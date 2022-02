Le connecteur DeFi de la solution Cactus Custody (TM) de Matrixport prend en charge les capacités multi-chaînes via MetaMask Institutional

Cette mise à niveau réussie permet une connectivité multi-chaînes pour l'ensemble des chaînes, des chaînes latérales et des couches 2 compatibles avec l'Ethereum Virtual Machine (EVM), y compris mais sans s'y limiter, Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon, Smart Bitcoin Cash, Avalanche, Fantom, Arbitrum, HECO, Harmony One, Celo, etc.

Cynthia Wu, responsable des ventes et du développement commercial de Matrixport, a déclaré : « Nous sommes ravis d'être à l'avant-garde de l'innovation pour servir les intérêts de nos clients institutionnels. Notre offre fournit le plus haut niveau de sécurité et de convivialité aux institutions qui cherchent à exploiter les vastes opportunités de la DeFi. Nous sommes pleinement engagés à mettre en place des capacités multi-chaînes qui offrent un accès DeFi encore plus large, tout en respectant des normes de classe mondiale en matière de sécurité et de conformité. »

Johann Bornman, responsable des produits à MMI, a ajouté : « La prise en charge de la chaîne EVM est l'un des besoins institutionnels les plus importants. Grâce à notre dernière fonctionnalité multi-chaînes de comptes dépositaires, Cactus Custody peut non seulement prendre en charge plusieurs chaînes EVM, mais permet aussi aux institutions de relier librement des actifs numériques à travers ces réseaux. Pour les institutions, il s'agit d'une offre profonde qui répond à leurs besoins en matière de DeFi. »

Cactus Custody™ vise à accroître la sécurité, la transparence et l'efficacité du marché. Le connecteur DeFi fournit des pistes d'audit qui s'alignent sur les exigences réglementaires de conformité. Celles-ci permettent de suivre dans le système de garde toutes les interactions liées aux applications décentralisées (DApps) ainsi que toutes les transactions de portefeuille effectuées par l'intermédiaire de MMI. En outre, le connecteur DeFi intègre des contrôles de calibre entreprise ainsi qu'un processus d'approbation basé sur les rôles dans l'interaction avec les protocoles DeFi. Il propose également des adresses de contrats intelligents sécurisés, dont les clés privées sont sauvegardées dans un module matériel de sécurité par un dépositaire qualifié.

Cactus Custody™ est le service de garde institutionnelle tiers fourni par Matrixport – l'une des plates-formes de services financiers cryptographiques à la croissance la plus rapide en Asie – avec plus de 10 milliards de dollars d'actifs sous garde pour une clientèle constituée de mineurs, de fonds, de projets et de sociétés.

À propos de Cactus Custody

La mission de Cactus Custody est de fournir, à l'ère du numérique, des services de garde institutionnels sécurisés, transparents et efficaces. Alimentée par une conception et une infrastructure de pointe en matière de sécurité des systèmes, couplées à des fonctions complètes de gestion financière de calibre entreprise qui répondent aux exigences d'un large éventail de scénarios d'affaires, Cactus Custody protège en continu dix milliard de dollars en actifs numériques.

Nous fournissons des services à des sociétés minières, des pools miniers, des plates-formes de minage cloud, des bourses, des fonds et des courtiers de gré à gré parmi les plus grands et les plus renommés au monde, aidant nos clients à croître et à se développer de manière sécurisée. Cactus Custody prend en charge actuellement 70 actifs numériques majeurs et sera compatible avec d'autres actifs à l'avenir. Pour en savoir plus sur nos solutions, consultez le site : https://www.mycactus.com/en .

À propos de ConsenSys

ConsenSys est la principale société de logiciels Ethereum. Nous permettons aux développeurs, aux entreprises et aux personnes du monde entier de créer des applications de nouvelle génération, de lancer une infrastructure financière moderne et d'accéder au Web décentralisé. Notre suite de produits, composée de Infura, Quorum, Codefi, MetaMask, Truffle et Diligence, sert des millions d'utilisateurs, prend en charge des milliards de requêtes basées sur la blockchain pour nos clients et a traité des milliards de dollars en actifs numériques. Ethereum est la plus grande blockchain programmable au monde, leader dans l'adoption commerciale, la communauté des développeurs et l'activité DeFi. Sur cette base open source de confiance, nous construisons l'économie numérique de demain. Pour découvrir nos produits et solutions, rendez-vous sur le site http://consensys.net/ .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1734238/Cactus_Custody___DeFi_Connector_supports_Polychain_Capabilities_Metamask_Institutional.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1560145/matrixport_logo_blue_white_Logo.jpg

SOURCE Matrixport