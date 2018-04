Le concours de lancement destiné aux scale-ups des « Deep Tech » : le défi EIT Digital Challenge 2018

Qui va illustrer la prochaine réussite technologique de l'Europe ? C'est la question que pose EIT Digital, l'un des principaux acteurs européens de l'innovation et de l'éducation numériques. Les entreprises qui se consacrent aux solutions de Deep Tech numériques sont invitées à poser leur candidature pour la cinquième édition annuelle de l'EIT Digital Challenge. Les dix meilleures entreprises recevront des prix représentant un montant total de 750 000 €, dont un soutien exhaustif à la croissance internationale. La date limite d'inscription est fixée au 14 juin 2018.

Le défi EIT Digital Challenge, le concours destiné aux innovateurs européens des Deep Tech, est désormais ouvert aux candidatures. Les start-ups en plein essor qui ont déjà des clients - appelées « scale-ups » - sont invitées à inscrire leurs produits technologiques couronnés de succès dans l'une des cinq catégories suivantes : Industrie numérique, Villes numériques, Bien-être numérique, Infrastructure numérique et Finance numérique. Dans chaque catégorie, les deux meilleures entreprises recevront un support dédié de la part d'EIT Digital Accelerator. Le gagnant de chaque catégorie recevra également un prix en espèces de 50 000 €.

Une enveloppe globale de prix la plus complète, d'une valeur totale de 750 000 €

« En cette cinquième année du concours, nous offrons une enveloppe de prix plus complète qu'elle ne l'a jamais été, d'une valeur totale de 750 000 €, et nous allons admettre dix entreprises à la fois dans notre programme d'accélération des projets », déclare Dolf Wittkamper, responsable d'EIT Digital Accelerator. Cet accélérateur se compose d'une équipe de près de 40 développeurs commerciaux et experts financiers expérimentés qui exercent leurs activités à partir de 13 villes réparties dans toute l'Europe, ainsi que d'un centre situé dans la Silicon Valley. Depuis 2012, EIT Digital Accelerator a apporté son soutien à plus de 270 start-ups pour les aider à accéder à de nouveaux marchés et à lever des capitaux.

Un accent mis sur les entreprises des Deep Tech pour mener la transformation numérique de l'Europe

L'accélérateur et le concours sont axés sur les innovations en Deep Tech, à savoir des technologies de pointe qui s'articulent autour d'avancées scientifiques ou technologiques uniques et différenciées, et sont souvent protégées ou difficiles à reproduire. « Les scale-ups des Deep Tech développent des solutions de rupture qui sont essentielles pour l'avenir de l'Europe, car elles alimentent la transformation numérique », déclare Chahab Nastar, directeur de l'innovation d'EIT Digital. « Bien que les investissements de capital-risque en entreprises des Deep Tech connaissent une rapide croissance, ces entreprises font face à des défis uniques. Au sein d'EIT Digital Accelerator, les gagnants recevront le soutien spécifique dont ils ont besoin pour acquérir des clients européens et lever des capitaux. »

« En tant qu'entrepreneur européen des Deep Tech, nous avons éprouvé des difficultés à trouver des évènements sur mesure et des concours de lancement où les gens comprenaient notre produit. Nous avons donc été très heureux de découvrir l'EIT Digital Challenge », déclare Marcel Etzel, qui a remporté un prix l'année dernière avec ApiOmat, sa plate-forme de cloud computing agile. « C'est fantastique de pouvoir bénéficier du soutien des experts d'EIT Digital Accelerator dans le cadre de notre expansion internationale. »

Critères de candidature

Pour postuler avec succès à l'EIT Digital Challenge, les entreprises doivent remplir les critères suivants : elles doivent être basées dans l'un des États membres de l'Union européenne, être en phase de croissance (à même de justifier un chiffre d'affaires annuel supérieur à 300 000 € ou un financement total d'au moins 2 millions €), et elles doivent par ailleurs être dans leurs dix premières années d'existence. Les meilleurs participants seront invités à un évènement final à l'automne, où ils présenteront leur projet devant un jury composé d'experts. Depuis son lancement en 2014, l'EIT Digital Challenge a attiré plus de 1 500 candidatures émanant de 27 pays de l'UE. La plupart des scale-ups gagnantes sont désormais des entreprises qui remportent un succès international.

La date limite d'inscription est fixée au 14 juin 2018. Pour en savoir plus et obtenir un formulaire d'inscription, veuillez visiter http://www.challenge.eitdigital.eu

