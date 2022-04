Le développeur de puces neuromorphiques SynSense fait son entrée dans le domaine des cockpits intelligents en initiant une exploration technologique avec BMW

CHENGDU, Chine, 18 avril 2022 /PRNewswire/ -- Le premier fournisseur mondial d'intelligence et de solutions neuromorphiques, SynSense, a annoncé son intention de faire progresser l'intégration des puces neuromorphiques et des cockpits intelligents et d'explorer les domaines connexes avec BMW. Cette décision marque le point d'entrée de l'application de la technologie cérébrale de SynSense dans les cockpits intelligents.

« Contrairement aux solutions traditionnelles, la technologie neuromorphique simule les systèmes neuronaux biologiques. Elle constitue une innovation dans l'architecture des puces et présente des caractéristiques telles qu'une faible latence de bout en bout, une consommation d'énergie extrêmement faible ainsi qu'une détection et un calcul en temps réel », a déclaré Ning Qiao, fondateur et PDG de SynSense.

SynSense a été fondée en 2017 à Zurich, en Suisse, et a déménagé son siège social en Chine en 2020. Avec ses membres fondateurs issus de l'Institut de neuro-informatique (INI) de Zurich, SynSense est le fruit de l'environnement hautement innovant et dédié à la recherche de l'Université de Zurich. Synsense est spécialisée dans le traitement du signal en temps réel de l'IoT et l'informatique périphérique de l'IA, et développe des algorithmes de technologie neuromorphique ainsi que des conceptions matérielles.

Cette exploration avec BMW dans le domaine de la technologie neuromorphique se concentrera sur l'intelligence visuelle dynamique SoC––Speck de SynSense, qui associe en une seule puce le processeur de vision SNN à faible consommation de SynSense à un capteur événementiel. Cette puce effectue à la fois la détection et le calcul neuromorphiques, et utilise une conception de circuit entièrement asynchrone. Elle peut être utilisée pour capturer des informations visuelles en temps réel, reconnaître et détecter des objets, et exécuter d'autres fonctions de détection et d'interaction basées sur la vision.

L'essence de la technologie visuelle dynamique réside dans la vision basée sur les événements. Elle n'enregistre pas l'ensemble d'une scène par le biais d'une fréquence d'images statique, mais saisit plutôt les changements survenant dans une scène. L'image obtenue ne contient que les données pertinentes sur le plan opérationnel, et le traitement visuel ne consomme de l'énergie que lorsque l'événement déclenche le calcul, ce qui réduit la redondance des données et leur latence, tout en protégeant la vie privée.

« Speck n'a pas besoin de caches ou de caméras supplémentaires. Le système peut capturer des informations visuelles, traiter des informations en temps réel et effectuer une analyse intelligente de la scène avec une consommation d'énergie inférieure à 1 milliwatt et une latence de bout en bout de 5 à 10 millisecondes », a ajouté le PDG.

Un cadre supérieur de BMW a déclaré que la société était impatiente de vivre une toute nouvelle expérience de conduite grâce à l'intelligence neuromorphique.

SynSense continuera de se concentrer sur la technologie de base du cockpit intelligent et explorera des applications intelligentes innovantes liées aux automobiles, en ciblant des applications à court, moyen et long terme.

