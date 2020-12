Le Costa Rica atteint un nombre record de projets d'investissement en 2020

- L'agence de promotion des investissements CINDE du Costa Rica a fait état de 81 projets d'investissement provenant de 11 pays différents pendant la pandémie.

- Les multinationales du pays ont créé 19 806 nouveaux emplois, soit une augmentation de 18 % par rapport à l'année précédente.

- Le Costa Rica consolide sa position d'allié stratégique pour Nearshoring : Intel et Microvention sont deux exemples récents de cette position.

SAN JOSÉ, Costa Rica, 16 décembre 2020 /PRNewswire/ -- La CINDE, l'agence de promotion des investissements du Costa Rica, a fait état d'un nombre record de 81 projets confirmés en 2020, dont 26 sont de nouvelles entreprises qui ont choisi le Costa Rica pour leurs opérations, ainsi que 55 projets d'investissement qui ont diversifié les opérations actuelles dans le pays avec de nouveaux processus ou de nouvelles lignes d'affaires ainsi que des expansions.

Sur les 26 nouvelles entrées, 14 d'entre elles étaient d'origine non traditionnelle et représentaient 11 pays différents tels que le Japon, le Danemark, la France, l'Allemagne, l'Inde, le Royaume-Uni et la Bosnie-Herzégovine.

Parmi ceux-ci figure la société allemande ADMEDES, l'un des principaux fabricants sous contrat au monde de composants auto-expansibles en nitinol (nickel et titane) utilisés dans l'industrie des dispositifs médicaux. La société a choisi Cartago, au Costa Rica, comme troisième opération géographique, qui s'ajoutera à ses deux centres en Allemagne et à un autre aux États-Unis.

Intel en est un autre exemple avec un investissement de 350 millions de dollars au Costa Rica pour réorganiser les opérations de test et d'assemblage, en ajoutant ses trois autres divisions dans le pays, notamment son Megalab, son centre de recherche et développement (R&D) et son centre de services mondiaux, avec en tout 2 000 personnes supplémentaires.

Eric Scharf, président du conseil d'administration de la CINDE, a souligné que ces résultats, en pleine pandémie, sont un signal clair de la réaction et de la résilience du Costa Rica et un excellent effort coordonné entre le gouvernement, les entreprises et leurs employés pour assurer la continuité des activités.

« En quelques jours seulement, 98 % des entreprises de services du pays, qui comptent plus de 70 000 personnes, travaillaient à 100 % à domicile, et les entreprises manufacturières ont identifié tous les emplois critiques sur site qui continuaient à fonctionner selon les protocoles sanitaires les plus stricts, en donnant la priorité au bien-être des personnes. L'assurance de cette continuité commerciale, outre un état de droit clair et une ouverture au commerce, a démontré la confiance des multinationales dans le Costa Rica en tant qu'allié stratégique pour le « nouveau nearshoring », a ajouté M. Scharf.

Sur cette ligne, Jorge Sequeira, directeur général de la CINDE, a ajouté : « Au fil des ans, le Costa Rica a été le site de nearshoring par excellence. Cette année, la pandémie a réaffirmé la position du Costa Rica. Nous avons eu plusieurs projets d'expansion dans le secteur manufacturier, motivés par une stratégie d'optimisation de l'offre. Les résultats que nous avons obtenus en 2020 reflètent un niveau élevé de confiance des multinationales dans notre pays, où nous avons pu faire preuve de réactivité, de résilience et de réinvention des entreprises, mais plus encore, démontrer la capacité de notre peuple ».

Les gens et la prospérité. En 2020, les multinationales ont généré un total de 19 806 nouveaux emplois, soit une croissance de 18,4 % par rapport à 2019. Les gains nets d'emplois ont été de 14 709, ce qui a représenté une augmentation de 45 % par rapport à l'année précédente.

Les plus de 330 multinationales attirées par la CINDE ont généré un cumul de 134 026 emplois, ce qui représente une augmentation de 12 % par rapport à 2019.

L'emploi dans les multinationales soutenues par la CINDE a connu une croissance soutenue ces dernières années, 54 % d'entre elles augmentant leur masse salariale au cours de l'année 2020.

La CINDE, en collaboration avec les multinationales, promeut activement l'égalité des sexes sur le marché du travail. Cette année, 49 % des nouveaux emplois nets créés ont été occupés par des femmes.

Planète. « L'engagement du Costa Rica en faveur de la durabilité est notre fleuron pour développer les conditions adéquates pour les entreprises multinationales qui cherchent à investir avec détermination », explique Jorge Sequeira. « Dans le cadre des piliers "Personnes, Planète, Prospérité", nous renforçons les opportunités pour toutes les entreprises responsables qui ont besoin d'un partenaire stratégique pour atteindre de nouvelles normes commerciales et qui ont besoin que leurs objectifs en matière de développement durable aient un impact sur le triple bilan. »

Les organisations des secteurs des soins personnels et du bien-être, des technologies alimentaires et des biomatériaux sont en pleine expansion, notamment plus de 25 membres de RE100, une initiative internationale qui rassemble plus de 100 entreprises influentes engagées en faveur d'une énergie 100 % renouvelable.

Les résultats de la CINDE renforcent la contribution du Costa Rica et son respect des objectifs mondiaux de développement durable (SDG) établis par les Nations unies. En tant qu'agence de promotion des investissements du Costa Rica, la CINDE rend compte de ses résultats d'impact auprès de 4 principaux objectifs du développement durable (SDG) : travail décent, égalité des sexes, industrie, innovation et infrastructures et éducation de qualité.

