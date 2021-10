Le district d'Huangpu à Guangzhou lance une nouvelle vidéo promotionnelle

GUANGZHOU, Chine, 1er octobre 2021 /PRNewswire/ -- Le district d'Huangpu à Guangzhou, en Chine du Sud, connu comme la perle du Nord dans la région de la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao (GBA), a publié sa dernière vidéo promotionnelle « Enjoy the Wonderful Huangpu » (Profitez du merveilleux Huangpu) le 1er octobre.

La vidéo du Département de la Publicité du Comité du District d'Huangpu, présentée sur des écrans extérieurs de sites mondiaux tels que le New York Times Square aux États-Unis et le Printemps à Paris, en France, présente au monde un hub ouvert avec un développement de qualité, une montagne d'innovation technologique et une ville habitable.

Une nouvelle ronde d'ouverture de haut niveau s'amorce dans la région de la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao (GBA). L'innovant Huangpu est devenu une fenêtre frontière pour la communauté internationale afin d'observer l'ouverture de la Chine et la coopération internationale. Avec ses avantages de localisation, ses solides bases industrielles, ses innovations systématiques, ses politiques d'écologie entrepreneuriale et de talent, Huangpu a attiré près de 200 des 500 plus grandes entreprises du monde.

« Huangpu est un exemple réussi de la réforme et de l'ouverture de la Chine, les entreprises introduites ici sont de classe mondiale et ont un fort effet de cluster. C'est un endroit idéal pour l'investissement », ont applaudi ces dirigeants d'entreprise, lors de la session parallèle de la Conférence annuelle de 2021 sur les investissements des sociétés multinationales à Guangdong, qui s'est tenue récemment dans la Sino-Singapore Knowledge City, à Huangpu.

Huangpu est à l'avant-garde de l'ouverture de la Chine au monde, l'un des premiers domaines de la nation à recevoir des investissements de sociétés multinationales et avec la plus forte concentration aussi. Le port millénaire d'Huangpu était autrefois « le seul et unique port commercial » en Chine en l'espace de cent ans. En 1984, Guangzhou est devenu le premier lot de villes côtières ouvertes du pays, et Guangzhou Development District, le premier lot de zones nationales de développement économique et technologique en Chine. Aujourd'hui, il est devenu le principal domaine pour Guangzhou de développer l'économie réelle et les industries émergentes stratégiques, et la source d'innovation de la région de la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao (GBA), visant à couronner le pays comme la zone industrielle la plus forte, avec une valeur de production de l'industrie manufacturière supérieure à un billion de yuans.

Avec un charme historique extraordinaire, l'ouverture et l'innovation et l'écologie habitable, Huangpu montre une forte « gravité ». « Huangpu est l'une des zones urbaines les plus heureuses de Chine. Les invités du monde entier sont les bienvenus et partagent les moments forts ici ! » a déclaré le chef du département de la publicité.

SOURCE The Publicity Department of Huangpu District Committee