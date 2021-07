Le comté de Fengdu entame un nouveau chapitre du développement durable

Vers fin 2020, le ministère de la Culture et du Tourisme a publié une liste de 15 stations touristiques nationales nouvellement reconnues à l'échelle nationale en 2020, la station touristique du lac Nantian dans le comté de Fengdu était l'une des quinze nouvelles stations qui ont rejoint la liste. Le lac Nantian, d'une superficie de 5 kilomètres carrés, est le plus grand lac naturel de Chongqing. La zone panoramique du lac Nantian, dont la ressource principale est le lac Nantian, possède la plus haute altitude, la plus grande superficie de forêt primaire et la zone humide alpine la mieux préservée de Chongqing, avec une couverture forestière de 90 %.

Ces dernières années, avec le soutien du groupe Hengdu et d'autres grandes entreprises, le comté de Fengdu continue d'aider les agriculteurs à augmenter leurs revenus. Elle a créé une chaîne de production de viande bovine intégrant la plantation de fourrage, la transformation des aliments pour animaux, l'élevage de bovins, l'élevage écologique, la transformation intensive, la commercialisation, ainsi que la recherche et le développement scientifiques et technologiques. Relier et intégrer largement les multiples industries primaires, secondaires et tertiaires associées au bétail.

Le comté de Fengdu a toujours persisté à utiliser des stratégies de développement vertes, en utilisant pleinement ses avantages en matière de ressources nationales, son industrie des énergies propres s'est développée rapidement. À la fin de 2020, la capacité totale installée de l'énergie éolienne, de l'énergie photovoltaïque, de la petite hydroélectricité et de l'énergie de la biomasse dans le comté a atteint 408 MW, et il est prévu d'atteindre un approvisionnement en énergie propre de 100 % dans le comté à la fin de 2021. En s'appuyant sur l'industrie photovoltaïque, le comté de Fengdu développe une agriculture moderne et efficace. Elle promeut « le photovoltaïque et la plantation », qui présente des formes d'entreprises agricoles diversifiées.

Fidèle au concept de priorité écologique et de développement vert, le comté de Fengdu s'efforce de garantir que les projets d'énergie propre achevés continuent de fonctionner de manière sûre et efficace, conformément au plan central de plafonnement et de neutralité carbone. Dans le même temps, Fengdu prévoit également de mettre en œuvre une nouvelle série de projets d'énergie propre et s'efforcera de construire une base de démonstration d'énergie propre à hauteur de 10 milliards (de kilowattheures d'électricité) à Chongqing d'ici 2035.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1572055/Fengdu_County.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1572057/Fengdu_County_1.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1572054/Fengdu_Digital_Media_Center_Logo.jpg

Contact : Huang Chenchen

Tél. : +86-13637781615

E-mail : [email protected]

SOURCE Fengdu Digital Media Center