Le Comité supérieur pour la fraternité humaine célèbre le premier anniversaire du Document sur la fraternité humaine à Abu Dhabi

À l'ouverture de l'événement, le Pape François et le Grand Imam se sont adressés aux chefs religieux, aux leaders culturels et aux étudiants du monde entier sous la forme de messages vidéo dans lesquels ils réitéraient leur engagement envers les aspirations du Document sur la fraternité humaine. Dans leurs discours, ils exprimaient également leur gratitude et leur reconnaissance aux ÉAU pour l'appui important qu'ils ont apporté aux efforts du Comité supérieur.

Dans son discours lors de l'événement, le Cheikh Abdullah a déclaré : « Nous avons été honorés d'organiser la signature du Document sur la fraternité humaine dans la capitale des Émirats arabes unis, Abu Dhabi, avec le soutien de Son Altesse le Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Prince héritier d'Abu Dhabi et commandant suprême adjoint des forces armées des ÉAU. C'est le reflet de notre attachement à ses valeurs, qui sont bien ancrées dans notre stratégie nationale et internationale. Le Document sur la fraternité humaine a également été inclus dans nos programmes scolaires et nous continuerons d'appuyer les initiatives visant à diffuser les valeurs de tolérance et de compréhension entre tous, cela incluant les travaux du Comité supérieur pour la fraternité humaine.

« Nous sommes honorés d'accueillir le Comité supérieur pour la fraternité humaine, et nous encourageons les pays et les agences internationales à inclure les valeurs et les objectifs du Document dans leurs initiatives et programmes de développement.

« Je suis également honoré d'annoncer la continuation du Prix Zayed pour la fraternité humaine, qui a été lancé l'année dernière par Son Altesse le Cheikh Mohamed bin Zayed, et qui a été décerné au Grand Imam d'Al Azhar le Cheikh Ahmed Al Tayeb et au pape François, en reconnaissance de leurs efforts pour autonomiser les communautés et inspirer les individus sur les questions de fraternité et de paix. Le prix annuel rendra hommage à ceux qui s'unissent pour le bien de l'humanité et se joignent les uns aux autres pour promouvoir la fraternité humaine dans le monde entier.

« Le Document indique : "Cette déclaration peut constituer une invitation à la réconciliation et à la fraternité entre tous les croyants, ainsi qu'entre les croyants et les non-croyants, et entre toutes les personnes de bonne volonté". C'est une invitation à tous les individus, quelle que soit leur race ou leur religion, à s'unir autour des valeurs de la fraternité humaine. Nous encourageons tout le monde à défendre et à adopter ces valeurs, en particulier les jeunes générations qui ont contribué à l'émergence de cet événement. »

Au cours de l'événement de célébration, les membres du Comité supérieur ont participé à une table ronde, faisant le point sur leur stratégie visant à réaliser les aspirations du Document sur la fraternité humaine, au cours de laquelle le Comité supérieur a notamment mis l'accent sur la participation des jeunes et des éducateurs. Se concentrer sur les générations futures a été l'un des objectifs centraux de l'organisation depuis sa création, et de nombreux représentants de la jeunesse ont participé à l'événement de célébration. En outre, le Comité a contribué à l'organisation d'un forum, qui s'est tenu à Abu Dhabi plus tôt dans la journée et qui a réuni plus de 150 étudiants, chefs religieux et dirigeants culturels du monde entier pour engager le dialogue et entendre les dirigeants d'initiatives illustrant la fraternité humaine.

Pour l'avenir, tout en s'engageant auprès des jeunes dirigeants et des étudiants afin d'inculquer les valeurs de la fraternité humaine, le Comité encouragera également les initiatives qui servent des causes humanitaires adaptées aux dirigeants mondiaux et aux populations vulnérables de ces communautés. Avec son orientation mondiale, l'organisation vise à galvaniser l'action sur les questions de paix et de fraternité humaine dans les domaines de l'art et des médias, de la communauté, de l'élaboration des politiques et de l'éducation.

Le Comité supérieur pour la fraternité humaine comprend neuf membres des Émirats arabes unis, d'Espagne, d'Italie, d'Égypte, des États-Unis et de Bulgarie. Les membres sont : le cardinal Miguel Ángel Ayuso Guixot, président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux du Saint-Siège, le juge Mohamed Mahmoud Abdel Salam, secrétaire général du Comité supérieur pour la fraternité humaine, le rabbin M. Bruce Lustig, grand rabbin de la congrégation hébraïque de Washington, Mgr Yoannis Lahzi Gaid, secrétaire personnel de Sa Sainteté le Pape François, le professeur Mohamed Hussein Mahrasawi, président de l'université Al-Azhar, Mohamed Khalifa Al Mubarak, directeur du département de la culture d'Abu Dhabi, le Dr Sultan Faisal Al Remeithi, secrétaire général du Conseil des aînés musulmans, Irina Bokova, ancienne directrice général de l'UNESCO, et Yasser Hareb, présentateur de télévision et écrivain émirati.

Le Comité supérieur pour la fraternité humaine a pour principale mission d'inspirer les valeurs de la fraternité humaine parmi les personnes de confessions, d'origines et de nationalités différentes dans le monde. Il donne suite aux aspirations énoncées dans le Document sur la fraternité humaine en organisant des réunions avec des chefs religieux, des responsables d'organisations internationales et d'autres, afin d'encourager des actions qui créeront un monde plus pacifique pour toute l'humanité. Plus récemment, le Comité a rencontré le secrétaire général de l'ONU, António Guterres et d'autres hauts représentants de l'ONU, pour présenter les plans de la Maison familiale abrahamique, l'un des premiers projets sur lesquels le Comité donne des conseils, et pour discuter des plans futurs du groupe. À l'issue de la réunion, le secrétaire général a décidé de partager le Document sur la fraternité humaine avec les 194 États membres de l'ONU afin qu'ils puissent bénéficier des principes et valeurs qu'il énonce.

À propos du Comité supérieur pour la fraternité humaine

Le Comité supérieur pour la fraternité humaine est un organe indépendant composé de chefs religieux, d'universitaires et de personnalités culturelles du monde entier, dont l'objectif est d'inspirer les valeurs de la fraternité humaine parmi tous. Le comité régira les aspirations du Document sur la fraternité humaine à travers le monde en organisant des réunions avec des chefs religieux, des responsables d'organisations internationales et d'autres, afin d'encourager des actions qui créeront un monde plus pacifique pour toute l'humanité.

Le Comité travaillera également aux côtés des autorités législatives pour inspirer une législation nationale qui renforce les valeurs de respect mutuel et de coexistence pacifique. Il supervisera également une variété d'initiatives visant à réaliser les aspirations du Document sur la fraternité humaine, telles que la Maison familiale abrahamique, un centre interconfessionnel devant être construit à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis.

Le Comité supérieur pour la fraternité humaine comprend actuellement neuf membres des Émirats arabes unis, d'Espagne, d'Italie, d'Égypte, des États-Unis et de Bulgarie.

