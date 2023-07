Le DEAC et le DLC attirent un investissement de 30 millions d'euros pour le développement de centres de données et de réseaux dans les pays baltes

La banque SEB a accordé au DEAC (Lettonie) et au DLC (Lituanie) un prêt de 30 millions d'euros sur 10 ans pour développer l'infrastructure de télécommunication de la Baltique, en mettant l'accent sur les centres de données et les réseaux de fibres optiques.

RIGA, Lettonie, 21 juillet 2023 /PRNewswire/ -- « L'investissement de la banque SEB financera principalement la construction du nouveau troisième centre de données DEAC à Riga, en Lettonie, qui sera l'un des plus durables de la région. Il servira également à l'expansion des centres de données de DLC à Vilnius, en Lituanie, et des réseaux de fibre optique », déclare Andris Gailitis, PDG de DEAC et DLC. Les deux entreprises sont des opérateurs de centres de données neutres vis-à-vis des opérateurs, qui proposent des solutions d'informatique en nuage et d'infrastructure informatique. Elles font partie de Baltic Rezo, une entreprise détenue par Quaero European Infrastructure Fund II (QEIF II), qui investit dans des projets d'infrastructure à travers l'Europe et est gérée par la société de gestion d'actifs Quaero Capital.

DEAC new data center under construction in Riga, Latvia

« Nous restons fermement engagés dans les pays baltes, où nous construisons des infrastructures critiques de haute qualité, efficaces et neutres sur le plan environnemental. Nous sommes heureux d'avoir développé cette relation à long terme avec la banque SEB », déclare Sébastien Bourget, associé gérant de Quaero Capital.

Le nouveau centre de données de la Lettonie sera très économe en énergie. Son coefficient d'efficacité énergétique (PUE) sera inférieur à 1,3, ce qui indique l'efficacité avec laquelle un centre de données utilise l'électricité pour assurer le bon fonctionnement des équipements informatiques. Le nouveau centre de données fonctionnera entièrement avec de l'électricité provenant de sources renouvelables, et les générateurs d'électricité de secours utiliseront le diesel Neste MY, qui consiste en de l'huile végétale hydrotraitée (HVO) produite à partir de matières premières renouvelables.

Le centre de données bénéficiera d'une certification de niveau III pour les documents de conception et les installations construites, délivrée par l'Uptime Institute, une organisation internationale de certification. Cette certification attestera que les installations, l'infrastructure technique et le centre de données répondent aux normes internationales les plus strictes. L'ensemble du centre de données est construit en utilisant les technologies les plus récentes et les plus efficaces pour répondre aux besoins croissants en énergie des centres de données.

« Le travail et le mode de vie à forte composante numérique génèrent des quantités de données de plus en plus importantes, avec une croissance annuelle prévue d'environ un cinquième au cours des prochaines années. Étant donné que les entreprises à forte intensité de données génèrent de plus en plus d'informations, le développement de l'infrastructure Internet et des télécommunications est essentiel pour stocker, accéder et gérer les volumes de données en constante augmentation. Le prêt de la banque SEB contribuera à construire cette infrastructure importante dans les États baltes et à accélérer la transformation numérique durable de notre société et de nos entreprises », déclare Vilius Juzikis, membre du conseil d'administration de la banque SEB et responsable de la banque d'entreprise.

