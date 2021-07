Le directeur du tourisme de la Dominique accueille les voyageurs britanniques sur l'île

LONDRES, 2 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Au cours d'une interview exclusive accordée à Sky News, le directeur du tourisme de la Dominique, Colin Piper, a parlé de la récente décision du Royaume-Uni d'ajouter l'île à la liste verte des voyages. Cette mise à jour permet aux visiteurs britanniques de se rendre sur l'île sans avoir besoin de se mettre en quarantaine à leur retour. Piper a souligné que les processus et les protocoles de sécurité de la Dominique sont la raison pour laquelle l'île a recensé si peu de cas. Depuis le début de la pandémie, la nation des Caraïbes n'a enregistré aucun décès grâce à la gestion efficace du virus par le gouvernement.

La Dominique a ouvert ses frontières l'été dernier aux visiteurs internationaux et a mis en œuvre des programmes et des initiatives visant à garantir la sécurité des citoyens et des voyageurs tout en encourageant le tourisme. Il s'agit notamment de la campagne « Safe in Nature », qui propose une gestion de l'expérience touristique et s'engage à suivre des directives strictes pour protéger les visiteurs.

Piper a constaté que le secteur du tourisme représente une part importante de l'économie de la Dominique : « C'est sans aucun doute l'un des secteurs productifs, et nous le considérons comme le moteur de la croissance en raison des devises étrangères qu'il apporte et de l'effet de retombée qu'il a sur l'économie, de sorte que l'homme ordinaire peut continuer à gagner sa vie », a déclaré M. Piper. Le directeur a également souligné les futurs projets du pays en matière de tourisme, notamment la construction d'infrastructures, d'hôtels et d'un aéroport international.

Connue sous le nom de « l'île Nature des Caraïbes », ceux qui voyagent en Dominique peuvent vivre un large éventail d'expériences uniques en faveur de l'environnement naturel. Avec le deuxième plus grand lac en ébullition du monde, une rivière pour chaque jour de l'année et plusieurs parcs nationaux, la Dominique est très différente des vacances typiques aux Caraïbes, avec soleil, mer et sable.

« La Dominique devient rapidement une destination prisée des voyageurs soucieux de l'environnement, notamment ceux qui souhaitent vivre une expérience de luxe, mais pas au détriment de l'environnement. Ces dernières années, nous avons accueilli en Dominique des hôteliers de renommée internationale, tels que Marriott, Hilton et Kempinski, qui ont construit des centres de villégiature écologiques sur l'île. Nous prônons le développement durable dans toutes nos opérations car l'environnement est notre priorité numéro un », a déclaré la ministre du tourisme, Denise Charles, à CS Global Partners.

Les visiteurs qui souhaitent rendre leur séjour en Dominique plus permanent peuvent le faire grâce à son programme populaire de citoyenneté par investissement (CBI). Créé en 1993, le programme a invité les investisseurs étrangers et leurs familles à devenir citoyens de la nation après avoir apporté une contribution économique soit à un fonds gouvernemental soit par le biais d'options immobilières pré-approuvées. Après avoir effectué l'investissement requis et s'être soumis aux contrôles de sécurité nécessaires, les demandeurs obtiennent la citoyenneté ainsi qu'une multitude d'avantages. Il s'agit notamment d'une plus grande liberté de voyager dans plus de 140 pays et territoires, du droit de vivre, de travailler et d'étudier dans le pays et, surtout, de la citoyenneté à vie, qui peut être transmise aux générations suivantes.

+447867942505, [email protected], www.csglobalpartners.com

SOURCE CS Global Partners