Le DJI Dock 3 améliore la surveillance des glaciers pour les risques d'avalanches et d'inondations dans les Andes péruviennes

SHENZHEN, Chine, 17 décembre 2025 /PRNewswire/ -- DJI, le leader mondial des drones civils et de la technologie des caméras créatives, publie aujourd'hui une nouvelle étude de cas DJI Enterprise démontrant comment les drones DJI Dock 3 et Matrice 4D protègent les communautés vivant dans les Andes péruviennes. En coopération avec des chercheurs de l'Université des sciences appliquées de Norvège occidentale et de l'Institut national de recherche sur l'écosystème des glaciers et des montagnes du Pérou (INAIGEM), la technologie avancée des drones de DJI transforme les systèmes de surveillance et d'alerte des risques géologiques grâce à des vols de drones automatisés et à un traitement basé sur le cloud.

Située à 4 500 mètres au-dessus du niveau de la mer, la lagune Palcacocha est entourée des glaciers Palcaraju et Pucaranra. Sous l'effet du changement climatique, la lagune s'est considérablement agrandie en raison de l'accélération de la fonte, augmentant le risque d'avalanches et d'inondations pour les plus de 120 000 personnes vivant dans le même bassin.

Surveillance d'un environnement à haut risque et difficile d'accès

La surveillance traditionnelle sur site nécessitait un accès physique à la lagune et aux glaciers environnants, ce qui représentait une tâche difficile. Les mesures ne pouvaient être prises que manuellement et par intermittence. Il s'agissait d'un défi et d'un danger potentiel pour les équipes de terrain en raison du terrain escarpé, de l'infrastructure de sécurité limitée et des pentes instables. Grâce aux vols automatisés de drones utilisant le Dock 3 et la Matrice 4D, les observations peuvent être effectuées fréquemment à une distance sûre, ce qui permet aux chercheurs de mesurer la vitesse des glaciers, de surveiller l'accélération des grands blocs de glace et de détecter la formation de fissures susceptibles d'indiquer une instabilité.

Innovation et données : Comment les drones automatisés fournissent de précieuses informations

En recueillant rapidement les changements critiques grâce à Matrice 4D, les autorités et les communautés locales peuvent gagner un temps précieux pour réagir, émettre des avertissements et prendre des mesures préventives avant qu'un événement dangereux ne se produise. En parallèle, les chercheurs peuvent utiliser les informations recueillies pour mieux comprendre la dynamique des glaciers et leurs interactions avec le climat dans un environnement connu pour être très sensible au réchauffement climatique.

À l'aide de capteurs optiques et thermiques, la série Matrice 4D a permis d'obtenir des cartes de terrain à haute résolution, des variations de température et des schémas d'écoulement des eaux de fonte autour de la lagune, des glaciers et de la moraine environnante. Ces ensembles de données sont utilisés pour générer des modèles 3D des glaciers et les comparer aux données recueillies précédemment afin d'évaluer les progrès accomplis.

Ce drone est logé dans le DJI Dock 3, la solution d'entreprise « drone-in-a-box » de DJI spécialement conçue pour les opérations de drone à distance et automatisées. Sa conception résistante aux intempéries permet des performances fiables dans des conditions extrêmes, y compris dans la Cordillère des Andes, jusqu'à -30°C.

Le DJI FlightHub 2, qui sert de « cerveau » à ces opérations, permet un traitement rapide des données. Ce logiciel basé sur le cloud permet aux chercheurs de planifier, d'exécuter et d'analyser des missions à distance. Toutes les données de vol sont téléchargées et traitées automatiquement dans le cloud, ce qui permet aux équipes d'examiner les résultats de n'importe où dans le monde. Après chaque mission, le drone retourne au dock pour se recharger et se préparer au prochain vol programmé, assurant ainsi une surveillance continue et cohérente.

Plus d'informations sur : Lien YouTube

