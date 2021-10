Le défilé Haute Joaillerie Messika by Kate Moss, 3 octobre 2021

Pour ce fashion show inédit, Valérie Messika et Kate Moss ont accueilli les amis et célébrités qui ont marqué l'histoire de la maison tels que Cardi B victorieuse en Messika Paris aux Grammy Awards 2019, Toni Garrn resplendissante au Festival de Cannes, Tina Kunakey énigmatique sur de nombreux tapis rouge…

Pour mettre à l'honneur cette collaboration, des mannequins proches de la Maison ont foulé le catwalk magnifiées de pièces Messika by Kate Moss dont Taylor Hill, Cindy Bruna, Isabeli Fontana, Edita Vilkevičiūtė…

A PROPOS DE MESSIKA PARIS

Fondée à Paris en 2005, la Maison de joaillerie est orchestrée par Valérie Messika, fille du célèbre diamantaire André Messika. En créant des bijoux innovants qui mettent en valeur les femmes, Valérie invente un nouveau langage pour le diamant, et impose son style contemporain à une nouvelle génération en quête de modernité. En 2013, elle ouvre son premier flagship store au 259 rue Saint-Honoré, Paris. En 2015, pour célébrer sa créativité et son savoir-faire, Messika crée son propre Atelier de Haute Joaillerie. Pour les 10 ans de sa collection Move en 2017, Messika s'associe avec la célèbre mannequin Gigi Hadid en créant une collection Move Addiction. En 2020, Valérie Messika et Kate Moss co-créent ensemble une collection de Haute Joaillerie.

Messika est présente dans plus de 55 pays, compte 450 points de vente

@messikajewelry

https://www.messika.com

Contact :

[email protected]

SOURCE Messika