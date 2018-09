Le Deccan Odyssey sacré pour la cinquième fois de suite Meilleur train de luxe d'Asie, lors des World Travel Awards

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/738573/WTA_Deccan_Odyssey.jpg )

Selon Arup Sen, le directeur en charge des Projets spéciaux chez Cox & Kings, « Le Deccan Odyssey a surclassé la définition du luxe, du fait de son service sans égal et de son design à couper le souffle, offrant non seulement un confort de rêve, mais aussi une ouverture unique pour visiter l'Inde. Les WTA rendent hommages à l'excellence d'un train offrant une expérience incomparable et un séjour extraordinaire. »

Seul train de luxe en Inde qui traverse l'ensemble des principales destinations touristiques, le Deccan Odyssey est aussi une porte d'entrée vers les secrets culturels méconnus du pays. Grâce à ce train somptueux, on découvre plus d'une facette de l'Inde sur chacun de ses six trajets envoûtants. Ce palais mobile emmène les passagers à travers le Maharashtra, le Gujarat, le Karnataka, le Rajasthan, l'Andhra Pradesh, Goa et Delhi, selon leur choix d'itinéraire.

Le train compte également quatre magnifiques suites présidentielles au décor exquis, disposant de tout le confort moderne.

Les deux restaurants de luxe, Waavar et Utsav, permettent aux clients de goûter aux spécialités locales de chacun des États très divers que traverse le train, auxquels s'ajoutent un bar complet, un salon et même un spa et un salon de beauté. Le train royal est également doté de caractéristiques et d'un confort uniques, à l'instar de la connectivité Wi-Fi 24/7, des téléphones portables et des téléviseurs LCD dans chaque cabine.

Les World Travel Awards sont considérés par beaucoup comme les « Oscars du secteur du tourisme », célébrant l'excellence dans le tourisme mondial.

À propos du Deccan Odyssey

Le Deccan Odyssey est composé de 21 voitures dont 12 voitures-lits d'une capacité de huit personnes chacune (dix voitures-lits de luxe comptant chacune quatre cabines pour deux personnes - deux voitures disposant chacune de deux suites présidentielles pour deux personnes), une voiture-conférence/loisirs, deux voitures-restaurants, deux fourgons générateurs avec local à bagages, deux voitures dédiées au personnel, une voiture-spa et une voiture-bar. Le train peut accueillir un maximum de 88 personnes à son bord.