un cadre financier et opérationnel avant-gardiste et astucieux, qui sait réorganiser, construire et développer de manière rentable des entreprises afin de créer une valeur actionnariale significative sur les marchés de la technologie médicale et des produits de consommation pour des sociétés multinationales et entrepreneuriales. M. Riley est compétent en tant que générateur de revenus, agent de changement opérationnel et entrepreneur ; il a l'habitude de gérer des situations difficiles et d'obtenir des résultats positifs. M. Riley est considéré par ses pairs comme un acteur du changement et est réputé pour sa capacité à produire des résultats à un rythme soutenu. Il est constamment considéré comme la personne à qui il faut s'adresser dans les situations difficiles. M. Riley est devenu directeur financier de Nymox en janvier 2023 jusqu'à son licenciement injustifié en juillet 2023. M. Riley a été directeur de l'exploitation, PDG et président de Mitochon systems, Inc. de 2006 à aujourd'hui, où il a recentré l'entreprise en démarrage en passant d'une solution SAAS ou d'un service de communication avec les médecins basé sur le cloud (PCS) à un développement de services offshore et a permis la diffusion de messages ciblés sur les soins de santé aux médecins et aux patients dans le système de soins de santé numérique en pleine croissance. M. Riley a également été PDG de Continuous Materials LLC de 2018 à 2020, une société à la pointe de la création de valeur à partir des déchets.

est un avocat et entrepreneur qui possède une vaste expérience dans les start-ups, le droit des valeurs mobilières et le financement des entreprises. M. Lanham jouit d'une vaste expérience dans les affaires d'entreprises nationales et internationales. La solide expérience commerciale de M. Lanham, associée à ses connaissances approfondies en droit civil et en droit des sociétés, lui confère une efficacité unique dans la coordination des réorganisations d'entreprises et des opérations commerciales. En tant qu'inventeur et entrepreneur, M. Lanham détient deux brevets américains et a géré plusieurs de ses propres entreprises en jouant un rôle essentiel dans les opérations de démarrage et de redressement, l'amélioration de l'image de l'entreprise et de la satisfaction des clients, l'augmentation des revenus et la responsabilité des profits et des pertes. En tant qu'avocat, M. Lanham a négocié des contrats avec de grandes entreprises américaines, notamment Hasbro, Inc, Playskool, Inc, Philip Morris, , Inc, les Ligues majeures de baseball (Major League Baseball, « MLB »), la National Football League (« NFL ») et USA Direct, Inc. et a été un représentant américain chargé d'aider à l'expansion du NASDAQ à Montréal en 1999. M. Richard Cutler, Esq. , a fondé le Cutler Law Group en 1996. Depuis la fin de ses études de droit, M. Cutler pratique le droit général des sociétés et des valeurs mobilières, ainsi que les transactions commerciales internationales. M. Cutler est diplômé de l'université Brigham Young (licence avec mention honorifique, 1981) et de la faculté de droit de l'université Columbia (diplôme de droit, 1984). M. Cutler a été admis au barreau de l'État du Texas en 1984 et au barreau de l'État de Californie en 1990. Après ses études de droit, M. Cutler a rejoint le cabinet Jones , Day, Reavis & Pogue où il a exercé au sein des départements des entreprises, des valeurs mobilières et des fusions et acquisitions. M. Cutler a ensuite passé cinq ans dans le département des entreprises et des valeurs mobilières du bureau de Dallas d'Akin, Gump, Strauss, Hauer & Feld. Après avoir déménagé sur la côte ouest, M. Cutler a rejoint le bureau de Los Angeles de Kaye, Scholer, Fierman, Hayes & Handler, un cabinet d'avocats basé à New York, où il a continué à travailler dans le domaine des valeurs mobilières. En 1989, M. Cutler a fondé le cabinet Horwitz, Cutler & Beam à Anaheim, en Californie, où il a dirigé les activités liées aux entreprises et aux valeurs mobilières pendant cinq ans. En 1996, M. Cutler a créé le Cutler Law Group, P.C. à Newport Beach, en Californie, un cabinet spécialisé dans le droit général des affaires, des sociétés et des valeurs mobilières, ainsi que dans les transactions commerciales internationales. En septembre 2002, le Cutler Law Group s'est installé à Augusta, en Géorgie, où M. Cutler a continué à pratiquer le droit tout en étant propriétaire et exploitant du Club à Raes Creek, un club de natation, de tennis et de remise en forme de premier ordre. De 2008 à 2010, M. Cutler a été PDG de Sustainable Power Corp. une société située à Baytown , au Texas , spécialisée dans les technologies d'énergie durable. Le Cutler Law Group s'est installé à Houston , au Texas , en 2009.

titulaire d'un master en administration des affaires, est un entrepreneur, investisseur et consultant chevronné qui soutient les secteurs de croissance et les clients à forte valeur ajoutée dans les domaines de la santé, de la technologie et de l'énergie, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. M. Oldham soutient de nombreuses entreprises émergentes, en leur fournissant des conseils stratégiques et des rôles au niveau du conseil d'administration pour stimuler l'adoption et l'expansion du marché, gérer les finances et générer un positionnement favorable dans l'industrie. Il est toujours à la recherche de nouveaux partenaires sur ces marchés désignés et prêt à continuer à créer de la valeur. M. Oldham est actuellement cofondateur, président et directeur financier d'AscellaHealth, une pharmacie spécialisée et une entreprise de services de santé de premier plan, axée sur la technologie, au service des patients, des payeurs, des sociétés de sciences de la vie et des prestataires de services, avec des programmes et des services cliniques innovants et de pointe visant à améliorer les résultats en matière de santé et le parcours des patients. M. Oldham est également le fondateur d'Oldham Global, qui se concentre sur les solutions de construction de sociétés d'investissement dans les domaines de la FinTech, de l'informatique de santé et des services de santé. Sous sa direction, AscellaHealth a connu une croissance stupéfiante de son chiffre d'affaires, tant sur le plan organique que par le biais d'acquisitions, avec une forte rentabilité au cours de chacune de ses années d'activité. M. Oldham a été nommé directeur financier de l'année 2022 par le . Mario Patone apporte plus de 30 ans d'expertise à son rôle de directeur financier adjoint et de vice-président du développement de l'entreprise chez AscellaHealth LLC. Il a rejoint AscellaHealth à ce poste en janvier 2022. De décembre 2020 à décembre 2021, M. Patone a été administrateur de Cherry Bekeart LLP, un cabinet d'experts-comptables. De mai 2018 à décembre 2020, M. Patone a été PDG de SolomonEdwards, une société de services professionnels, et a également été directeur financier d'Elwyn Pharmacy Group, une pharmacie spécialisée, d'avril 2016 à avril 2018. M. Patone a obtenu une licence de la Penn State University en 1987 et une licence du Goldey-Beacom College en 1992. M. Patone est expert-comptable agréé (CPA).

Ne manquez pas cette occasion cruciale de faire entendre votre voix ! Nous vous encourageons à voter en faveur des propositions visant à reconstituer la direction et le conseil d'administration de Nymox sur la carte de procuration BLANCHE dès aujourd'hui et à la renvoyer dans l'enveloppe préaffranchie fournie à cet effet. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide pour voter, veuillez contacter Saratoga Proxy Consulting, LLC au numéro (888) 368-0379 ou par e-mail à l'adresse [email protected] .

PROTÉGEZ LA VALEUR DE VOTRE INVESTISSEMENT - VEUILLEZ SIGNER, DATER ET POSTER LA CARTE DE PROCURATION BLANCHE CI-JOINTE DÈS AUJOURD'HUI !

Merci pour votre soutien.

Comité pour la restauration de la valeur actionnariale de Nymox

À propos du Comité pour la restauration de la valeur actionnariale de Nymox (CRNSV)

Le CRNSV a été créé par d'anciens dirigeants de NYMOX PHARMACEUTICAL CORP (« NYMX-F ») dans le but de restaurer la valeur actionnariale de NYMOX (la société). Soucieux de surmonter la chute brutale et la volatilité du cours de l'action à la suite de la décision catastrophique de retrait de la cote du NASDAQ, le CRNSV a envoyé des lettres de réfutation à tous les actionnaires de la société et continue de souligner le manque de direction de la société, l'incapacité à concrétiser le potentiel de résultats précieux et prometteurs grâce à une relation avec une société mondiale très respectée de solutions de santé et de pharmacie spécialisée, qui possède l'expertise nécessaire pour aider à commercialiser le produit de la société relatif à l'hypertrophie bénigne de la prostate (HBP), et l'absence de solution ou de stratégie de la part de Nymox pour récupérer la valeur financière de ses actionnaires. Le CRNSV est basé à Carson City, dans le Nevada, et possède des bureaux à Londres. Ses documents sont disponibles à l'adresse https://www.crnsv.com/ .

