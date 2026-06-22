Le design influence les achats des consommateurs, mais la contrefaçon menace l'économie française

PARIS, 22 juin 2026 /PRNewswire/ -- Selon une nouvelle enquête de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), le design joue un rôle déterminant dans les décisions d'achat des consommateurs européens et les Français ne font pas exception.

En France, 76% des consommateurs déclarent être prêts à payer plus cher pour un produit mieux conçu, soit un résultat légèrement supérieur à la moyenne européenne (73 ). À l'échelle de l'UE, 72 % des consommateurs considèrent le design comme un critère important dans leurs achats, et près d'un tiers (31%) le jugent même très ou extrêmement important. Le design s'impose comme un critère d'achat croissant, particulièrement chez les jeunes : 80% des 18-24 ans le considèrent comme un facteur décisif, et ils sont proportionnellement plus nombreux à consentir un prix plus élevé pour la qualité esthétique d'un produit. Son influence est particulièrement marquée dans l'ameublement et la mode, deux secteurs où la France rayonne à l'international.

Revers de la médaille : plus un design a de la valeur, plus il attire les contrefacteurs. En France, la contrefaçon génère chaque année des pertes estimées à 1,72 milliard d'euros dans le secteur de l'habillement et à 354 millions d'euros dans la maroquinerie, la bijouterie et l'horlogerie, des filières au cœur de l'identité industrielle et créative française. À l'échelle de l'UE, ce sont 12 milliards d'euros de pertes annuelles pour la mode et l'habillement, et 2,7 milliards pour les accessoires et bijoux.

La contrefaçon, facilitée par l'essor du e-commerce et des réseaux sociaux, touche en priorité les PME, dont les produits reposent souvent sur un nombre limité de designs distinctifs. Environ 13% des Européens admettent avoir acheté intentionnellement des produits contrefaits, un chiffre qui monte à 26% chez les 15-24 ans. Au-delà de l'impact économique, ces produits présentent de sérieux risques sanitaires et sécuritaires, et sont fréquemment liés à des réseaux criminels organisés.

Face à ces enjeux, l'EUIPO encourage les entreprises à protéger leurs créations : l'enregistrement d'un dessin ou modèle à l'échelle de l'UE offre une protection valable dans les 27 États membres, à partir de 350 euros, renouvelable jusqu'à 25 ans. Les PME peuvent également bénéficier du Fonds pour les PME et du service de conseil IP Scan.

Contact presse — Agence Wellcom : [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2997685/EUIPO_Logo.jpg