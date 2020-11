Le développement de Chypre par le groupe d'investissement d'Elena Baturina est lauréat du prix European Property Awards

LIMASSOL, Chypre, 13 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Symbol Residence, un complexe résidentiel d'élite sur la côte de Limassol, construit par Golden Wisdom, membre du groupe d'investissement de l'entrepreneuse internationale Elena Baturina, a remporté le prix European Property Awards 2020 en cinq nominations. La cérémonie de remise des prix en ligne aura lieu le 11 décembre 2020 et les résultats seront officiellement publiés le lendemain. Le prix récompense des projets de développement, des entreprises et des personnes d'excellence dans le domaine de l'immobilier commercial et résidentiel.

En tant que projet d'architecture résidentielle contemporaine, Symbol a reçu six nominations. Il a été développé par le célèbre architecte espagnol Ricardo Bofill et son studio Taller de Arquitectura. Situé sur la côte de Limassol, il offre 26 appartements d'une superficie totale de 7 300 mètres carrés avec : un parking souterrain, des zones de bien-être, de spa et de fitness, des espaces de loisirs, une piscine, un jardin privé, un service de conciergerie et de sécurité.

Elena Baturina commente le projet : « Symbol est certainement une pièce d'architecture remarquable. Sa volumétrie donne l'impression que le bâtiment se déplace dans l'espace dans quatre directions. Le projet a été créé en tenant compte de la population et des merveilleux paysages de Limassol. Il permet de créer des terrasses à chaque étage, ce qui, à mon avis, est une nécessité absolue pour l'aménagement d'une plage. Vous avez également un accès direct à la plage et toute une gamme de services. Tout cela fait de Symbol une résidence exceptionnelle dans le ciel de Chypre. »

Cette année, Symbol Residence a remporté cinq nominations sur six, dont celle du meilleur projet d'appartement/de copropriété à Chypre, du meilleur projet de construction de tours d'habitation à Chypre et de la meilleure architecture de tour d'habitation à Chypre.

« Lors de l'élaboration du projet Symbol Residence, nous nous sommes principalement concentrés sur la qualité de vie de ses futurs résidents, et nous avons été minutieux dans chaque détail. Ainsi, Symbol combine une architecture remarquable, des technologies de pointe et l'efficacité énergétique. L'équipe de gestion du projet apprécie grandement la reconnaissance internationale du travail accompli », déclare Andrey Stolyarov, directeur général du projet Symbol Residence.

Le groupe d'investissement d'Elena Baturina a une grande expérience en matière de gestion de projets dans le domaine du développement et de la construction. Elle s'intéresse aujourd'hui à l'hôtellerie en Irlande, en République tchèque et en Russie, aux énergies renouvelables (Italie et Grèce), à une société allemande d'ingénierie en technologie des membranes qui travaille notamment sur le toit rétractable du Court central de Wimbledon. E. Baturina a également de larges intérêts dans l'immobilier commercial et résidentiel dans l'Union européenne, aux États-Unis, au Kazakhstan et en Russie.

SOURCE Press Office for Elena Baturina