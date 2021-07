Le complément Purina OmegaMatch à base d'huile d'Ahiflower offre aux chevaux des avantages nutritionnels complets et éprouvés en matière d'oméga

WINSTON-SALEM, Caroline du Nord, 12 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Natures Crops International (NCI), fabricant d'huiles spécialisées dans les compléments alimentaires, les nutraceutiques, les produits alimentaires et les produits de soins personnels, a conclu une relation d'approvisionnement exclusif aux États-Unis avec Purina Animal Nutrition (une division de Land O'Lakes, Inc.) pour l'huile Ahiflower® dans les compléments équins.

Le complément d'huile d'Ahiflower Purina® OmegaMatch™ est un complément d'oméga-3 à base de plantes, très appétent. Comme indiqué sur le site web purinamills.com, OmegaMatch Ahiflower est « une source d'oméga vraiment inégalée L'huile d'Ahiflower® contient plus d'omégas que les autres huiles végétales couramment utilisées pour l'alimentation des chevaux. Le profil unique d'acides gras offre des avantages associés à l'huile de poisson, l'huile d'onagre, l'huile d'olive et l'huile de lin. »

Lorsque l'équipe de développement des produits Purina, dirigée par le Dr Mary Beth Gordon, a pris connaissance de la composition unique en acides gras de l'huile d'Ahiflower, avec les niveaux combinés d'oméga-3 SDA et d'oméga-6 GLA les plus riches et une teneur totale en acides gras polyinsaturés de 85 %, elle s'est engagée à étudier son appétence et le métabolisme des oméga-3 chez les chevaux. Grâce à des recherches menées par le Dr Robert Jacobs, ils ont découvert que l'huile d'Ahiflower avait une grande appétence et était capable de se rapprocher des effets nutritionnels de l'oméga des herbes de pâturage chez les chevaux. Ils ont rapidement compris que cela comblerait une lacune importante pour les chevaux qui n'ont pas un accès régulier à des pâturages frais, d'où le nom « OmegaMatch ». Les premières conclusions de l'équipe ont été récemment publiées dans le Journal of Equine Veterinary Science.

Lancé en avril 2021, le produit OmegaMatch à base d'huile d'Ahiflower a considérablement dépassé les premières prévisions de vente de Purina et est en train d'être adopté par des propriétaires de chevaux enthousiastes à travers les États-Unis, qui ont régulièrement fait état d'une amélioration visible de la mobilité, de la récupération après l'exercice, de la forme mentale et des avantages pour la peau et le pelage de leurs chevaux.

Andrew Hebard, PDG de Natures Crops, a déclaré : « Grâce au leadership de la marque Purina, l'huile d'Ahiflower OmegaMatch est disponible dans tout le pays et offre des avantages importants aux propriétaires de chevaux dans toute la gamme des disciplines équines, du dressage, des concours et des sauts d'obstacles aux performances occidentales, à l'endurance et à l'équitation, et à l'équitation de plaisance. Nous pensons que l'huile d'Ahiflower est le « multi-oméga » le plus complet et le plus équilibré provenant d'une source végétale cultivée de manière régénérative. Nous sommes très satisfaits de la réponse extrêmement positive des propriétaires de chevaux, car Purina contribue à faire connaître les avantages complets de l'apport complémentaire en Ahiflower chez les équidés. »

NCI cherche à développer d'autres relations avec des fournisseurs d'équidés et d'animaux de compagnie au Canada et est en discussion avancée avec des marques équines de premier plan dans l'UE et au Royaume-Uni.

Pour obtenir plus d'informations, contactez : [email protected]

