LE COMPTE À REBOURS EST LANCÉ POUR LA SIXIÈME ÉDITION DE L'ITALIAN BIKE FESTIVAL (IBF)

Le principal salon européen consacré au vélo et à la mobilité lente revient sur le Misano World Circuit

MISANO ADRIATICO, Italie, 21 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Il n'y a pas que des expositions et des affaires à l'Italian Bike Festival (IBF), qui aura lieu du 15 au 17 septembre 2023 sur le Misano World Circuit pour sa sixième édition.

L'Italian Bike Festival (IBF), le principal événement européen consacré au marché du vélo et de la mobilité durable (qui a récemment reçu le statut de foire internationale de la part de la région d'Émilie-Romagne), est un événement qui rassemble des passionnés du secteur, des acheteurs et des opérateurs économiques du monde entier.

Italian Bike Festival

Lors de l'édition 2022, l'IBF a enregistré une part de visiteurs étrangers en provenance de 42 pays, dont la Chine, la France, l'Allemagne, l'Espagne et les États-Unis. Plus de 500 marques internationales étaient présentes, représentées par plus de 300 entreprises d'Autriche, de Belgique, de Bulgarie, de Chine, de France, d'Allemagne, du Japon, de Grande-Bretagne, d'Irlande, des Pays-Bas, de Pologne, de Slovénie, d'Espagne et de Suisse.

Des exposants internationaux de plus de 15 pays sont attendus pour l'édition 2023 qui donnera aux visiteurs l'occasion de découvrir et tester en avant-première les nouveautés du marché.

Une zone d'exposition de 50 000 mètres carrés a été aménagée à l'intérieur du circuit qui accueille depuis 2022 ce salon en plein air emblématique du monde du vélo. La liste actualisée des marques présentes a été publiée (https://italianbikefestival.net/en/map/), ainsi que leur emplacement sur le plan de l'exposition. Il n'y a pas que des vélos à l'Italian Bike Festival. À ce jour, des marques de dix catégories de produits sont attendues dans la zone d'exposition : vélos, composants, accessoires, vêtements, services, casques et protections, tourisme, moteurs, autres véhicules et sièges.

L'événement dédié au cyclisme et à la mobilité lente comprend également « La Gialla Cycling », un programme de courses permettant de découvrir la région de la Romagne et sa beauté naturelle et culturelle : La Gialla GF Strada, La Gialla Cicloturistica et La Gialla Gravel. Les sportifs et les passionnés peuvent enfourcher leur vélo et vivre une expérience inoubliable sur les itinéraires qui traversent des villes riches en histoire et en culture, immergées dans la nature de la Romagne-Pesaro. Ces itinéraires vont de la Riviera de Rimini à la vallée de la Conca du côté de la Romagne en passant par le parc naturel régional du Monte San Bartolo du côté des Marches.

L'événement est organisé par Taking Off et bénéficie de la collaboration et du soutien d'APT Servizi Emilia-Romagna et de Visit Romagna.

L'entrée est gratuite après l'inscription sur le site : https://italianbikefestival.net/en/sign-up/

Calendrier des courses et inscription : https://giallacycling.com/en/

