LE DERNIER CONGRÈS DE COURMAYEUR CLÔT LE COPPA DELLE ALPI 2024

COURMAYEUR, Italie, 4 mai 2024 /PRNewswire/ -- Le Grand Alpine Journey of the Coppa delle Alpi by 1000 Miglia 2024. À la fin de ce grand tour de 1600 kilomètres le long de la crête alpine, qui a touché les 7 pays de la macrorégion, le long duquel les 30 équipes concurrentes se sont affrontées dans 90 essais à temps et 18 essais moyens, il était temps de conclure.

La matinée s'est ouverte à 9 h 30 avec la cérémonie de remise des prix : les gagnants étaient Stefano Ginesi et Susanna Rohr dans un Fiat 508 S Balilla de 1934 ; la deuxième place a été accordée à l'équipage belge Decremer-Mertens dans leur Aston Martin Db2 de 1951 et la troisième a été Carrara et Consoli dans un Jaguar XK 120 Ots de 1953. Cette rencontre a été suivie de la conférence finale, qui a donné un aperçu de l'itinéraire thématique des étapes de la discussion, au cours de laquelle une équipe d'experts choisis par 1000 Miglia, qui a voyagé dans huit voitures historiques après le convoi, a rencontré des institutions et des représentants des meilleures pratiques locales. Alberto Piantoni, PDG de 1000 Miglia Srl, a présenté le projet comme suit : « Apporter des voitures classiques dans les Alpes pour parler de durabilité semblait fou à première vue. Mais l'audace du 1000 Miglia d'aujourd'hui n'est plus une question de vitesse, c'est l'audace de la pensée : avec ce projet, nous voulions créer un réseau entre les communautés alpines, qui ont une réserve de valeurs importantes que nous voulions narrer avec l'aide de ces voitures, chefs-d'œuvre de la technique et du design. Les villes ont répondu avec enthousiasme et nous ont même ouvert les portes de leurs centres piétonniers ». Deux macro-domaines ont été discutés en profondeur par les nombreux invités sur scène : « Traces de la conscience des lieux et bonnes pratiques sur la plateforme alpine », suivi de « Scénarios et les grands défis de la plateforme alpine ».

Cette édition de la Coppa delle Alpi restera unique et, en 2025, la course se tiendra de nouveau en hiver. La partie Think Tank suivra une voie indépendante, consciente de ce que ce parcours a laissé derrière elle. Des paysages, des voix, des valeurs, la conscience d'un changement urgent enfermée dans une image qui est restée imprimée aux yeux des participants : celle de la mer de glace du refuge de Montenvers ou, mieux encore, ce qui en reste.