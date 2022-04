LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE HUGO BOSS ET LA RESPONSABLE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DE MULBERRY REJOIGNENT LES JUGES DU CONCOURS INTERNATIONAL D'ETUDIANTS EN DESIGN - LA COMPÉTITION INTERNATIONALE DES ÉTUDIANTS DE DESIGN, REAL LEATHER. STAY DIFFERENT.

- La recherche mondiale pour identifier de nouveaux talents du design qui travaillent avec du cuir et des matériaux organiques s'accélère

LONDRES, 20 avril 2022 /PRNewswire/ -- Deux personnalités du secteur rejoignent le jury du International Student Design Competition 2022 Real Leather. Stay Different (RLSD 2022). Christopher Koerber, directeur général de HUGO BOSS Ticino, et Rosie Wollacott Phillips, responsable du développement durable du groupe Mulberry, rejoindront le célèbre styliste Mike Adler et la gagnante de l'édition 2021 du concours, Emily Omesi, pour la finale qui se tiendra à Londres le 15 septembre.

Ouvert à toute personne étudiant l'art et le design ou ayant obtenu un diplôme d'enseignement supérieur dans ce domaine au cours des deux dernières années, le RLSD 2022, organisé en partenariat avec ArtsThread, a pour mission d'encourager une nouvelle génération de designers à reconsidérer l'utilisation du cuir et d'autres matériaux naturels pour créer des modèles dont la longévité et l'impact environnemental minimal sont essentiels.

Christopher Koerber, directeur général de HUGO BOSS Ticino, a commenté :

« Pour HUGO BOSS, la durabilité signifie créer des produits innovants et de haute qualité, tout en assumant la responsabilité de garantir une gouvernance d'entreprise éthique. Nous sommes responsables d'une chaîne de valeur mondiale complexe et choisissons nos fournisseurs et distributeurs avec soin. Nous nous sommes engagés à la rendre plus durable du début à la fin.

« Il est essentiel de sensibiliser les jeunes designers au rôle qu'ils peuvent jouer en choisissant des matériaux plus durables et provenant de sources appropriées. En soutenant le RLSD 2022, vous contribuerez à favoriser le changement positif et l'innovation en inspirant la prochaine génération de talents en matière de design. »

Rosie Wollacott Phillips, responsable du développement durable du groupe Mulberry, qui a produit son premier sac à main en cuir 100 % durable en 2019 et s'est engagé à développer le cuir le moins carboné du monde, a ajouté :

« Je suis ravie de rejoindre le jury du concours de cette année. C'est une occasion importante d'encourager les designers de demain à envisager de travailler avec du cuir naturel, durable et provenant de sources responsables.

« L'industrie du cuir détourne deux millions de tonnes de déchets de la mise en décharge chaque année, en transformant ces matériaux en accessoires, vêtements et chaussures qui sont faits pour durer. Le cuir est un matériau magnifique et durable et, lorsqu'il est acheté dans les règles de l'art, les partisans de la slow fashion ont la responsabilité de le défendre. »

Steven Sothmann, président du jury, a souligné le gaspillage que crée l'industrie de la mode, non seulement avec la fast fashion jetable, mais aussi dans le choix des matériaux :

« Quarante pour cent des peaux provenant de l'industrie de la viande et des produits laitiers sont jetées et finissent dans des décharges. Ainsi, lorsque vous envisagez d'acheter du cuir, vous le faites en sachant que vous contribuez à réduire les déchets et à diminuer les émissions de CO2 des décharges. »

Les participants au concours devront concevoir un vêtement, une chaussure ou un accessoire utilisant au moins 50 % de cuir. Les finalistes sélectionnés gagnent un voyage tous frais payés à Londres, pendant la Fashion Week en septembre, pour présenter leur concept de design lors d'une finale en direct. Dans le cadre de leur prix, les finalistes mondiaux verront leur projet réalisé par des professionnels pour le présenter aux juges.

Le concours est désormais en ligne et les inscriptions sont acceptées jusqu'au 30 juin : https://www.artsthread.com/competitions/international-student-design-competition-2022/

