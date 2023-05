Le dialogue Afrique-Chine donne un coup de pouce à la révolution industrielle verte

SHANGHAI, 29 mai 2023 /PRNewswire/ -- L' Africa Renewable Energy Manufacturing Initiative a réuni des entreprises d'Afrique et de Chine lors de la 16e Conférence internationale sur la production d'énergie photovoltaïque et l'énergie intelligente de la SNEC, dans le cadre de sa mission visant à mettre en place une révolution industrielle verte en Afrique.

Dans le cadre d'une nouvelle démonstration de la coopération Sud-Sud, la table ronde a réuni les dirigeants de 9 entreprises africaines et de 14 entreprises chinoises du secteur de l'énergie, ainsi que des financiers et des experts du secteur de l'énergie, afin d'identifier les possibilités et les stratégies permettant d'accroître les capacités de production et d'exportation d'énergies renouvelables de l'Afrique. L'accent a été mis sur le potentiel d'investissement et de transfert de connaissances et de technologies entre l'Afrique et la Chine.

Cette occasion pour les entreprises africaines d'exprimer directement à leurs homologues chinois leurs besoins en matière de développement de leurs activités a été organisée par Sustainable Energy for All et l'Association chinoise des industries des énergies renouvelables. Toutes deux sont partenaires de l'Africa Renewable Energy Manufacturing Initiative, aux côtés de la Fondation africaine pour le climat, de Bloomberg Philanthropies et de la Fondation ClimateWorks.

« Les pays africains peuvent tirer un grand profit de la production locale d'énergies renouvelables en termes de développement économique, d'atténuation du changement climatique et de sécurité énergétique », a déclaré Damilola Ogunbiyi, PDG et représentante spéciale du secrétaire général des Nations unies pour l'énergie durable pour tous. « Mais ils ont besoin d'aide pour développer ces industries et les rendre compétitives, ce qui nécessite une collaboration internationale avec les leaders mondiaux du développement des énergies renouvelables. »

Un rapport publié au début de l'année par l'Africa Renewable Energy Manufacturing Initiative a identifié des opportunités pour le raffinage et l'assemblage de matériaux pour l'énergie solaire photovoltaïque (PV) et les batteries dans une série de pays africains. Selon ce rapport, la collaboration Sud-Sud, telle que les partenariats stratégiques avec la Chine, l'Inde et les pays de l'ANASE, sera essentielle à la réalisation de ce potentiel.

Ces partenaires internationaux ont besoin d'une série de facteurs d'attraction, tels que le potentiel du marché local, la disponibilité des infrastructures nécessaires, un environnement favorable et une chaîne d'approvisionnement locale solide, avant d'envisager des possibilités d'investissement en Afrique. La table ronde d'aujourd'hui a cherché à lever certains de ces obstacles majeurs.

Xiaohua Zhang, directeur national pour la Chine de la Fondation ClimateWorks, a déclaré : « Le renforcement de la coopération internationale en matière d'énergie renouvelable est essentiel pour faire progresser la transition vers une énergie propre à l'échelle mondiale, pour résoudre la crise climatique, pour soutenir le développement économique et pour aider les gens dans leur vie quotidienne. En tant que leader mondial des énergies renouvelables, la Chine peut jouer un rôle essentiel dans la promotion de l'énergie propre dans le monde entier. La Fondation ClimateWorks est fière de soutenir cette coopération Sud-Sud, et nous espérons favoriser un plus grand dialogue et des partenariats entre les institutions et les experts afin de contribuer à la relance verte mondiale et au développement durable. »

Okenwa Anayo, PDG et directeur technique de Nayo Tropical Technology Limited, était l'un des représentants africains qui ont participé à la session à Shanghai. « Chez Nayo Tropical Technology, nous considérons le partenariat de l'Initiative pour la fabrication d'énergies renouvelables en Afrique comme une excellente plateforme à exploiter dans le cadre de notre nouvelle dynamique de croissance, notamment par l'intégration et l'augmentation de la production en partenariat avec des fabricants plus avancés d'Asie et d'autres régions du monde », a-t-il déclaré.

En mettant l'accent sur la facilitation de la coopération Sud-Sud, l'Africa Renewable Energy Manufacturing Initiative prévoit d'organiser d'autres tables rondes tout au long de l'année prochaine, afin de continuer à stimuler les investissements et à mobiliser l'action en faveur du développement industriel vert de l'Afrique.

À propos de Sustainable Energy for All (Énergie durable pour tous)

Sustainable Energy for All (SEforALL) est une organisation internationale qui travaille en partenariat avec les Nations unies et les dirigeants des gouvernements, du secteur privé, des institutions financières, de la société civile et des organisations philanthropiques afin d'accélérer la réalisation de l'objectif de développement durable n° 7 (SDG7) - l'accès à une énergie abordable, fiable, durable et moderne pour tous d'ici 2030 - conformément à l'accord de Paris sur le climat. Suivez-nous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram et YouTube.

