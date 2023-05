Le courtier de premier plan en Forex et CFD, FP Markets, élargit son offre de Forex sur les marchés émergents en ajoutant le peso mexicain (MXN), le réal brésilien (BRL) et le rand sud-africain (ZAR)

SYDNEY, 25 mai 2023 /PRNewswire/ -- Grâce à MetaTrader 4 (MT4) et MetaTrader 5 (MT5) , les plateformes de négociation de FP Markets, les traders et les investisseurs peuvent désormais négocier une série de devises émergentes supplémentaires contre le dollar américain.

La croissance continue enregistrée sur le marché des changes a incité les clients à exiger davantage de choix et de flexibilité. En réponse à cette demande, FP Markets a élargi son offre de paires de devises exotiques. Les traders et les investisseurs peuvent désormais négocier le peso mexicain (MXN), le réal brésilien (BRL) et le rand sud-africain (ZAR) contre le dollar américain. Cette nouvelle offre porte à plus de 70 le nombre total de paires de devises pouvant être négociées sur FP Markets, et vient renforcer la large gamme de produits CFD offerte actuellement par FP Markets, notamment les matières premières , les actions , les indices , les monnaies numériques , les obligations et les ETF .

Les devises nouvellement ajoutées sont disponibles sur les plateformes de négociation de FP Markets, MT4 et MT5, dont la liste complète est disponible ici .

Le PDG Craig Allison a déclaré : « Le lancement de nouvelles devises s'inscrit dans le cadre des efforts plus larges déployés par FP Markets pour développer son offre de devises et offrir une plus grande diversité de transactions sur le marché des changes. Chez FP Markets, en plus de notre large gamme de paires de devises disponibles, les clients peuvent désormais bénéficier d'une exposition au peso mexicain, au réal brésilien et au rand sud-africain en tant que devises de base par rapport au dollar américain, ouvrant ainsi la voie à ceux qui cherchent à diversifier leurs portefeuilles et tirer parti du potentiel de croissance des marchés émergents.

Créée en 2005, FP Markets est une marque multi-réglementée qui propose à ses clients plus de 10 000 instruments négociables dans les principales classes d'actifs et offre des prix agrégés auprès de plusieurs fournisseurs de liquidités de premier plan. En outre, FP Markets offre des spreads toujours serrés, une exécution rapide, un service à la clientèle multilingue inégalé 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et différents types de comptes pour correspondre à toutes les stratégies et tous les styles de négociation.

À propos de FP Markets

· FP Markets est un courtier mondial de Forex et de CFD multi-réglementé, avec plus de 18 ans d'expérience dans le secteur.

· La société offre des spreads Forex interbancaires très compétitifs à partir de 0,0 pip.

· Les traders peuvent choisir parmi les plateformes de trading en ligne les plus puissantes, y compris l'application mobile de FP Markets, MetaTrader 4, MetaTrader 5, WebTrader, cTrader et Iress.

· Le service client multilingue exceptionnel de l'entreprise, disponible 24h sur 24 et 7 jours sur 7, a été récompensé par Investment Trends et a reçu le prix de la « Meilleure satisfaction client » pendant cinq années consécutives.

· FP Markets a été nommé « Meilleur courtier Forex du monde » quatre années consécutives (2019, 2020, 2021, 2022) lors des Global Forex Awards.

· FP Markets s'est vu décerner le prix du « Meilleur courtier Forex – Europe » et du « Meilleur programme de partenariat Forex – Asie » lors des Global Forex Awards 2022.

· FP Markets a remporté le prix « Best Trade Execution » aux Ultimate Fintech Awards 2022.

· FP Markets sacré « Meilleur courtier CFD en Afrique » aux FAME Awards 2023

Pour en savoir plus sur la gamme complète de produits et de services de FP Markets, consultez le site https://www.fpmarkets.com/ .

