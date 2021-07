Le CPECG d'Oust-Louga triplera la part de la Russie sur le marché mondial des produits chimiques pour l'industrie pétrolière et gazière

MOSCOU, 8 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Le complexe de traitement du gaz contenant de l'éthane (CPECG), en cours de construction dans la région de Leningrad, permettra d'augmenter la part de la Russie sur le marché mondial des produits chimiques pour l'industrie pétrolière et gazière de 2,5 % à 6-7 %.

Le projet de construction du CPECG, appelé à devenir la plus grande usine de traitement de gaz de Russie et la plus grande usine de GNL d'Europe, est mené par RusGasDobycha et Gazprom avec le soutien de la société d'État VEB.RF. Le complexe est également en passe de devenir le leader mondial de la production de polymères.

La construction de la première étape du complexe sera terminée au cours du 4e trimestre 2023 et la deuxième étape doit être mise en œuvre exactement un an plus tard.

« Une fois que l'usine d'Oust-Louga sera pleinement opérationnelle, la Russie occupera une position de leader sur les marchés mondiaux du GNL et de la pétrochimie. Le pays peut augmenter sa part sur le marché mondial du GNL à 15-20% et à 6-7% sur le marché pétrochimique », a déclaré le vice-premier ministre Alexander Novak, ajoutant qu'actuellement la part de la Russie sur le marché pétrochimique est d'environ 2,5%.

Selon Alexey Kalachyov, analyste à la société d'investissement et de courtage FINAM, la construction du complexe à Oust-Louga renforcera la présence de la Russie dans deux segments à croissance rapide, le GNL et la production de polyéthylène. « La capacité de GNL de l'usine, d'environ 13 millions de tonnes par an, augmentera considérablement la part de la Russie sur le marché mondial du GNL et, en premier lieu, dans les pays européens, qui semblent être le principal objectif du projet, tandis que la construction d'une usine de gaz chimique d'une capacité allant jusqu'à 3 millions de tonnes de polyéthylène par an fera immédiatement du projet le leader mondial en termes de volume », a déclaré l'expert.

M. Kalachyov a ajouté que le CPECG desservira principalement les marchés occidentaux. « La production du nouveau complexe présentera un certain nombre d'avantages par rapport à ses concurrents européens. En particulier, il bénéficiera de ses propres intrants et d'un traitement rentable du gaz à base d'éthane », a déclaré M. Kalachyov.

SOURCE RusGazDobycha