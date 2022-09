Le coup d'envoi de la 10e conférence sur la coopération de haut niveau entre les talents de la prairie mongole intérieure a été donné

ORDOS, Chine, 6 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Attirer et encourager les talents pour stimuler la frontière Nord

La 10e conférence conférence sur la coopération de haut niveau entre les talents de la prairie mongole et la semaine de l'innovation et de l'entrepreneuriat des talents de Hohhot, Baotou, Ordos et Ulaan Chab se tiennent dans ces villes du 3 au 9 septembre.

Placée sous le thème « Rassembler les talents grâce à un pôle solide et des zones actives et faciliter le développement par l'innovation », la semaine des talents est axée sur la transparence et la pratique, autour de l'interaction coordonnée entre « le pôle » et « les zones ». Elle est organisée sous la forme d'une action conjointe de quatre villes, avec un site principal et trois sites secondaires, sur la base de la plateforme de la zone pilote de réforme de la gestion des talents de Hohhot, Baotou, Ordos et Ulaan Chab. Au cours de cette semaine, 37 événements répartis en cinq catégories seront organisés, notamment des concertations sur des projets de talents, des séminaires thématiques, des activités liées à l'entrepreneuriat et à l'emploi, des concours d'innovation et d'entrepreneuriat et des expositions de projets, selon le bureau d'information du gouvernement municipal d'Ordos.

Le site principal, Ordos, organisera 12 événements dans cinq catégories, dont une cérémonie d'ouverture, l'attraction d'investissements et de talents, des séminaires, des visites et des consultations, ainsi que l'entrepreneuriat et l'emploi.

Ces dernières années, Ordos se concentre sur le positionnement stratégique de « deux barrières, deux bases et une tête de pont ». Parmi les zones pionnières qui intensifient les travaux de construction afin d'« ouvrir une nouvelle voie pour un développement de haute qualité orienté vers la priorité à l'écologie et la durabilité », Ordos met l'accent sur le soutien aux talents et aux technologies, se fixe pour objectif de bâtir une ville nationale innovante, met en œuvre de manière approfondie les stratégies « Ordos fondée sur les talents » et « développement axé sur l'innovation », et met pleinement en pratique les « 30 nouvelles politiques sur les talents » et les « 30 nouvelles politiques sur les technologies », afin d'améliorer de manière exhaustive le niveau de travail sur les talents et les technologies dans des aspects tels que l'environnement institutionnel, les voies d'introduction et de promotion, et le soutien aux services.

Depuis 2022, notamment, Ordos organise le travail sur les talents en s'adaptant étroitement au développement industriel, et en dépendant des talents pour faciliter le développement industriel. Grâce à des mesures novatrices et à une force extraordinaire, Ordos recrée de nouveaux avantages dans le domaine de la collecte de talents et de l'itération industrielle, s'efforçant d'« ouvrir une voie », de créer un haut lieu de premier ordre pour les talents et l'innovation technique, et de faciliter la formation d'un écosystème qui attire les talents vers les industries, promeut les industries par les talents et intègre les industries et les talents.

SOURCE The Information Office of Ordos Municipal Government