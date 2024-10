Le Costa Rica s'affirme comme un partenaire stratégique dans le domaine des exportations agricoles et alimentaires.

Les entreprises costariciennes renforcent leur présence sur les marchés internationaux et explorent de nouvelles possibilités d'exportation.

Les personnes intéressées par l'offre costaricienne peuvent découvrir d'autres produits sur la plateforme buyfromcostarica.com.

SAN JOSE, Costa Rica, 21 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Plus de 40 entreprises promues par l'Agence de promotion du commerce et de l'investissement du Costa Rica (PROCOMER) renforcent le leadership du Costa Rica dans le secteur de l'agriculture et de l'alimentation avec leur participation aux salons SIAL Paris et Fruit Attraction 2024, des événements clés qui rassemblent les principaux acteurs de ces deux industries à l'échelle mondiale.

PROCOMER

Lors de ces deux salons, ces entreprises présentent une large gamme de produits innovants et durables, qui répondent également à des normes de qualité élevées, ce qui renforce leur position de fournisseurs compétitifs sur les marchés internationaux.

La participation au SIAL Paris et à Fruit Attraction représente une étape stratégique dans la recherche de nouvelles opportunités commerciales et la diversification des marchés, ouvrant la voie à l'expansion du Costa Rica sur des marchés tels que l'Europe, l'Asie et le Moyen-Orient. Ces deux salons constituent des plateformes permettant de conclure des accords commerciaux, d'analyser les tendances de la consommation et d'envisager des partenariats commerciaux avec des acteurs mondiaux.

« Le Costa Rica est un partenaire compétitif, nos exportateurs ont la capacité et l'adaptabilité qui nous permettent de conduire la diversification de nos marchés, ce qui est confirmé par Trademap, nous positionnant en tant que leaders mondiaux dans les exportations d'ananas et de bananes », a affirmé Mario Sáenz, directeur du développement des exportations de PROCOMER.

Tant au SIAL Paris qu'à Fruit Attraction, les entreprises costariciennes présentent leur offre exportable diversifiée à travers des stands promus par leur marque nationale, esencial Costa Rica. Ces produits comprennent des produits frais tels que l'ananas, le manioc, le taro, la chayote, les eddoes, les fleurs et le feuillage tropicaux, des produits congelés tels que la banane, l'ananas, la mangue, la papaye, et des produits préformés tels que le jus d'ananas, les feuilles de bananier, les grains de café et le café moulu, poudre de cacao, ananas et bananes séchés, sauces, purée d'ananas et de bananes, arômes en tant que matière première, garnitures de fruits pour pâtisseries, conserves de fruits, de cœurs de palmiers et de légumes, gelées et glaces aux fruits aromatisées, chips de plantain, entre autres.

Au SIAL Paris, les entreprises costariciennes se sont distinguées par des solutions innovantes dans le secteur alimentaire, en présentant des produits qui allient tradition agricole et avancées technologiques. Quant à Fruit Attraction, les propositions durables des entreprises costariciennes ont attiré l'attention des acheteurs internationaux.

Avec des exportations vers l'Europe qui ont augmenté de 11 % l'année dernière, le Costa Rica se positionne comme un acteur important de la chaîne d'approvisionnement mondiale.

« La participation à ces foires commerciales est l'occasion d'accroître les exportations et d'établir la réputation du pays en tant que leader de la production agricole durable. Alors que le monde recherche des fournisseurs dignes de confiance qui respectent les normes de qualité et de responsabilité environnementale, le Costa Rica est prêt à montrer la voie », a conclu M. Sáenz.

Ces initiatives démontrent clairement le potentiel du pays à satisfaire la demande internationale, tout en stimulant le développement économique du pays et en améliorant la qualité de vie des Costaricains.

En outre, dans le cadre de sa stratégie d'expansion sur les marchés internationaux, le Costa Rica fait la promotion de ses entreprises exportatrices par le biais d'outils numériques tels que le site web buyfromcostarica.com. Cette plateforme permet aux acheteurs du monde entier d'explorer la vaste gamme d'exportations costariciennes, y compris les produits présentés dans ces foires commerciales.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2534175/PROCOMER.jpg