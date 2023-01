Le conseil d'administration d'Afreximbank approuve un financement de 1,5 milliard de dollars pour les États participants des Caraïbes

LE CAIRE, 9 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Le conseil d'administration de la Banque africaine d'import-export (Afreximbank) a approuvé un financement de 1,5 milliard de dollars US pour permettre aux États membres de la Communauté caribéenne (CARICOM) qui ont ratifié l'accord de partenariat avec Afreximbank d'accéder aux divers instruments financiers de la Banque.

Cette approbation du Conseil d'administration fait suite à l'adhésion de 9 pays membres de la CARICOM à l'Accord de partenariat avec Afreximbank, lancé le 1er septembre 2022, lors du premier Forum Afrique-Caraïbes sur le commerce et l'investissement (ACTIF) qui s'est tenu à Bridgetown, à la Barbade. Récemment ratifié par la Barbade et en cours de ratification par les 8 autres signataires, le traité reste ouvert à l'adhésion des 6 membres de la CARICOM qui non encore signataire.

En adhérant à ce traité, les pays membres de la CARICOM deviennent des États participants d'Afreximbank, conférant à la Banque les mêmes privilèges et immunités que ceux dont elle jouit dans les États participants africains qui ont adhéré à son accord d'établissement. Cela lance le début des opérations d'Afreximbank dans les Caraïbes.

L'accord de partenariat entre Afreximbank et les pays de la CARICOM consolide les efforts de la Banque pour promouvoir et développer le commerce Sud-Sud et plus particulièrement le commerce entre l'Afrique et les Caraïbes, conformément à sa stratégie en faveur de la diaspora. Afreximbank définit le commerce intra-africain comme le flux de biens et services entre ou parmi les pays africains ainsi que le flux de biens et services entre l'Afrique et les Africains de la diaspora.

Le financement de 1,5 milliard de dollars approuvé par le conseil d'administration d'Afreximbank permet aux pays de la CARICOM d'accéder aux instruments de financement de la Banque par le biais de dispositifs de financement qui soutiennent divers secteurs économiques identifiés, notamment le tourisme, les soins de santé, les énergies renouvelables, le transport maritime, l'exploitation minière, l'agriculture et l'agroalimentaire, le transport aérien et l'aquaculture. Afreximbank s'efforcera également d'aider les institutions financières locales à mettre en place des financements pour les PME.

Ces secteurs clés ont été identifiés à la suite de plusieurs missions de développement commercial et de promotion du commerce et des investissements menées par Afreximbank dans les Caraïbes. Dans le cadre de ses initiatives de jumelage et de ses activités de promotion des investissements, Afreximbank s'efforce également de présenter aux investisseurs et aux institutions financières de la CARICOM des opportunités dans tous les secteurs en Afrique, tout en exposant les investisseurs africains à des opportunités d'investissement dans les secteurs clés identifiés dans les pays de la CARICOM.

Le professeur Benedict Oramah, président d'Afreximbank et de son conseil d'administration, a déclaré : « L'approbation par notre Conseil d'administration d'un financement de 1,5 milliard de dollars US est un autre pas de géant pour la reconnexion historique que nous sommes en train de forger avec succès entre l'Afrique et les Caraïbes. Afreximbank est désormais prête à opérer dans les pays membres de la CARICOM, que nous sommes heureux d'accueillir en tant qu'États participants de la Banque. Nous sommes impatients de pouvoir compter tous les membres de la CARICOM à nos côtés afin de maintenir l'extraordinaire élan que nous avons créé depuis notre rencontre au Forum Afrique-Caraïbes sur le commerce et l'investissement en septembre 2022, et pour répondre ensemble, par le biais du commerce, aux besoins de développement des populations de nos deux régions. »

