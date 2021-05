Le compte officiel du département de la culture et du tourisme de la province du Shaanxi, présent en anglais sur les réseaux sociaux à l'étranger, lance l'activité hors ligne « Meet Your Shaanxi Dream, Traveling in Shaanxi »

À la fin d'avril 2021, Visit Shaanxi comptait au total 714 000 fans dans le monde entier. Parmi eux, plus de 585 000 étaient des fans sur Facebook, plus de 92 000, des fans sur Twitter, et près de 36 000, des fans sur Instagram. Il y avait eu plus de 5 060 messages texte ou vidéo, plus de 40,77 millions de vues et plus de 2,35 millions d'interactions. Des activités en ligne et hors ligne étaient organisées, comme Resurrecting the Terracotta Warriors, Mr. Bing Travel Notes, 2048 Little Games, Christmas Crossword, Shaanxi Spring Festival Atmosphere Competition, Lantern Festival Riddles, Celebrating Chinese New Year by the Yellow River, Shaanxi Impression, ainsi que Traveling in Shaanxi. Le Shaanxi a remporté un prix d'excellence, le « Overseas Communication Excellence Award », organisé par le People's Daily, et s'est classé en troisième position, parmi les 10 premiers de la liste relative à la communication internationale par les nouveaux médias de mars 2021, dédiée à la culture et au tourisme de la province. Cette liste a été publiée par le laboratoire des industries de la culture et du tourisme, co-organisé par l'organisme chinois dédié aux actualités touristiques, par le laboratoire de recherche sur l'opinion publique chinoise, qui dépend de l'Académie chinoise des sciences sociales, et par le groupe Alibaba. Ces prix et classement illustrent les résultats remarquables du département de la culture et du tourisme de la province du Shaanxi dans la campagne de publicité menée à l'étranger via les réseaux sociaux extérieurs.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1516673/1.jpg

SOURCE Shaanxi Provincial Department of Culture and Tourism