Le contenu divertissant stimule les ventes, selon une nouvelle étude de Dash Hudson et NielsenIQ

NEW YORK, NY, 4 août 2022 /PRNewswire/ -- Dash Hudson, leader mondial des logiciels de marketing social, a le plaisir d'annoncer les résultats d'une étude exclusive menée sur la base des données fournies par Omnishopper, la base de données de NielsenIQ.

Dans cette étude, Dash Hudson a utilisé les données fournies par NielsenIQ pour évaluer les principales marques de produits de beauté sur TikTok et comparer les performances de celles qui ont un score de divertissement élevé au cours des six premiers mois de leur arrivée sur TikTok. Le score de divertissement - une technologie brevetée de Dash Hudson - adopte une approche scientifique pour calculer le degré de divertissement du public d'une marque sur TikTok. Grâce à cet outil, les spécialistes du marketing n'ont plus besoin de s'appuyer sur des mesures de base, telles que les « likes » et les « vues », pour émettre des hypothèses sur les types de contenu vidéo qui trouvent le plus d'écho auprès de leur public.

L'étude a mis en évidence une corrélation significative entre le contenu basé sur le divertissement sur TikTok et la croissance des ventes omnicanales. Selon Dash Hudson, les marques qui ont recours au divertissement comme stratégie de contenu connaissent une croissance 34 % plus rapide que celles qui abordent la plateforme avec un état d'esprit marketing traditionnel. Plus précisément, les marques de produits de beauté ayant un score de divertissement de 5 ou plus ont connu une croissance moyenne de 51 % au cours des six premiers mois de leur arrivée sur TikTok. En revanche, les marques dont le score de divertissement est inférieur à 5 ont connu une croissance moyenne de 17 % seulement, soit une différence de 34 %.

Thomas Rankin, cofondateur et PDG de Dash Hudson, estime que ces conclusions sont déterminantes, car elles confirment la théorie de l'entreprise selon laquelle le divertissement stimule les ventes.

« L'annonce faite aujourd'hui des conclusions de Dash Hudson et de NielsenIQ souligne une étape importante dans la progression du secteur du marketing sur les réseaux sociaux », déclare Thomas Rankin. « Alors que les consommateurs continuent à se tourner vers des canaux centrés sur la vidéo, les marques ont la possibilité de tirer parti du pouvoir du divertissement social. Nous sommes ravis d'être à la tête de notre secteur en fournissant aux spécialistes du marketing les données solides nécessaires pour comprendre la façon dont le divertissement a un impact positif sur le chiffre d'affaires.

*Calcul de Dash Hudson basé sur les données fournies par NielsenIQ à travers sa base de données Syndicated Omnishopper pour l'ensemble du marché américain, selon la hiérarchie de produits standard de NielsenIQ. Copyright © 2022, Nielsen Consumer LLC.

À propos de Dash Hudson

Dash Hudson a été fondé en 2015 avec la mission de donner aux marques les moyens de renforcer l'engagement par le biais de photos et de vidéos. Aujourd'hui, le leader mondial des logiciels de marketing social aide des entreprises comme Condé Nast, Apple et Unilever à libérer leurs superpouvoirs créatifs et à élever leurs stratégies à la vitesse du social. En prédisant les performances des photos et des vidéos, en analysant les tendances et en accélérant la croissance des marques sur les canaux de marketing des médias sociaux, du divertissement et du commerce électronique, Dash Hudson passe au niveau supérieur. Pour en savoir plus sur Dash Hudson, veuillez cliquer ici .

