Le Défi pour les maires 2021 de Bloomberg Philanthropies désigne les 50 premières innovations urbaines mondiales issues de la pandémie

Alors que le concours d'innovation du Défi pour les maires se poursuit, les 50 villes finalistes se préparent à renforcer leurs idées auprès de leurs habitants au cours des prochains mois

Les grands gagnants seront choisis début 2022

NEW YORK, 15 juin 2021 /PRNewswire/ -- Bloomberg Philanthropies a annoncé aujourd'hui les 50 villes lauréates, représentant les innovations urbaines les plus audacieuses de l'année passée, qui passeront à l'étape de la finale du Défi mondial pour les maires 2021, un concours mondial d'innovation qui encourage et répand les idées les plus prometteuses des villes. Le programme de cette année met en valeur les innovations publiques les plus importantes créées pour répondre à la pandémie mondiale de COVID-19.

Les 50 villes nommées aujourd'hui proviennent de 29 nations sur 6 continents. Elles sont issues d'un groupe de candidats très compétitif : Les maires de 631 villes de 99 pays ont soumis leurs idées les plus prometteuses, soit près de deux fois le nombre de villes qui ont participé au dernier Défi pour les maires de Bloomberg Philanthropies, tenu aux États-Unis en 2018. Les finalistes ont été classés selon quatre critères : vision, potentiel d'impact, faisabilité et transférabilité.

Ces idées donnent un aperçu puissant des priorités d'innovation des villes du monde. Au niveau mondial, les innovations axées sur l'amélioration de la santé et la réduction du chômage ont représenté les priorités les plus courantes. La justice raciale est apparue comme la priorité absolue pour les villes américaines, tandis que l'inclusion sociale a dominé les propositions européennes. En Afrique, où le monde connaît les taux d'urbanisation les plus rapides, les infrastructures ont dominé. Près de la moitié des propositions ont été élaborées en partie grâce à des processus participatifs avec les habitants.

« Ces 50 finalistes montrent au monde entier que face aux énormes défis de la pandémie, les villes se lèvent pour les relever avec des idées audacieuses, innovantes et ambitieuses, a déclaré Michael R. Bloomberg, fondateur de Bloomberg LP et Bloomberg Philanthropies et 108e maire de New York. En aidant ces villes à tester leurs idées au cours des prochains mois, nous aurons l'occasion de définir des politiques et des programmes de pointe qui permettront aux villes de se rebâtir d'une manière qui les rendra plus fortes et plus saines, plus égales et plus justes. »

Les 50 villes lauréates du Défi mondial pour les maires 2021 sont :

Afrique (16 % des finalistes) :

Le Cap , Afrique du Sud : transformer les soupes populaires en une infrastructure de distribution alimentaire durable

transformer les soupes populaires en une infrastructure de distribution alimentaire durable

Danané, Côte d'Ivoire : transformer la mobilité des résidents vulnérables

transformer la mobilité des résidents vulnérables

Freetown , Sierra Leone : encourager l'action communautaire pour lutter contre la déforestation urbaine

encourager l'action communautaire pour lutter contre la déforestation urbaine

Kigali , Rwanda : adopter des technologies éprouvées de collecte de l'eau de pluie dans les communautés informelles

adopter des technologies éprouvées de collecte de l'eau de pluie dans les communautés informelles

Kumasi, Ghana : former les jeunes chômeurs à la création de nouvelles technologies de toilettes domestiques

former les jeunes chômeurs à la création de nouvelles technologies de toilettes domestiques

Lusaka , Zambie : encourager la réutilisation des déchets en produits nécessaires

encourager la réutilisation des déchets en produits nécessaires

Meru, Kenya : utiliser des larves de mouches soldat noires pour réparer un système inadéquat de collecte des déchets

utiliser des larves de mouches soldat noires pour réparer un système inadéquat de collecte des déchets

Umuaka, Nigeria : apporter un soutien numérique aux victimes de violence sexiste

apporter un soutien numérique aux victimes de violence sexiste Asie-Pacifique (16 % des finalistes) :

Auckland , Nouvelle-Zélande : calculer les émissions de carbone pour le développement des infrastructures

calculer les émissions de carbone pour le développement des infrastructures

Butuan, Philippines : tirer parti des données prédictives pour soutenir les agriculteurs locaux

tirer parti des données prédictives pour soutenir les agriculteurs locaux

Daegu, Corée du Sud : octroyer des autorisations numériques pour donner un nouveau souffle aux espaces urbains

octroyer des autorisations numériques pour donner un nouveau souffle aux espaces urbains

Manille, Philippines : construire une infrastructure de données du XXI e siècle pour améliorer les services municipaux

construire une infrastructure de données du XXI siècle pour améliorer les services municipaux

Pune , Inde : jeter les bases d'un avenir entièrement électrique

jeter les bases d'un avenir entièrement électrique

Rourkela, Inde : soutenir les entrepôts frigorifiques alimentés par l'énergie solaire et l'entrepreneuriat féminin afin de réduire le gaspillage alimentaire

soutenir les entrepôts frigorifiques alimentés par l'énergie solaire et l'entrepreneuriat féminin afin de réduire le gaspillage alimentaire

Taipei , Taiwan : utiliser la réalité virtuelle pour promouvoir un mode de vie actif et sécurisé pour les personnes âgées

utiliser la réalité virtuelle pour promouvoir un mode de vie actif et sécurisé pour les personnes âgées

Wellington , Nouvelle-Zélande : tirer parti d'un jumelage numérique de la ville pour encourager la participation des habitants à l'action climatique

tirer parti d'un jumelage numérique de la ville pour encourager la participation des habitants à l'action climatique Europe (16 % des finalistes) :

Bilbao , Espagne : construire une ville et des citoyens cybersécurisés

construire une ville et des citoyens cybersécurisés

Glasgow , Royaume-Uni : créer une approche participative du bien-être communautaire au niveau du quartier

créer une approche participative du bien-être communautaire au niveau du quartier

Istanbul , Turquie : créer une plateforme de philanthropie individuelle à l'échelle de la ville

créer une plateforme de philanthropie individuelle à l'échelle de la ville

Leuven, Belgique : utiliser des « contrats civiques » pour stimuler l'action climatique individuelle et organisationnelle

utiliser des « contrats civiques » pour stimuler l'action climatique individuelle et organisationnelle

Londres, Royaume-Uni : déployer des interventions rapides en amont pour prévenir l'absence de domicile fixe chronique

déployer des interventions rapides en amont pour prévenir l'absence de domicile fixe chronique

Paris, France : offrir une éducation gratuite à l'activisme climatique à la jeunesse parisienne

offrir une éducation gratuite à l'activisme climatique à la jeunesse parisienne

Rotterdam , Pays-Bas : utiliser des jetons numériques pour encourager l'impact social du secteur privé

utiliser des jetons numériques pour encourager l'impact social du secteur privé

Vilnius , Lituanie : construire un modèle post-COVID résilient pour l'apprentissage hybride

construire un modèle post-COVID résilient pour l'apprentissage hybride Amérique latine (20 % des finalistes) :

Bogotá, Colombie : créer des « blocs de soins » pour supprimer l'inégalité entre les sexes en matière de soins

créer des « blocs de soins » pour supprimer l'inégalité entre les sexes en matière de soins

Cartagena , Colombie : être les pionniers d'une approche tenant compte du genre lors des interventions d'urgence

être les pionniers d'une approche tenant compte du genre lors des interventions d'urgence

Guadalajara , Mexique : créer un « indice de sécurité des citoyens » pour lutter contre les crimes violents

créer un « indice de sécurité des citoyens » pour lutter contre les crimes violents

Hermosillo , Mexique : offrir de nouvelles possibilités d'emploi aux femmes dans l'économie circulaire

offrir de nouvelles possibilités d'emploi aux femmes dans l'économie circulaire

La Paz , Bolivie : co-concevoir neuf nouveaux centres urbains avec les habitants pour assurer un accès équitable aux services

co-concevoir neuf nouveaux centres urbains avec les habitants pour assurer un accès équitable aux services

Recife , Brésil : déployer une combinaison unique de services pour favoriser l'entrepreneuriat des femmes à grande échelle

déployer une combinaison unique de services pour favoriser l'entrepreneuriat des femmes à grande échelle

Renca, Chili : faire appel aux conseils des personnes âgées pour créer des projets de développement communautaire et réduire l'isolement.

faire appel aux conseils des personnes âgées pour créer des projets de développement communautaire et réduire l'isolement.

Rio de Janeiro , Brésil : améliorer les conditions de logement dans les favelas en utilisant une technologie de cartographie de pointe.

améliorer les conditions de logement dans les favelas en utilisant une technologie de cartographie de pointe.

Rosario , Argentine : formaliser et subventionner la collecte informelle des déchets

formaliser et subventionner la collecte informelle des déchets

Tunja, Colombie : transformer l'espace public dans une optique d'économie circulaire

transformer l'espace public dans une optique d'économie circulaire Moyen-Orient (4 % des finalistes) :

Amman , Jordanie : utiliser des « cartes d'accessibilité » pour améliorer les interventions d'urgence de la ville et orienter les investissements

utiliser des « cartes d'accessibilité » pour améliorer les interventions d'urgence de la ville et orienter les investissements

Tel Aviv-Yafo, Israël : mobiliser les jeunes pour rendre le centre culturel de la ville plus résilient

mobiliser les jeunes pour rendre le centre culturel de la ville plus résilient Amérique du Nord (28 % des finalistes) :

Akron , Ohio : tirer les leçons de la formation des étudiants en médecine pour soutenir les entrepreneurs noirs

tirer les leçons de la formation des étudiants en médecine pour soutenir les entrepreneurs noirs

Baltimore , Maryland : déployer un système coordonné à l'échelle de la ville pour soutenir les entreprises appartenant à des Noirs

déployer un système coordonné à l'échelle de la ville pour soutenir les entreprises appartenant à des Noirs

Birmingham , Alabama : investir dans la prochaine génération d'entrepreneurs du secteur alimentaire

investir dans la prochaine génération d'entrepreneurs du secteur alimentaire

Columbus, Ohio : fournir un accès Wi-Fi au dernier kilomètre dans les quartiers mal desservis

fournir un accès Wi-Fi au dernier kilomètre dans les quartiers mal desservis

Durham , Caroline du Nord : constituer une équipe pour aider les résidents à accéder aux ressources et aux aides fédérales inexploitées

constituer une équipe pour aider les résidents à accéder aux ressources et aux aides fédérales inexploitées

Lansing , Michigan : lancer des partenariats intersectoriels pour enrayer la perte d'apprentissage chez les enfants

lancer des partenariats intersectoriels pour enrayer la perte d'apprentissage chez les enfants

Long Beach , Californie : utiliser le pouvoir de la ville pour apporter de la transparence à l'économie des « petits boulots »

utiliser le pouvoir de la ville pour apporter de la transparence à l'économie des « petits boulots »

Louisville , Kentucky : créer la main-d'œuvre diversifiée technologique de demain

créer la main-d'œuvre diversifiée technologique de demain

La Nouvelle-Orléans, Louisiane : renforcer la confiance au niveau des prestations des services publics

renforcer la confiance au niveau des prestations des services publics

Newark , New Jersey : réduire la criminalité en se concentrant sur les délinquants les plus récidivistes de la ville

réduire la criminalité en se concentrant sur les délinquants les plus récidivistes de la ville

Paterson , New Jersey : offrir un traitement sur demande éprouvé aux personnes souffrant d'une dépendance aux opiacés

offrir un traitement sur demande éprouvé aux personnes souffrant d'une dépendance aux opiacés

Phoenix , Arizona : déployer des « unités de mobilité professionnelle » pour accompagner les demandeurs d'emploi

déployer des « unités de mobilité professionnelle » pour accompagner les demandeurs d'emploi

Rochester , Minnesota : créer une voie d'accès pour les femmes de couleur dans le domaine de la construction locale, en pleine croissance et bien rémunérée

créer une voie d'accès pour les femmes de couleur dans le domaine de la construction locale, en pleine croissance et bien rémunérée

San Jose , Californie : renforcer le réseau de soutien universitaire pour les familles marginalisées

Le comité de sélection du Défi pour les maires a aidé Bloomberg Philanthropies à sélectionner les 50 finalistes. Le comité est coprésidé par Mellody Hobson, membre du conseil d'administration de Bloomberg Philanthropies, codirectrice générale et présidente d'Ariel Investments, et par David Miliband, PDG d'International Rescue Committee, et comprend un large éventail d'experts mondiaux : Sir David Adjaye, fondateur d'OBE, Adjaye Associates ; Dr Yogan Pillay, directeur national pour l'Afrique du Sud et directeur mondial principal pour Universal Health Coverage, Clinton Health Access Initiative ; Jagan Shah, conseiller principal en infrastructure, Foreign, Commonwealth & Development Office, British High Commission, New Delhi ; Linda Gibbs, directrice, Bloomberg Associates ; Julia Gillard, 27e Premier ministre d'Australie ; Olafur Eliasson, artiste ; Gael Garcia Bernal, acteur et producteur ; Jan-Emmanuel De Neve, professeur d'économie et directeur du Wellbeing Research Centre, Université d'Oxford ; Mme Phumzile Mlambo-Ngcuka, sous-secrétaire générale des Nations Unies et directrice générale d'ONU Femmes ; Federica Mogherini, rectrice du Collège de l'Europe et ancienne haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ; Dr Joshua Sharfstein, directeur de Bloomberg American Health Initiative, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health ; Jennifer Pahlka, fondatrice et ancienne directrice générale de Code for America ; et Mariana Costa Checa, cofondatrice et directrice générale de Laboratoria.

« Le niveau de créativité et d'innovation des cinquante villes lauréates de cette année est un signe clair que les villes continuent de relever les plus grands défis, a déclaré Mellody Hobson. J'ai hâte de voir ces idées prendre vie dans la prochaine phase du concours. »

« Avec 50 villes championnes, nous avons 50 occasions intéressantes de promouvoir des idées novatrices, a déclaré David Miliband. La prochaine phase des champions dotera les dirigeants municipaux d'outils essentiels pour tester, apprendre et développer ces solutions. »

Les 50 villes finalistes entreront maintenant dans une phase de test de quatre mois pour affiner leurs idées avec l'assistance technique de Bloomberg Philanthropies et de son réseau d'experts de l'innovation. Quinze de ces 50 villes remporteront le grand prix, chacune recevant un million de dollars et une solide assistance technique pluriannuelle pour mettre en œuvre et développer leurs idées.

« Il s'agit toujours d'une phase particulièrement excitante du Défi pour les maires, qui aide les maires à pousser leurs innovations encore plus loin, a déclaré James Anderson, responsable de l'innovation gouvernementale chez Bloomberg Philanthropies. Alors que 15 villes remporteront des grands prix, les 50 villes reçoivent un encadrement et un soutien de classe mondiale pour améliorer leurs idées et leur potentiel d'amélioration de la vie. »

Cliquez ici pour plus de détails sur les propositions des villes championnes.

Le Défi mondial pour les maires de 2021 s'appuie sur le succès des quatre précédentes éditions des Bloomberg Philanthropies Challenges aux États-Unis (2013 et 2018), en Europe (2014) et en Amérique latine et dans les Caraïbes (2016). Parmi les précédents lauréats du Défi pour les maires, citons Los Angeles en Californie qui s'attaque à la crise des sans-abri de la ville en facilitant et en réduisant le coût de la construction d'unités d'habitation accessoire (UHA) ; le projet de Stockholm, en Suède, visant à convertir les déchets végétaux en charbon à usage agricole pour encourager la croissance des plantes ; et le projet de Barcelone, en Espagne, visant à aider les personnes âgées à créer une communauté grâce à la technologie. Pour plus d'informations, visitez le site https://bloombergcities.jhu.edu/mayors-challenge et @BloombergCities sur Twitter et Instagram.

À propos de Bloomberg Philanthropies

Bloomberg Philanthropies investit dans 810 villes et 170 pays dans le monde pour assurer une vie meilleure et plus longue au plus grand nombre. L'organisation se concentre sur cinq domaines clés pour créer un changement durable : les arts, l'éducation, l'environnement, l'innovation gouvernementale et la santé publique. Bloomberg Philanthropies englobe tous les dons de Michael R. Bloomberg, y compris ceux de sa fondation, de son entreprise et de sa philanthropie personnelle ainsi que ceux de Bloomberg Associates, un cabinet de conseil bénévole qui travaille dans des villes du monde entier. En 2020, Bloomberg Philanthropies a distribué 1,6 milliard de dollars. Pour plus d'informations, veuillez visiter bloomberg.org ou nous suivre sur Facebook , Instagram , YouTube , Twitter et TikTok .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/785251/Bloomberg_Philanthropies_Logo.jpg

SOURCE Bloomberg Philanthropies