Le créateur du rasoir portable tendance

SHENZHEN, Chine, 14 mars 2023 /PRNewswire/ -- yoose, fondée en 2020, est une marque de technologie branchée créée conjointement par un groupe de designers, d'ingénieurs et d'artistes qui explorent le style de vie du futur. La principale équipe créative insiste sur l'originalité, intègre l'art et la technologie, et s'engage à créer des produits beaux et pratiques qui appartiennent à la génération future grâce à des technologies innovantes. En 2023, yoose entrera sur le marché international.

Les designs uniques peuvent changer et améliorer la perception et l'expérience des consommateurs vis-à-vis des produits dans un secteur qui n'a pas connu de percées technologiques depuis longtemps. Dans le même temps, yoose se concentre sur les modes de vie diversifiés de la génération Z et explore le lien entre le design et le côté pratique. Enfin, ils ont remodelé l'apparence du rasoir et les scénarios d'utilisation du produit, de sorte qu'une série de nouvelles catégories en découlent, de l'emballage au design du produit et à l'amélioration des performances. En donnant une nouvelle vie aux rasoirs grâce au design, ils aident les générations futures à exprimer leur personnalité et à interpréter un nouveau mode de vie.

L'inspiration créatrice de chaque série de produits yoose est différente de celle des produits traditionnels. Par exemple, le design du corps du rasoir rotatif MINI s'inspire des phares profilés des voitures de sport classiques et combine portabilité et matériau en alliage unique pour créer le premier rasoir à double rotation avec un corps en alliage. yoose a également collaboré avec succès avec Keith Haring qui a créé plusieurs designs, tels que le rasoir MINI yoose x Keith Haring et le sèche-cheveux à grande vitesse (exclusif en Chine) yoose x Keith Haring, etc. Il est prévu de mettre en place de nouvelles associations créatives avec les domaines artistiques et culturels à l'avenir.

La série de rasoirs TRIPLE de yoose « T1-C » ne possède qu'un bouton et un port de charge visibles, et la forme globale est intégrée, simple et intuitive. L'entretien du produit est très limité et le corps du rasoir a un format compact à l'extrême. Les rasoirs MINI et les produits de la série de rasage TRIPLE ont été récompensés par le Red Dot Award, le iF Design Award, l'International Good Design Award et le G-mark Good Design Award.

À l'avenir, yoose deviendra une entreprise de soins personnels respectueuse de l'environnement, poursuivra dans sa volonté de changer le secteur des soins personnels traditionnels et compte également maintenir le concept de design classique et tendance. En outre, yoose a fait beaucoup d'investissements en recherche et développement, en se concentrant sur des produits plus efficaces, haut de gamme et de meilleure qualité pour offrir une meilleure expérience aux consommateurs du monde entier.

