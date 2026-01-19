Le consortium maritime dirigé par le Royaume-Uni présente un plan pour une flotte à propulsion nucléaire

Lloyd's Register réunit des partenaires de premier plan afin de fournir des navires à propulsion nucléaire sûrs, sécurisés et durables pour une économie océanique nette zéro.

LONDRES, 19 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Le Royaume-Uni franchit une étape décisive dans la course mondiale à la décarbonisation du transport maritime avec le lancement du Consortium nucléaire maritime.

Convoqué par Lloyd's Register (LR), le groupe réunit des experts de premier plan des secteurs nucléaire, maritime, de l'assurance et de la réglementation afin de définir les normes internationales les plus élevées pour des navires à propulsion nucléaire sûrs, sécurisés et commercialement viables.

L'énergie nucléaire maritime est une source d'énergie éprouvée, , avancée et sûre qui peut relever l'un des défis les plus difficiles de la transition énergétique. La prochaine génération de réacteurs modulaires avancés (AMR) permettra aux navires de naviguer pendant des années sans ravitaillement, sans émissions de carbone et avec une sécurité rigoureuse intégrée dès le départ.

Le nucléaire ne produit pas de CO₂. Les réacteurs fonctionnent pendant des années, pas pendant des semaines. Comme il n'est pas nécessaire d'échanger l'efficacité contre des normes d'émission, les navires peuvent fonctionner à la vitesse maximale prévue au lieu de naviguer lentement.

Les membres de base sont les suivants

Lloyd's Register (responsable, sécurité et secrétariat)

Rolls-Royce (conception de réacteurs)

Babcock International Group (conception, construction et soutien de navires)

Global Nuclear Security Partners (Sécurité et garanties)

Stephenson Harwood (Droit et réglementation)

NorthStandard (Assurance)

Le Royaume-Uni est depuis longtemps à la pointe de l'innovation maritime et se trouve aujourd'hui en position de force pour soutenir l'adoption en toute sécurité de l'énergie nucléaire maritime. Avec des régulateurs de confiance, une ingénierie et une construction navale de classe mondiale, et des décennies d'expérience dans le domaine du nucléaire naval, elle a la crédibilité nécessaire pour définir les normes internationales dès le départ.

Des marchés financiers de Londres aux centres d'ingénierie du Nord, le Royaume-Uni offre également un écosystème complet pour soutenir le transport maritime nucléaire, couvrant la conception, la réglementation, le financement et l'assurance.

Mais la fenêtre de leadership se rétrécit. D'autres pays s'empressent d'établir leurs propres normes et de développer leur technologie. Sans une action coordonnée du Royaume-Uni, la possibilité de définir les règles, de créer des emplois hautement qualifiés et d'ancrer une chaîne d'approvisionnement mondiale pourrait être perdue au profit de concurrents plus rapides.

Agir maintenant donnerait au Royaume-Uni un avantage de premier plan et garantirait que ces normes, ces emplois et ces chaînes d'approvisionnement soient construits ici.

Le premier programme du consortium sera :

Démontrer une déclaration d'acceptabilité de la conception (SODA) pour un réacteur modulaire avancé générique, autorisé sur un site.

Élaborer un cadre de certification de classe intégrant la réglementation nucléaire et maritime

Définir une architecture de sécurité et de sauvegarde pour répondre aux exigences réglementaires

Établir des filières d'assurabilité pour les navires à propulsion nucléaire

Publier des orientations à l'intention de l'industrie et des pouvoirs publics afin d'accélérer l'adoption en toute sécurité

Nick Brown, PDG de Lloyd's Register, a déclaré : "La décarbonisation exige une énergie plus propre, des normes plus élevées et un devoir envers les générations futures. Le nucléaire est prêt à répondre à ce test.

"Utilisée en toute sécurité dans les flottes navales depuis des décennies, la nouvelle génération de réacteurs modulaires avancés offre des garanties plus strictes et la possibilité d'intégrer l'énergie nucléaire dans la navigation commerciale quotidienne.

"Si le Royaume-Uni est à l'avant-garde des normes mondiales, le nucléaire ne se limitera pas à des navires sans émission de carbone. Cela se traduira par du travail dans les chantiers navals britanniques, de nouvelles entreprises dans la City et des emplois durables pour ceux qui construisent, assurent et font naviguer la flotte mondiale".

Jake Thompson, directeur des réacteurs modulaires avancés de Rolls-Royce, a déclaré : "La transition énergétique est une priorité croissante dans de nombreuses industries et le nucléaire est de plus en plus considéré comme une partie de la solution.

"Nous pensons que la collaboration multisectorielle du Nuclear Maritime Consortium est une première étape cruciale pour que le Royaume-Uni prenne la tête du développement du futur code international pour les navires à propulsion nucléaire.

"Rolls-Royce est l'un des seuls fournisseurs de réacteurs nucléaires au monde à posséder une expérience du cycle de vie complet et une capacité de bout en bout à fournir de manière crédible ces technologies avancées, basées sur des solutions d'énergie fiables et éprouvées utilisées aujourd'hui dans l'ensemble de nos activités.

Mike Salthouse, responsable des affaires extérieures, NorthStandard, a déclaré : "L'assurance joue un rôle essentiel dans la gestion des risques associés aux nouvelles technologies et dans la promotion de la confiance dans ces dernières. Les personnes sont au cœur de cette confiance. En apportant une expertise approfondie en matière d'évaluation des risques, de sécurité et de conformité réglementaire, NorthStandard peut fournir à l'industrie l'assurance dont elle a besoin pour explorer le potentiel de nouvelles applications innovantes pour des technologies telles que le nucléaire civil marin.

"Grâce à notre participation au Consortium nucléaire maritime, nous apporterons non seulement des connaissances techniques, mais aussi une vision humaine. Nous contribuons à façonner l'avenir du transport maritime à propulsion nucléaire en mettant l'accent sur la sûreté, la sécurité et la responsabilité.

"Avec les bonnes personnes appliquant les bonnes normes et une réglementation cohérente, l'énergie nucléaire maritime peut devenir une force de transformation - faire progresser la décarbonisation, soutenir la viabilité commerciale et guider l'industrie du transport maritime vers des émissions nettes nulles.

Nick Tomkinson, associé principal chez GNSP, a déclaré : "Le nucléaire maritime ne peut réussir que si la sûreté, la sécurité et les garanties sont prises en compte dès le départ.

"Ce document d'orientation aide les pionniers à aligner les cadres maritimes et nucléaires, à appliquer des approches fondées sur des objectifs en l'absence de règles normatives et à instaurer la confiance requise par les autorités de réglementation, les assureurs , le public . Le GNSP est fier de contribuer à cette étape importante pour le secteur.

Kirsti Massie, associée chez Stephenson Harwood, a ajouté : "L'énergie nucléaire a le potentiel de donner un coup de fouet à la transition énergétique du Royaume-Uni et aux efforts de réduction des émissions de carbone. En réunissant ce consortium, le Royaume-Uni a la possibilité de transformer ce potentiel en progrès et d'établir des normes mondiales qui pourront être utilisées par les générations à venir".

Plus de 700 réacteurs nucléaires marins sont en service dans les flottes navales du monde entier. Le défi consiste à adapter cette technologie à un usage commercial. En définissant des règles pour les nouvelles conceptions de réacteurs, le Royaume-Uni entend se positionner comme l'un des principaux développeurs de l'énergie nucléaire maritime et contribuer à l'économie océanique nette zéro.

Maria Taboada, directrice de l'ingénierie marine chez Babcock, a déclaré : "Le passage à la navigation à propulsion nucléaire n'est pas seulement une avancée technologique, c'est aussi une démarche stratégique visant à assurer la suprématie du Royaume-Uni dans le domaine maritime. Babcock est l'un des principaux membres du consortium et apporte des décennies d'expérience dans les programmes nucléaires navals. Il sera responsable de l'ingénierie et de l'intégration des technologies nucléaires dans un navire.

"Nous sommes fiers de contribuer à une équipe qui construit activement l'avenir de l'énergie nucléaire maritime et qui travaille à définir l'avenir du transport maritime propre par le biais d'une innovation menée par le Royaume-Uni."

