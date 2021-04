Le développement de l'apprentissage virtuel a une incidence sur la vision des enfants

Un an après le début de la pandémie, un groupe d'experts sur la vision et la santé met en lumière les effets de l'apprentissage par écran sur la vision des enfants

DALLAS, 1 avril 2021 /PRNewswire/ -- Le Vision Impact Institute a récemment réuni des experts de la vision et de la santé des enfants pour discuter des répercussions de l'apprentissage numérique sur la vision des enfants, un an après que de nombreuses écoles dans le monde ont adopté l'apprentissage virtuel en raison de la pandémie de COVID-19.

Le groupe d'experts comprenait Donna Mazyck, directrice exécutive - National Association of School Nurses ; Becky Palm, présidente et directrice générale - Essilor Vision Foundation ; Joseph Ricci, directeur exécutif - Pennsylvania Optometric Association ; et le Dr Charles Shidlofsky, directeur clinique - Neuro-Vision Associates of North Texas.

La discussion a mis en lumière les nombreuses répercussions de la pandémie sur la vue des enfants :

La vue des enfants est affectée du fait de l'augmentation du temps d'écran et de la diminution du temps passé à l'extérieur. Ces changements ont entraîné une augmentation des taux de myopie, de fatigue oculaire et de difficultés de focus lors du passage d'une vision rapprochée à une vision éloignée.

Les méthodes de prestation des soins ont été mises sous tension. En outre, les dépistages en milieu scolaire, les examens complets de la vue par un professionnel et les programmes philanthropiques de dépistage oculaire ont été affectés. À mesure que les conditions s'amélioreront, ces obstacles à l'accès aux soins diminueront.

Le lien entre la vision et l'apprentissage est crucial pour l'avenir des enfants car 80 % de l'apprentissage se fait grâce aux yeux. La sensibilisation et les activités de plaidoyer fondée sur des faits demeureront essentielles pour répondre à ce besoin de santé publique.

« Au fur et à mesure que nous sommes amenés, à l'échelle mondiale, à faire face à des changements dans l'éducation des enfants, nous devons prioriser la vue », déclare Kristan Gross, le directeur exécutif mondial du Vision Impact Institute. « Les inégalités d'accès aux soins existaient avant la pandémie mais elles ont été aggravées par ce virage rapide vers l'apprentissage numérique. Les partenariats avec des organisations comme celles-ci seront essentiels pour que nos enfants voient bien et bénéficient d'une éducation qui leur permettra de réaliser leur potentiel futur. »

À propos du Vision Impact Institute

La mission du Vision Impact Institute est de mener des actions de sensibilisation sur l'importance de la correction et la protection de la vue afin de faire de la bonne vue une priorité internationale. Son conseil consultatif comprend quatre experts internationaux indépendants : Pr. Clare Gilbert (Royaume-Uni), M. Allyala Nandakumar (États-Unis), Dr Serge Resnikoff (Suisse) et Dr Wang Wei (Chine).

Le Vision Impact Institute est une organisation à but non lucratif enregistrée sous le statut 501(c)(3), qui bénéficie du soutien du fonds Vision for Life d'Essilor, le leader mondial de l'optique ophtalmique. Le Vision Impact Institute héberge une base de données de recherche unique à l'adresse visionimpactinstitute.org .

